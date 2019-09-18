Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав: Может вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет?? Или за случайные смерти мирных кого-то судили? .
Операция Несокрушимая скала в июле-августе 2014г Израиля против Хамаса в одном из самых населенных регионов мира – в Газе. Перед началом бомбардировок с воздуха на школы, жилые дома и здания представительств общественных организаций из которых засевший там Хамас обстреливал юг Израиля и ЦАХАЛ своими касамами и пр. были сброшены листовки с предложением за несколько часов до этого мирным жителям покинуть эти здания. Правда, не всегда это получалось т.к. многих Хамас не выпускал.
shapo написав:А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?
Чесно кажучи не знаю чому Ви очікуєте, що всі навколо мають бути стурбовані виключно стражданнями єврейського народу? І зв'язок із річницею "золотого вересня" вельми умовний, хіба що "Цьому сприяв і той чинник, що євреї складали значну частину серед службовців НКВС.[4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%BC_(1941)" Що при зміні режимів зіграло проти всіх представників цієї нації.
Я похож на идиота чтобы ждать от присутствующих здесь многочисленных антисемитов и,как правило, одновременно порохоботов, с их незыбленными мифами о устроенным евреями голодоморе 1932-1933г в Украине и убийствами исключительно евреями из НКВД в 1939-1941г исключительно галичан, но никак не евреев и поляков, какого-то сожаления по поводу участия их некоторых земляков и ,возможно, родственников, в европейском Холокосте?