Додано: Сер 18 вер, 2019 20:50

19yuriy91 написав: название ролика на ютубе. название ролика на ютубе.

А тебе шашечки или ехать ? Ты сам-то смотрел ролик, или по названию ?Во всем ролике - вот был хороший СССР, а теперь Украина не может достичь его результатов. Использует Украина карго-культ, а результатов нет.Так я тебе и говорю, тебя бы на месяц в тот СССР, ты бы завопил, мол, это не такой СССР, мне другой показывали.Ты используешь карго-культ СССР. Для тебя только стоит покамлать на СССР, он и явится.