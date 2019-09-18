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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4007400840094010
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:06

Puente
Имхо. Могу только догадываться - на каждое конкретное лицо, принимающее решение по делу, нашлись рычаги воздействия. Скорее всего денежные.

У наших должностных лиц смысл нахождения на посадi состоит - что я с этого буду иметь лично.

У меня знакомый добивался правды. Генерал СБУ, нардеп сначала в лицо говорят:* да нет проблем. Всё на Вашей стороне. Вы правы безоговорочно. И т.д.*.
А как дело доходит до конкретных действий, решения ... бабло побеждает всё.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:32

  freeze написав:
  pesikot написав:Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было.


Наоборот, тут была самая зажиточная и образованная часть Российской империи, по переписи 1897 года Одесса была четвертым крупнейшим городом империи, с населением 404 тысячи человек - Петербург - 1265 тыс, Москва 1039 тыс, Варшава - 684 тыс. Одесский порт кипел, второй по грузообороту порт империи, огромные по тем временам экспортные отгрузки, цвет богемы, сильный университет и достижения в науке, все красивейшие дома и сооружения Одессы построены до 1914 года.

Опасную тему Вы подняли, особенно если начать вспоминать, что и Херсон, и Екатеринослав, и Александров (Запорожье), и Николаев, и Юзовка (Донецк) и еще десятки больших и малых городов были основаны на землях, отвоеванных у Крымского Ханства, и носивших ненавистное форуму название НОВОРОССИЯ (даже Одесский университет назывался тогда Новороссийским), а если еще вспомнить, что и Харьков вообще никогда не входил даже в состав ВКЛ или Речи Посполитой..
Волгарь
 
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  #<1 ... 4007400840094010
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