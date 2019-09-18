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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:18
pesikot написав:
Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было.
Наоборот, тут была самая зажиточная и образованная часть Российской империи, по переписи 1897 года Одесса была четвертым крупнейшим городом империи, с населением 404 тысячи человек - Петербург - 1265 тыс, Москва 1039 тыс, Варшава - 684 тыс. Одесский порт кипел, второй по грузообороту порт империи, огромные по тем временам экспортные отгрузки, цвет богемы, сильный университет и достижения в науке, все красивейшие дома и сооружения Одессы построены до 1914 года.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:22
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
1. ты с кем разговариваешь?
2. у тебя напрочь отсутствует способность понять увиденное(услышанное,прочитанное)
Ты уже начал разговор. Значит с тобой.
И прочти внимательно, шевеля губами, что я написал. Может чего и поймёшь.
А не просто, взял грязные трусы, написал на них "карго-культ" и теперь машешь ими во все стороны
угу...
мабуть накатил уже...
Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?
- это название ролика на ютубе.
да ты, как тот, шо с телеком разговаривает.
иди спи уже
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:33
pesikot написав: zРадио написав:
Интересно, медицина даст название этой причудливой форме когнитивных искажений?
Если не сразу, то хотя бы со временем...
У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия
по отношению к оппонентам.
Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю
Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали
Наверное, опять порохоботы в штаны насрали
Что Вы несете?
Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.
Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями...
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:38
pesikot написав:
Тебя бы хоть на месяц в тот СССР. Запросился бы обратно, с криками: - СССР не такой, вы всё врёте. Мне другой СССР показывали.
Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.
Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...
Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:46
Путч оточення Порошенка відкладено на невизначений термін через корупцію в оточенні Порошенка та розкраданням коштів, виділених на путч, оточенням Порошенка. З заяви оточення Порошенка
из интернета
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:50
19yuriy91 написав:
название ролика на ютубе.
А тебе шашечки или ехать ? Ты сам-то смотрел ролик, или по названию ?
Во всем ролике - вот был хороший СССР, а теперь Украина не может достичь его результатов. Использует Украина карго-культ, а результатов нет.
Так я тебе и говорю, тебя бы на месяц в тот СССР, ты бы завопил, мол, это не такой СССР, мне другой показывали.
Ты используешь карго-культ СССР. Для тебя только стоит покамлать на СССР, он и явится.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:52
zРадио написав:
Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал
Впрочем, ты в 90-е и был в ясельной группе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:53
Вкладчик1234 написав:
Путч оточення Порошенка відкладено на невизначений термін через корупцію в оточенні Порошенка та розкраданням коштів, виділених на путч, оточенням Порошенка. З заяви оточення Порошенка
из интернета
Смешно же. Па приколу. Кушайте теперь Лизу Богуцкую.
Недалёкие вы наши.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:56
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
название ролика на ютубе.
А тебе шашечки или ехать ? Ты сам-то смотрел ролик, или по названию ?
Во всем ролике - вот был хороший СССР, а теперь Украина не может достичь его результатов. Использует Украина карго-культ, а результатов нет.
Так я тебе и говорю, тебя бы на месяц в тот СССР, ты бы завопил, мол, это не такой СССР, мне другой показывали.
Ты используешь карго-культ СССР. Для тебя только стоит покамлать на СССР, он и явится.
пасан, я ж говорю - ты не понимаешь увиденное-услышанное.
ТАМ СССР НЕ ХВАЛЯТ, ТАМ ПРО ДРУГОЕ!!!!
СОВЕРШЕННО ПРО ДРУГОЕ
но ты настолько глуп, шо.....
и не тебе рассказывать мне про ссср, не тебе
всё, утомил....
Востаннє редагувалось 19yuriy91
в Сер 18 вер, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:56
Что-то я не понял предложение автора.
Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.
А тут автор обращается непонятно к кому...
Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д.
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