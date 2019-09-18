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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4005400640074008
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:56

  detroytred написав:
  pesikot написав:У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия :) по отношению к оппонентам.
Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю :)
Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали :)
Наверное, опять порохоботы в штаны насрали :)

Что Вы несете?

Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.

Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями...


Что еще характерно - о карательной я не говорил. Даже не намекал. Видимо, человек уже с точным диагнозом живет. А может и на диспансерном учете состоит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:01

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:название ролика на ютубе. :mrgreen:

А тебе шашечки или ехать ? Ты сам-то смотрел ролик, или по названию ?
Во всем ролике - вот был хороший СССР, а теперь Украина не может достичь его результатов. Использует Украина карго-культ, а результатов нет.
Так я тебе и говорю, тебя бы на месяц в тот СССР, ты бы завопил, мол, это не такой СССР, мне другой показывали.
Ты используешь карго-культ СССР. Для тебя только стоит покамлать на СССР, он и явится.

Тяжёлый случай ... с восприятием информации.
Какой хороший СССР в ролике?!))

Или специально искажаете?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 вер, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:04

  19yuriy91 написав:пасан, я ж говорю - ты не понимаешь увиденное-услышанное.
ТАМ СССР НЕ ХВАЛЯТ, ТАМ ПРО ДРУГОЕ!!!!
СОВЕРШЕННО ПРО ДРУГОЕ :mrgreen:
но ты настолько глуп, шо.....
и не тебе рассказывать мне про ссср, не тебе :mrgreen:
всё, утомил....

Пацан, а не пасан. Ты свой детский сад засунь себе глубоко в анналы истории :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:05

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?

https://www.youtube.com/watch?v=9eZT2rIUwm4

Что-то я не понял предложение автора.

Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.

А тут автор обращается непонятно к кому...

Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д.


та да
двоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.
то ли виноваты все - и влада и народ.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:13

  zРадио написав:Что еще характерно - о карательной я не говорил. Даже не намекал. Видимо, человек уже с точным диагнозом живет. А может и на диспансерном учете состоит :mrgreen:

Вот, опять, про некий диагноз, ты у нас психиатр, чтобы диагнозы ставить ?
Нет. Так хлеборезку закрой :)
PS. Я этого инфантильного пенсионера внес в черный список, но ему всё нет покоя.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:15

  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?

https://www.youtube.com/watch?v=9eZT2rIUwm4

Что-то я не понял предложение автора.

Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.

А тут автор обращается непонятно к кому...

Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д.


та да
двоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.
то ли виноваты все - и влада и народ.

Убедить, объяснить, на своём примере показать народу, что необходимо жить по-новому, реформироваться, платить налоги и т.д. --- могут лишь власть имущие (лица, в чьих руках рычаги. Имеющие возможности).

Никакие призывы аля автора ролика, будивельника и пр. результата в масштабе общества не дают.
Результат там, где и власть имущие выполняют свою функцию, и пересичные свою.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:38

  pesikot написав:Вот, опять, про некий диагноз, ты у нас психиатр, чтобы диагнозы ставить ?
Нет. Так хлеборезку закрой :)
PS. Я этого инфантильного пенсионера внес в черный список, но ему всё нет покоя.

Инфантильность во всей красе проявляется в Вашем поведении на форуме.
detroytred
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