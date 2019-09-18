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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4007400840094010>
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:24

  Hotab написав: Может вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет??
Или за случайные смерти мирных кого-то судили? .


Операция Несокрушимая скала в июле-августе 2014г Израиля против Хамаса в одном из самых населенных регионов мира – в Газе.
Перед началом бомбардировок с воздуха на школы, жилые дома и здания представительств общественных организаций из которых засевший там Хамас обстреливал юг Израиля и ЦАХАЛ своими касамами и пр. были сброшены листовки с предложением за несколько часов до этого мирным жителям покинуть эти здания.
Правда, не всегда это получалось т.к. многих Хамас не выпускал.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:26

  shapo написав:Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия.
А який толк від твоєї присутності
а - на цих сторінках
б -в Україні
в- в Ізраїлі
г- в Казахстані
д - в москві?

Тобі ж всюди погано ,всі роблять не так
Подумай.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:27

  Ой+ написав:
  shapo написав:А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?


Чесно кажучи не знаю чому Ви очікуєте, що всі навколо мають бути стурбовані виключно стражданнями єврейського народу? І зв'язок із річницею "золотого вересня" вельми умовний, хіба що "Цьому сприяв і той чинник, що євреї складали значну частину серед службовців НКВС.[4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%BC_(1941)"
Що при зміні режимів зіграло проти всіх представників цієї нації.


Я похож на идиота чтобы ждать от присутствующих здесь многочисленных антисемитов и,как правило, одновременно порохоботов, с их незыбленными мифами о устроенным евреями голодоморе 1932-1933г в Украине и убийствами исключительно евреями из НКВД в 1939-1941г исключительно галичан, но никак не евреев и поляков, какого-то сожаления по поводу участия их некоторых земляков и ,возможно, родственников, в европейском Холокосте?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:28

  budivelnik написав:
  shapo написав:Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия.
А який толк від твоєї присутності
а - на цих сторінках
б -в Україні
в- в Ізраїлі
г- в Казахстані
д - в москві?

Тобі ж всюди погано ,всі роблять не так
Подумай.


Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:45

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Толку от твоих полетов что в Африке, что на Донбассе нет т.к. ситуация ни там, ни там не изменилась от твоего присутствия или отсутствия.
А який толк від твоєї присутності
а - на цих сторінках
б -в Україні
в- в Ізраїлі
г- в Казахстані
д - в москві?

Тобі ж всюди погано ,всі роблять не так
Подумай.
Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль
1 Ти думаєш що довів-погодся власне враження не завжди співпадає з реаліями
2 Знаходитись на політичній гілці, для того щоб думати що щось доводиш в будівництві-це точно не ознака успішної психологічно стійкої людини

Тому ще раз
Тобі все не подобається
Подумай навіщо ти живеш в цьому світі?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:35

  budivelnik написав:
  shapo написав:Как минимум толк в том, что я уже несколько раз показал, что в строительстве ты полный ноль
1 Ти думаєш що довів-погодся власне враження не завжди співпадає з реаліями
2 Знаходитись на політичній гілці, для того щоб думати що щось доводиш в будівництві-це точно не ознака успішної психологічно стійкої людини

Тому ще раз
Тобі все не подобається
Подумай навіщо ти живеш в цьому світі?

1) Как всякий дилетант ты отрицаешь наличие объективного знания.
2) Называть себя строителем(правда, последний раз ты уже обозвал себя предпринимателем) и разбираться в предмете на уровне бригадира шабашников - верх наглости
3) Если мне не нравятся такие как ты порохоботы, то это что, означает что я не люблю жизнь или город и страну в которой живу?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:35

Re: Політичні дискусії

Краще про це поговоріть :
Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:45

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Убедить, объяснить, на своём примере показать народу, что необходимо жить по-новому, реформироваться, платить налоги и т.д. --- могут лишь власть имущие (лица, в чьих руках рычаги. Имеющие возможности).
труси-хрестик...
1 Влада не платить податки.
Бюджетники тому й називаються бюджетниками що всі їх доходи(в тому числі і ті які вони сплачують у вигляді податків) не є результатом комерційної діяльності,а значить бюджетники не створюють додатньої вартості,а значить їм ні з чого платити податки
Таким чином у цьому варіанті вони можуть казати населенню щоб те дивилось на них-бо податки сплачені на 100%
2 Для того й створюється децентралізація,що сміття під ногами в балабуєвці,заважало мешканцям балабуївки і вони самі приймали рішення що будуть робити
переставати смітити чи платити за прибирання- це самий найефективніший спосіб змусити змінити соціальну поведінку

Власть имущие - это только бюджетники?
:lol: :lol: :lol:
Нет смысла тогда обсуждать, если не видеть роли, доли и влияния крупного бизнеса в Украине на власть. А также среднего на региональном уровне.

Малый бизнес в Украине не достигнет роли-значения-уровня, как в развитых странах, если не получит поддержку для развития со стороны власть имущих. А так и останется на уровне челноков, ларьков.

2. Кто же это отрицает-то?!)))
Но дело в другом. В том, что стимулировать в разный способ народ *убирать мусор* могут и ОБЯЗАНЫ!!! именно власть имущие. Тогда будет результат.
От призывов народников)), несших в народ умные мысли в своё, на форуме - толку ноль.
Ожидать же, что пересични сами начнут убирать ни с того, ни с сего, тоже не стоит.

Самоуправление при нежелании местечковых власть имущих способствовать этому процессу, а центральной власти обеспечить реализацию прав граждан -- в реальности превращается в фарс, феодализм, власть на местах местных феодальчиков.
То есть можновладци госуровня *хозяйничают* на уровне страны, отдав на откуп дела на местах.

З.Ы. пересичный не дурак...
Прикинув сколько личных сил нужно приложить, чтобы изменить условия на месте для себя, он выбирает вариант -- заработать за границей.
Именно власть имущие должны (обязаны. Это их прямая функция в обществе! создать такие условия -- чтобы пересичному было выгоднее *заниматься делами* (от работать и до активно участвовать в самоуправлении) на месте, у себя дома).

Короче -- как ни крути, но стимулирование пересичного лежит на власть имущих, управленцах. Выбор только в инструментах. От кнута, как в Штатах за неуплату налогов или в Германии за мусор перед домом, и до пряников (от дотирования и до заказов малому бизнесу со стороны крупных корпораций).

Украинский вариант - побоку власть имущим на пересичных, главное набить свой карман. пусть, что хотят, то и делают. - в принципе, не так уж и плох)) Особенно в сравнении с теми, кто стимулирует кнутом.
Но этого мало. Этим темпов развития не достичь. Этим с уровня болота не вырваться.
В то время, как развитые убегают всё дальше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:52

  Puente написав:Краще про це поговоріть :
Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

А когда его из камеры выпустили под домашний арест?

ПАПи Ко не смогли привлечь к ответственности папередникив, хотя обещали.
Ну а ЗЕ и Ко эти прапапердныки и вовсе побоку.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:58

detroytred
22 липня Київський апеляційний суд відпустив з-під варти Єфремова і відправив його під домашній арешт з носіння електронного браслета.

16 січня 2017 року Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Єфремова, обвинуваченого в сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, пособництві захопленню управління Служби безпеки України і створення самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Він був затриманий у Києві 30 липня 2016 року.

Чи це все показуха , чи такі прокурори та слідчі безтолкові , але просто навіть із загальних міркувань - Юлю посадили , Луценка посадили - а тут жодного не змогли ?
Puente
 
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