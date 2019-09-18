Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав: Может вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет?? Или за случайные смерти мирных кого-то судили? .
Операция Несокрушимая скала в июле-августе 2014г Израиля против Хамаса в одном из самых населенных регионов мира – в Газе. Перед началом бомбардировок с воздуха на школы, жилые дома и здания представительств общественных организаций из которых засевший там Хамас обстреливал юг Израиля и ЦАХАЛ своими касамами и пр. были сброшены листовки с предложением за несколько часов до этого мирным жителям покинуть эти здания. Правда, не всегда это получалось т.к. многих Хамас не выпускал.
shapo написав:А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?
Чесно кажучи не знаю чому Ви очікуєте, що всі навколо мають бути стурбовані виключно стражданнями єврейського народу? І зв'язок із річницею "золотого вересня" вельми умовний, хіба що "Цьому сприяв і той чинник, що євреї складали значну частину серед службовців НКВС.[4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%BC_(1941)" Що при зміні режимів зіграло проти всіх представників цієї нації.
Я похож на идиота чтобы ждать от присутствующих здесь многочисленных антисемитов и,как правило, одновременно порохоботов, с их незыбленными мифами о устроенным евреями голодоморе 1932-1933г в Украине и убийствами исключительно евреями из НКВД в 1939-1941г исключительно галичан, но никак не евреев и поляков, какого-то сожаления по поводу участия их некоторых земляков и ,возможно, родственников, в европейском Холокосте?
shapo написав:Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия.
А який толк від твоєї присутності а - на цих сторінках б -в Україні в- в Ізраїлі г- в Казахстані д - в москві?
Тобі ж всюди погано ,всі роблять не так Подумай.
Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль
1 Ти думаєш що довів-погодся власне враження не завжди співпадає з реаліями 2 Знаходитись на політичній гілці, для того щоб думати що щось доводиш в будівництві-це точно не ознака успішної психологічно стійкої людини
Тому ще раз Тобі все не подобається Подумай навіщо ти живеш в цьому світі?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль
1 Ти думаєш що довів-погодся власне враження не завжди співпадає з реаліями 2 Знаходитись на політичній гілці, для того щоб думати що щось доводиш в будівництві-це точно не ознака успішної психологічно стійкої людини
Тому ще раз Тобі все не подобається Подумай навіщо ти живеш в цьому світі?
1) Как всякий дилетант ты отрицаешь наличие объективного знания. 2) Называть себя строителем(правда, последний раз ты уже обозвал себя предпринимателем) и разбираться в предмете на уровне бригадира шабашников - верх наглости 3) Если мне не нравятся такие как ты порохоботы, то это что, означает что я не люблю жизнь или город и страну в которой живу?