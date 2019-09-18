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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4005400640074008 Додано: Сер 18 вер, 2019 20:56 detroytred написав: pesikot написав: У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия по отношению к оппонентам.

Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю

Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали

Наверное, опять порохоботы в штаны насрали У любителей совка всегда в почете карательная психиатрияпо отношению к оппонентам.Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаюОсобенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовалиНаверное, опять порохоботы в штаны насрали

Что Вы несете?



Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.



Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями... Что Вы несете?Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями...



Что еще характерно - о карательной я не говорил. Даже не намекал. Видимо, человек уже с точным диагнозом живет. А может и на диспансерном учете состоит Что еще характерно - о карательной я не говорил. Даже не намекал. Видимо, человек уже с точным диагнозом живет. А может и на диспансерном учете состоит zРадио

Повідомлень: 3504 З нами з: 02.05.18 Подякував: 789 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 21:01 pesikot написав: 19yuriy91 написав: название ролика на ютубе. название ролика на ютубе.

А тебе шашечки или ехать ? Ты сам-то смотрел ролик, или по названию ?

Во всем ролике - вот был хороший СССР, а теперь Украина не может достичь его результатов. Использует Украина карго-культ, а результатов нет.

Так я тебе и говорю, тебя бы на месяц в тот СССР, ты бы завопил, мол, это не такой СССР, мне другой показывали.

Ты используешь карго-культ СССР. Для тебя только стоит покамлать на СССР, он и явится. А тебе шашечки или ехать ? Ты сам-то смотрел ролик, или по названию ?Во всем ролике - вот был хороший СССР, а теперь Украина не может достичь его результатов. Использует Украина карго-культ, а результатов нет.Так я тебе и говорю, тебя бы на месяц в тот СССР, ты бы завопил, мол, это не такой СССР, мне другой показывали.Ты используешь карго-культ СССР. Для тебя только стоит покамлать на СССР, он и явится.

Тяжёлый случай ... с восприятием информации.

Какой хороший СССР в ролике?!))



Или специально искажаете? Тяжёлый случай ... с восприятием информации.Какой хороший СССР в ролике?!))Или специально искажаете? Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 вер, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22041 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 21:04 19yuriy91 написав: пасан, я ж говорю - ты не понимаешь увиденное-услышанное.

ТАМ СССР НЕ ХВАЛЯТ, ТАМ ПРО ДРУГОЕ!!!!

СОВЕРШЕННО ПРО ДРУГОЕ

но ты настолько глуп, шо.....

и не тебе рассказывать мне про ссср, не тебе

всё, утомил.... пасан, я ж говорю - ты не понимаешь увиденное-услышанное.ТАМ СССР НЕ ХВАЛЯТ, ТАМ ПРО ДРУГОЕ!!!!СОВЕРШЕННО ПРО ДРУГОЕно ты настолько глуп, шо.....и не тебе рассказывать мне про ссср, не тебевсё, утомил....

Пацан, а не пасан. Ты свой детский сад засунь себе глубоко в анналы истории Пацан, а не пасан. Ты свой детский сад засунь себе глубоко в анналы истории "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2936 З нами з: 31.08.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 768 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 21:05 detroytred написав: 19yuriy91 написав: Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?



https://www.youtube.com/watch?v=9eZT2rIUwm4 Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?

Что-то я не понял предложение автора.



Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.



А тут автор обращается непонятно к кому...



Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д. Что-то я не понял предложение автора.Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.А тут автор обращается непонятно к кому...Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д.



та да

двоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.

то ли виноваты все - и влада и народ. та дадвоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.то ли виноваты все - и влада и народ. 19yuriy91 Повідомлень: 2120 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 21:13 zРадио написав: Что еще характерно - о карательной я не говорил. Даже не намекал. Видимо, человек уже с точным диагнозом живет. А может и на диспансерном учете состоит Что еще характерно - о карательной я не говорил. Даже не намекал. Видимо, человек уже с точным диагнозом живет. А может и на диспансерном учете состоит

Вот, опять, про некий диагноз, ты у нас психиатр, чтобы диагнозы ставить ?

Нет. Так хлеборезку закрой

PS. Я этого инфантильного пенсионера внес в черный список, но ему всё нет покоя. Вот, опять, про некий диагноз, ты у нас психиатр, чтобы диагнозы ставить ?Нет. Так хлеборезку закройPS. Я этого инфантильного пенсионера внес в черный список, но ему всё нет покоя. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2936 З нами з: 31.08.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 768 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 21:15 19yuriy91 написав: detroytred написав: 19yuriy91 написав: Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?



https://www.youtube.com/watch?v=9eZT2rIUwm4 Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?

Что-то я не понял предложение автора.



Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.



А тут автор обращается непонятно к кому...



Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д. Что-то я не понял предложение автора.Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.А тут автор обращается непонятно к кому...Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д.



та да

двоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.

то ли виноваты все - и влада и народ. та дадвоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.то ли виноваты все - и влада и народ.

Убедить, объяснить, на своём примере показать народу, что необходимо жить по-новому, реформироваться, платить налоги и т.д. --- могут лишь власть имущие (лица, в чьих руках рычаги. Имеющие возможности).



Никакие призывы аля автора ролика, будивельника и пр. результата в масштабе общества не дают.

Результат там, где и власть имущие выполняют свою функцию, и пересичные свою. Убедить, объяснить, на своём примере показать народу, что необходимо жить по-новому, реформироваться, платить налоги и т.д. --- могут лишь власть имущие (лица, в чьих руках рычаги. Имеющие возможности).Никакие призывы аля автора ролика, будивельника и пр. результата в масштабе общества не дают.Результат там, где и власть имущие выполняют свою функцию, и пересичные свою. detroytred

Повідомлень: 22041 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 21:38 pesikot написав: Вот, опять, про некий диагноз, ты у нас психиатр, чтобы диагнозы ставить ?

Нет. Так хлеборезку закрой

PS. Я этого инфантильного пенсионера внес в черный список, но ему всё нет покоя. Вот, опять, про некий диагноз, ты у нас психиатр, чтобы диагнозы ставить ?Нет. Так хлеборезку закройPS. Я этого инфантильного пенсионера внес в черный список, но ему всё нет покоя.

Инфантильность во всей красе проявляется в Вашем поведении на форуме. Инфантильность во всей красе проявляется в Вашем поведении на форуме. detroytred

Повідомлень: 22041 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4005400640074008 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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