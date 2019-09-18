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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:18
pesikot написав:
Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было.
Наоборот, тут была самая зажиточная и образованная часть Российской империи, по переписи 1897 года Одесса была четвертым крупнейшим городом империи, с населением 404 тысячи человек - Петербург - 1265 тыс, Москва 1039 тыс, Варшава - 684 тыс. Одесский порт кипел, второй по грузообороту порт империи, огромные по тем временам экспортные отгрузки, цвет богемы, сильный университет и достижения в науке, все красивейшие дома и сооружения Одессы построены до 1914 года.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:22
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
1. ты с кем разговариваешь?
2. у тебя напрочь отсутствует способность понять увиденное(услышанное,прочитанное)
Ты уже начал разговор. Значит с тобой.
И прочти внимательно, шевеля губами, что я написал. Может чего и поймёшь.
А не просто, взял грязные трусы, написал на них "карго-культ" и теперь машешь ими во все стороны
угу...
мабуть накатил уже...
Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?
- это название ролика на ютубе.
да ты, как тот, шо с телеком разговаривает.
иди спи уже
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:33
pesikot написав: zРадио написав:
Интересно, медицина даст название этой причудливой форме когнитивных искажений?
Если не сразу, то хотя бы со временем...
У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия
по отношению к оппонентам.
Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю
Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали
Наверное, опять порохоботы в штаны насрали
Что Вы несете?
Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.
Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями...
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