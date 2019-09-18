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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4007400840094010> Додано: Чет 19 вер, 2019 07:24 Hotab написав: Может вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет??

Или за случайные смерти мирных кого-то судили? . Может вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет??Или за случайные смерти мирных кого-то судили? .



Операция Несокрушимая скала в июле-августе 2014г Израиля против Хамаса в одном из самых населенных регионов мира – в Газе.

Перед началом бомбардировок с воздуха на школы, жилые дома и здания представительств общественных организаций из которых засевший там Хамас обстреливал юг Израиля и ЦАХАЛ своими касамами и пр. были сброшены листовки с предложением за несколько часов до этого мирным жителям покинуть эти здания.

Правда, не всегда это получалось т.к. многих Хамас не выпускал. Операция Несокрушимая скала в июле-августе 2014г Израиля против Хамаса в одном из самых населенных регионов мира – в Газе.Перед началом бомбардировок с воздуха на школы, жилые дома и здания представительств общественных организаций из которых засевший там Хамас обстреливал юг Израиля и ЦАХАЛ своими касамами и пр. были сброшены листовки с предложением за несколько часов до этого мирным жителям покинуть эти здания.Правда, не всегда это получалось т.к. многих Хамас не выпускал. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1971 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 07:26 shapo написав: Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия. Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия. А який толк від твоєї присутності

а - на цих сторінках

б -в Україні

в- в Ізраїлі

г- в Казахстані

д - в москві?



Тобі ж всюди погано ,всі роблять не так

Подумай. А який толк від твоєї присутностіа - на цих сторінкахб -в Українів- в Ізраїліг- в Казахстанід - в москві?Тобі ж всюди погано ,всі роблять не такПодумай. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21391 З нами з: 15.01.09 Подякував: 148 раз. Подякували: 2148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 07:27 Ой+ написав: shapo написав: А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать? А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?



Чесно кажучи не знаю чому Ви очікуєте, що всі навколо мають бути стурбовані виключно стражданнями єврейського народу? І зв'язок із річницею "золотого вересня" вельми умовний, хіба що "Цьому сприяв і той чинник, що євреї складали значну частину серед службовців НКВС.[4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%BC_(1941 )"

Що при зміні режимів зіграло проти всіх представників цієї нації. Чесно кажучи не знаю чому Ви очікуєте, що всі навколо мають бути стурбовані виключно стражданнями єврейського народу? І зв'язок із річницею "золотого вересня" вельми умовний, хіба що "Цьому сприяв і той чинник, що євреї складали значну частину серед службовців НКВС.[4])"Що при зміні режимів зіграло проти всіх представників цієї нації.



Я похож на идиота чтобы ждать от присутствующих здесь многочисленных антисемитов и,как правило, одновременно порохоботов, с их незыбленными мифами о устроенным евреями голодоморе 1932-1933г в Украине и убийствами исключительно евреями из НКВД в 1939-1941г исключительно галичан, но никак не евреев и поляков, какого-то сожаления по поводу участия их некоторых земляков и ,возможно, родственников, в европейском Холокосте? Я похож на идиота чтобы ждать от присутствующих здесь многочисленных антисемитов и,как правило, одновременно порохоботов, с их незыбленными мифами о устроенным евреями голодоморе 1932-1933г в Украине и убийствами исключительно евреями из НКВД в 1939-1941г исключительно галичан, но никак не евреев и поляков, какого-то сожаления по поводу участия их некоторых земляков и ,возможно, родственников, в европейском Холокосте? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1971 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 07:28 budivelnik написав: shapo написав: Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия. Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия. А який толк від твоєї присутності

а - на цих сторінках

б -в Україні

в- в Ізраїлі

г- в Казахстані

д - в москві?



Тобі ж всюди погано ,всі роблять не так

Подумай. А який толк від твоєї присутностіа - на цих сторінкахб -в Українів- в Ізраїліг- в Казахстанід - в москві?Тобі ж всюди погано ,всі роблять не такПодумай.



Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1971 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 07:45 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия. Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия. А який толк від твоєї присутності

а - на цих сторінках

б -в Україні

в- в Ізраїлі

г- в Казахстані

д - в москві?



Тобі ж всюди погано ,всі роблять не так

Подумай. А який толк від твоєї присутностіа - на цих сторінкахб -в Українів- в Ізраїліг- в Казахстанід - в москві?Тобі ж всюди погано ,всі роблять не такПодумай. Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль 1 Ти думаєш що довів-погодся власне враження не завжди співпадає з реаліями

2 Знаходитись на політичній гілці, для того щоб думати що щось доводиш в будівництві-це точно не ознака успішної психологічно стійкої людини



Тому ще раз

Тобі все не подобається

Подумай навіщо ти живеш в цьому світі? 1 Ти думаєш що довів-погодся власне враження не завжди співпадає з реаліями2 Знаходитись на політичній гілці, для того щоб думати що щось доводиш в будівництві-це точно не ознака успішної психологічно стійкої людиниТому ще разТобі все не подобаєтьсяПодумай навіщо ти живеш в цьому світі? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21391 З нами з: 15.01.09 Подякував: 148 раз. Подякували: 2148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 08:35 budivelnik написав: shapo написав: Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль 1 Ти думаєш що довів-погодся власне враження не завжди співпадає з реаліями

2 Знаходитись на політичній гілці, для того щоб думати що щось доводиш в будівництві-це точно не ознака успішної психологічно стійкої людини



Тому ще раз

Тобі все не подобається

Подумай навіщо ти живеш в цьому світі? 1 Ти думаєш що довів-погодся власне враження не завжди співпадає з реаліями2 Знаходитись на політичній гілці, для того щоб думати що щось доводиш в будівництві-це точно не ознака успішної психологічно стійкої людиниТому ще разТобі все не подобаєтьсяПодумай навіщо ти живеш в цьому світі?

1) Как всякий дилетант ты отрицаешь наличие объективного знания.

2) Называть себя строителем(правда, последний раз ты уже обозвал себя предпринимателем) и разбираться в предмете на уровне бригадира шабашников - верх наглости

3) Если мне не нравятся такие как ты порохоботы, то это что, означает что я не люблю жизнь или город и страну в которой живу? 1) Как всякий дилетант ты отрицаешь наличие объективного знания.2) Называть себя строителем(правда, последний раз ты уже обозвал себя предпринимателем) и разбираться в предмете на уровне бригадира шабашников - верх наглости3) Если мне не нравятся такие как ты порохоботы, то это что, означает что я не люблю жизнь или город и страну в которой живу? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1971 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 09:35 Re: Політичні дискусії Краще про це поговоріть :

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова. Puente Повідомлень: 1831 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 09:45 budivelnik написав: detroytred написав: Убедить, объяснить, на своём примере показать народу, что необходимо жить по-новому, реформироваться, платить налоги и т.д. --- могут лишь власть имущие (лица, в чьих руках рычаги. Имеющие возможности). Убедить, объяснить, на своём примере показать народу, что необходимо жить по-новому, реформироваться, платить налоги и т.д. --- могут лишь власть имущие (лица, в чьих руках рычаги. Имеющие возможности). труси-хрестик...

1 Влада не платить податки.

Бюджетники тому й називаються бюджетниками що всі їх доходи(в тому числі і ті які вони сплачують у вигляді податків) не є результатом комерційної діяльності,а значить бюджетники не створюють додатньої вартості,а значить їм ні з чого платити податки

Таким чином у цьому варіанті вони можуть казати населенню щоб те дивилось на них-бо податки сплачені на 100%

2 Для того й створюється децентралізація,що сміття під ногами в балабуєвці,заважало мешканцям балабуївки і вони самі приймали рішення що будуть робити

переставати смітити чи платити за прибирання- це самий найефективніший спосіб змусити змінити соціальну поведінку труси-хрестик...1 Влада не платить податки.Бюджетники тому й називаються бюджетниками що всі їх доходи(в тому числі і ті які вони сплачують у вигляді податків) не є результатом комерційної діяльності,а значить бюджетники не створюють додатньої вартості,а значить їм ні з чого платити податкиТаким чином у цьому варіанті вони можуть казати населенню щоб те дивилось на них-бо податки сплачені на 100%2 Для того й створюється децентралізація,що сміття під ногами в балабуєвці,заважало мешканцям балабуївки і вони самі приймали рішення що будуть робитипереставати смітити чи платити за прибирання- це самий найефективніший спосіб змусити змінити соціальну поведінку

Власть имущие - это только бюджетники?



Нет смысла тогда обсуждать, если не видеть роли, доли и влияния крупного бизнеса в Украине на власть. А также среднего на региональном уровне.



Малый бизнес в Украине не достигнет роли-значения-уровня, как в развитых странах, если не получит поддержку для развития со стороны власть имущих. А так и останется на уровне челноков, ларьков.



2. Кто же это отрицает-то?!)))

Но дело в другом. В том, что стимулировать в разный способ народ *убирать мусор* могут и ОБЯЗАНЫ!!! именно власть имущие. Тогда будет результат.

От призывов народников)), несших в народ умные мысли в своё, на форуме - толку ноль.

Ожидать же, что пересични сами начнут убирать ни с того, ни с сего, тоже не стоит.



Самоуправление при нежелании местечковых власть имущих способствовать этому процессу, а центральной власти обеспечить реализацию прав граждан -- в реальности превращается в фарс, феодализм, власть на местах местных феодальчиков.

То есть можновладци госуровня *хозяйничают* на уровне страны, отдав на откуп дела на местах.



З.Ы. пересичный не дурак...

Прикинув сколько личных сил нужно приложить, чтобы изменить условия на месте для себя, он выбирает вариант -- заработать за границей.

Именно власть имущие должны (обязаны. Это их прямая функция в обществе! создать такие условия -- чтобы пересичному было выгоднее *заниматься делами* (от работать и до активно участвовать в самоуправлении) на месте, у себя дома).



Короче -- как ни крути, но стимулирование пересичного лежит на власть имущих, управленцах. Выбор только в инструментах. От кнута, как в Штатах за неуплату налогов или в Германии за мусор перед домом, и до пряников (от дотирования и до заказов малому бизнесу со стороны крупных корпораций).



Украинский вариант - побоку власть имущим на пересичных, главное набить свой карман. пусть, что хотят, то и делают. - в принципе, не так уж и плох)) Особенно в сравнении с теми, кто стимулирует кнутом.

Но этого мало. Этим темпов развития не достичь. Этим с уровня болота не вырваться.

В то время, как развитые убегают всё дальше. Власть имущие - это только бюджетники?Нет смысла тогда обсуждать, если не видеть роли, доли и влияния крупного бизнеса в Украине на власть. А также среднего на региональном уровне.Малый бизнес в Украине не достигнет роли-значения-уровня, как в развитых странах, если не получит поддержку для развития со стороны власть имущих. А так и останется на уровне челноков, ларьков.2. Кто же это отрицает-то?!)))Но дело в другом. В том, что стимулировать в разный способ народ *убирать мусор* могут и ОБЯЗАНЫ!!! именно власть имущие. Тогда будет результат.От призывов народников)), несших в народ умные мысли в своё, на форуме - толку ноль.Ожидать же, что пересични сами начнут убирать ни с того, ни с сего, тоже не стоит.Самоуправление при нежелании местечковых власть имущих способствовать этому процессу, а центральной власти обеспечить реализацию прав граждан -- в реальности превращается в фарс, феодализм, власть на местах местных феодальчиков.То есть можновладци госуровня *хозяйничают* на уровне страны, отдав на откуп дела на местах.З.Ы. пересичный не дурак...Прикинув сколько личных сил нужно приложить, чтобы изменить условия на месте для себя, он выбирает вариант -- заработать за границей.Именно власть имущие должны (обязаны. Это их прямая функция в обществе! создать такие условия -- чтобы пересичному было выгоднее *заниматься делами* (от работать и до активно участвовать в самоуправлении) на месте, у себя дома).Короче -- как ни крути, но стимулирование пересичного лежит на власть имущих, управленцах. Выбор только в инструментах. От кнута, как в Штатах за неуплату налогов или в Германии за мусор перед домом, и до пряников (от дотирования и до заказов малому бизнесу со стороны крупных корпораций).Украинский вариант - побоку власть имущим на пересичных, главное набить свой карман. пусть, что хотят, то и делают. - в принципе, не так уж и плох)) Особенно в сравнении с теми, кто стимулирует кнутом.Но этого мало. Этим темпов развития не достичь. Этим с уровня болота не вырваться.В то время, как развитые убегают всё дальше. detroytred

Повідомлень: 22044 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 09:52 Puente написав: Краще про це поговоріть :

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова. Краще про це поговоріть :Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

А когда его из камеры выпустили под домашний арест?



ПАПи Ко не смогли привлечь к ответственности папередникив, хотя обещали.

Ну а ЗЕ и Ко эти прапапердныки и вовсе побоку. А когда его из камеры выпустили под домашний арест?ПАПи Ко не смогли привлечь к ответственности папередникив, хотя обещали.Ну а ЗЕ и Ко эти прапапердныки и вовсе побоку. detroytred

Повідомлень: 22044 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 09:58 detroytred

22 липня Київський апеляційний суд відпустив з-під варти Єфремова і відправив його під домашній арешт з носіння електронного браслета.



16 січня 2017 року Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Єфремова, обвинуваченого в сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, пособництві захопленню управління Служби безпеки України і створення самопроголошеної "Луганської народної республіки".



Він був затриманий у Києві 30 липня 2016 року.



Чи це все показуха , чи такі прокурори та слідчі безтолкові , але просто навіть із загальних міркувань - Юлю посадили , Луценка посадили - а тут жодного не змогли ? Puente Повідомлень: 1831 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4007400840094010> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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