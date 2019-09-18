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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:56
detroytred написав: pesikot написав:
У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия
по отношению к оппонентам.
Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю
Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали
Наверное, опять порохоботы в штаны насрали
Что Вы несете?
Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.
Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями...
Что еще характерно - о карательной я не говорил. Даже не намекал. Видимо, человек уже с точным диагнозом живет. А может и на диспансерном учете состоит
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:01
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
название ролика на ютубе.
А тебе шашечки или ехать ? Ты сам-то смотрел ролик, или по названию ?
Во всем ролике - вот был хороший СССР, а теперь Украина не может достичь его результатов. Использует Украина карго-культ, а результатов нет.
Так я тебе и говорю, тебя бы на месяц в тот СССР, ты бы завопил, мол, это не такой СССР, мне другой показывали.
Ты используешь карго-культ СССР. Для тебя только стоит покамлать на СССР, он и явится.
Тяжёлый случай ... с восприятием информации.
Какой хороший СССР в ролике?!))
Или специально искажаете?
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 18 вер, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:04
19yuriy91 написав:
пасан, я ж говорю - ты не понимаешь увиденное-услышанное.
ТАМ СССР НЕ ХВАЛЯТ, ТАМ ПРО ДРУГОЕ!!!!
СОВЕРШЕННО ПРО ДРУГОЕ
но ты настолько глуп, шо.....
и не тебе рассказывать мне про ссср, не тебе
всё, утомил....
Пацан, а не пасан. Ты свой детский сад засунь себе глубоко в анналы истории
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:05
detroytred написав:
Что-то я не понял предложение автора.
Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.
А тут автор обращается непонятно к кому...
Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д.
та да
двоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.
то ли виноваты все - и влада и народ.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:13
zРадио написав:
Что еще характерно - о карательной я не говорил. Даже не намекал. Видимо, человек уже с точным диагнозом живет. А может и на диспансерном учете состоит
Вот, опять, про некий диагноз, ты у нас психиатр, чтобы диагнозы ставить ?
Нет. Так хлеборезку закрой
PS. Я этого инфантильного пенсионера внес в черный список, но ему всё нет покоя.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:15
19yuriy91 написав: detroytred написав:
Что-то я не понял предложение автора.
Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.
А тут автор обращается непонятно к кому...
Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д.
та да
двоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.
то ли виноваты все - и влада и народ.
Убедить, объяснить, на своём примере показать народу, что необходимо жить по-новому, реформироваться, платить налоги и т.д. --- могут лишь власть имущие (лица, в чьих руках рычаги. Имеющие возможности).
Никакие призывы аля автора ролика, будивельника и пр. результата в масштабе общества не дают.
Результат там, где и власть имущие выполняют свою функцию, и пересичные свою.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:38
pesikot написав:
Вот, опять, про некий диагноз, ты у нас психиатр, чтобы диагнозы ставить ?
Нет. Так хлеборезку закрой
PS. Я этого инфантильного пенсионера внес в черный список, но ему всё нет покоя.
Инфантильность во всей красе проявляется в Вашем поведении на форуме.
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