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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4005400640074008>
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:18

  pesikot написав:Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было.


Наоборот, тут была самая зажиточная и образованная часть Российской империи, по переписи 1897 года Одесса была четвертым крупнейшим городом империи, с населением 404 тысячи человек - Петербург - 1265 тыс, Москва 1039 тыс, Варшава - 684 тыс. Одесский порт кипел, второй по грузообороту порт империи, огромные по тем временам экспортные отгрузки, цвет богемы, сильный университет и достижения в науке, все красивейшие дома и сооружения Одессы построены до 1914 года.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:22

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:1. ты с кем разговариваешь? :shock:
2. у тебя напрочь отсутствует способность понять увиденное(услышанное,прочитанное)

Ты уже начал разговор. Значит с тобой.
И прочти внимательно, шевеля губами, что я написал. Может чего и поймёшь.
А не просто, взял грязные трусы, написал на них "карго-культ" и теперь машешь ими во все стороны :)


угу...
мабуть накатил уже...
Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?
- это название ролика на ютубе. :mrgreen:

да ты, как тот, шо с телеком разговаривает. :D
иди спи уже
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:33

  pesikot написав:
  zРадио написав:Интересно, медицина даст название этой причудливой форме когнитивных искажений? :mrgreen: Если не сразу, то хотя бы со временем...

У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия :) по отношению к оппонентам.
Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю :)
Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали :)
Наверное, опять порохоботы в штаны насрали :)

Что Вы несете?

Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.

Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:38

  pesikot написав:
Тебя бы хоть на месяц в тот СССР. Запросился бы обратно, с криками: - СССР не такой, вы всё врёте. Мне другой СССР показывали.


Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.

Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...

Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:46

Путч оточення Порошенка відкладено на невизначений термін через корупцію в оточенні Порошенка та розкраданням коштів, виділених на путч, оточенням Порошенка. З заяви оточення Порошенка

из интернета :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:50

  19yuriy91 написав:название ролика на ютубе. :mrgreen:

А тебе шашечки или ехать ? Ты сам-то смотрел ролик, или по названию ?
Во всем ролике - вот был хороший СССР, а теперь Украина не может достичь его результатов. Использует Украина карго-культ, а результатов нет.
Так я тебе и говорю, тебя бы на месяц в тот СССР, ты бы завопил, мол, это не такой СССР, мне другой показывали.
Ты используешь карго-культ СССР. Для тебя только стоит покамлать на СССР, он и явится.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:52

  zРадио написав:Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал :mrgreen:

Впрочем, ты в 90-е и был в ясельной группе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:53

  Вкладчик1234 написав:Путч оточення Порошенка відкладено на невизначений термін через корупцію в оточенні Порошенка та розкраданням коштів, виділених на путч, оточенням Порошенка. З заяви оточення Порошенка

из интернета :)

Смешно же. Па приколу. Кушайте теперь Лизу Богуцкую.
Недалёкие вы наши.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:56

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:название ролика на ютубе. :mrgreen:

А тебе шашечки или ехать ? Ты сам-то смотрел ролик, или по названию ?
Во всем ролике - вот был хороший СССР, а теперь Украина не может достичь его результатов. Использует Украина карго-культ, а результатов нет.
Так я тебе и говорю, тебя бы на месяц в тот СССР, ты бы завопил, мол, это не такой СССР, мне другой показывали.
Ты используешь карго-культ СССР. Для тебя только стоит покамлать на СССР, он и явится.


пасан, я ж говорю - ты не понимаешь увиденное-услышанное.
ТАМ СССР НЕ ХВАЛЯТ, ТАМ ПРО ДРУГОЕ!!!!
СОВЕРШЕННО ПРО ДРУГОЕ :mrgreen:
но ты настолько глуп, шо.....
и не тебе рассказывать мне про ссср, не тебе :mrgreen:
всё, утомил....
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 18 вер, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:56

  19yuriy91 написав:Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?

https://www.youtube.com/watch?v=9eZT2rIUwm4

Что-то я не понял предложение автора.

Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.

А тут автор обращается непонятно к кому...

Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д.
detroytred
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