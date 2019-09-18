Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия по отношению к оппонентам. Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали Наверное, опять порохоботы в штаны насрали
Что Вы несете?
Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.
Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями...
Что еще характерно - о карательной я не говорил. Даже не намекал. Видимо, человек уже с точным диагнозом живет. А может и на диспансерном учете состоит
А тебе шашечки или ехать ? Ты сам-то смотрел ролик, или по названию ? Во всем ролике - вот был хороший СССР, а теперь Украина не может достичь его результатов. Использует Украина карго-культ, а результатов нет. Так я тебе и говорю, тебя бы на месяц в тот СССР, ты бы завопил, мол, это не такой СССР, мне другой показывали. Ты используешь карго-культ СССР. Для тебя только стоит покамлать на СССР, он и явится.
Тяжёлый случай ... с восприятием информации. Какой хороший СССР в ролике?!))
Или специально искажаете?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 вер, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
19yuriy91 написав:пасан, я ж говорю - ты не понимаешь увиденное-услышанное. ТАМ СССР НЕ ХВАЛЯТ, ТАМ ПРО ДРУГОЕ!!!! СОВЕРШЕННО ПРО ДРУГОЕ но ты настолько глуп, шо..... и не тебе рассказывать мне про ссср, не тебе всё, утомил....
Пацан, а не пасан. Ты свой детский сад засунь себе глубоко в анналы истории
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Во всём мире власть имущие (часть) брали и реформировали государство-общество, как минимум, помогали народу изменить менталитет, внедряли, разъясняли и т.д.
А тут автор обращается непонятно к кому...
Без власть имущих (без их желания реформ) люди находят сами простые решения ... для лично себя -- в Польшу и т.д.
та да двоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе. то ли виноваты все - и влада и народ.
Убедить, объяснить, на своём примере показать народу, что необходимо жить по-новому, реформироваться, платить налоги и т.д. --- могут лишь власть имущие (лица, в чьих руках рычаги. Имеющие возможности).
Никакие призывы аля автора ролика, будивельника и пр. результата в масштабе общества не дают. Результат там, где и власть имущие выполняют свою функцию, и пересичные свою.
Російська пропаганда в дії. Зокрема, й тут на форумі .
"Кремль хоче не просто повернути довоєнну ситуацію контролю над Україною, а й примусити український уряд погодитися з умовами капітуляції заради миру на Донбасі. Для цього потрібно переконати більшість, що контроль – це «дружба», «економічне співробітництво» і газ, дешевший на 25%. А капітуляція – це «послідовне виконання Україною мінських домовленостей». Ну і звісно, що всі, хто проти такого розвитку подій – «партія війни», «неофашисти», «вороги», «агенти США» і «маріонетки олігархів»."
detroytred написав:Убедить, объяснить, на своём примере показать народу, что необходимо жить по-новому, реформироваться, платить налоги и т.д. --- могут лишь власть имущие (лица, в чьих руках рычаги. Имеющие возможности).
труси-хрестик... 1 Влада не платить податки. Бюджетники тому й називаються бюджетниками що всі їх доходи(в тому числі і ті які вони сплачують у вигляді податків) не є результатом комерційної діяльності,а значить бюджетники не створюють додатньої вартості,а значить їм ні з чого платити податки Таким чином у цьому варіанті вони можуть казати населенню щоб те дивилось на них-бо податки сплачені на 100% 2 Для того й створюється децентралізація,що сміття під ногами в балабуєвці,заважало мешканцям балабуївки і вони самі приймали рішення що будуть робити переставати смітити чи платити за прибирання- це самий найефективніший спосіб змусити змінити соціальну поведінку
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Hotab написав: Рассказывать , как мне вести себя с ватным Шапо , нет необходимости. Решу это сам. На счёт моего тона с ним, он сам его задал своим заносчиво-пренкбрежительным тоном. С такой публикой я и в 14году разговаривал не иначе. Но тогда они поджав хвост молчали, и потому не было необходимости проявлять интернетагрессию, а сейчас подняли головы. Такой тон по отношению к украинской армии (в лице украинского контингента миссии ООН) может себе позволить только ватан, потому ярлык он и выхватил
Ответ тебе мой не понравился, «патриот», пренебрег твоими «боевыми заслугами». А за что тебя уважать ? Только за то, что ты летаешь на вертушке и этим зарабатываешь себе на жизнь и будущую военную пенсию т.к. ничего другого делать не умеешь? Так каждый зарабатывает как может , в этом особенных достоинств нет. Чем ты лучше экскаваторщика проработавшего у меня на объекте прошлым летом на сваях и вернувшегося прошлой осенью обратно в Гвинею? Или десятков тысяч других граждан Украины, в т.ч. и гражданских летунов в Африке, уехавших на заработки из страны? Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия. А хвосты это у твоих африканских побратимов по работе в абсолютно коррумпированной и давно не нужной организации называемой ООН.