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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4006400740084009
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:24

  Hotab написав: Может вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет??
Или за случайные смерти мирных кого-то судили? .


Операция Несокрушимая скала в июле-августе 2014г Израиля против Хамаса в одном из самых населенных регионов мира – в Газе.
Перед началом бомбардировок с воздуха на школы, жилые дома и здания представительств общественных организаций из которых засевший там Хамас обстреливал юг Израиля и ЦАХАЛ своими касамами и пр. были сброшены листовки с предложением за несколько часов до этого мирным жителям покинуть эти здания.
Правда, не всегда это получалось т.к. многих Хамас не выпускал.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:26

  shapo написав:Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия.
А який толк від твоєї присутності
а - на цих сторінках
б -в Україні
в- в Ізраїлі
г- в Казахстані
д - в москві?

Тобі ж всюди погано ,всі роблять не так
Подумай.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:27

  Ой+ написав:
  shapo написав:А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?


Чесно кажучи не знаю чому Ви очікуєте, що всі навколо мають бути стурбовані виключно стражданнями єврейського народу? І зв'язок із річницею "золотого вересня" вельми умовний, хіба що "Цьому сприяв і той чинник, що євреї складали значну частину серед службовців НКВС.[4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%BC_(1941)"
Що при зміні режимів зіграло проти всіх представників цієї нації.


Я похож на идиота чтобы ждать от присутствующих здесь многочисленных антисемитов и,как правило, одновременно порохоботов, с их незыбленными мифами о устроенным евреями голодоморе 1932-1933г в Украине и убийствами исключительно евреями из НКВД в 1939-1941г исключительно галичан, но никак не евреев и поляков, какого-то сожаления по поводу участия их некоторых земляков и ,возможно, родственников, в европейском Холокосте?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:28

  budivelnik написав:
  shapo написав:Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия.
А який толк від твоєї присутності
а - на цих сторінках
б -в Україні
в- в Ізраїлі
г- в Казахстані
д - в москві?

Тобі ж всюди погано ,всі роблять не так
Подумай.


Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 4006400740084009
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