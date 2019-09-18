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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4008400940104011>
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:06

Puente
Имхо. Могу только догадываться - на каждое конкретное лицо, принимающее решение по делу, нашлись рычаги воздействия. Скорее всего денежные.

У наших должностных лиц смысл нахождения на посадi состоит - что я с этого буду иметь лично.

У меня знакомый добивался правды. Генерал СБУ, нардеп сначала в лицо говорят:* да нет проблем. Всё на Вашей стороне. Вы правы безоговорочно. И т.д.*.
А как дело доходит до конкретных действий, решения ... бабло побеждает всё.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:32

  freeze написав:
  pesikot написав:Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было.


Наоборот, тут была самая зажиточная и образованная часть Российской империи, по переписи 1897 года Одесса была четвертым крупнейшим городом империи, с населением 404 тысячи человек - Петербург - 1265 тыс, Москва 1039 тыс, Варшава - 684 тыс. Одесский порт кипел, второй по грузообороту порт империи, огромные по тем временам экспортные отгрузки, цвет богемы, сильный университет и достижения в науке, все красивейшие дома и сооружения Одессы построены до 1914 года.

Опасную тему Вы подняли, особенно если начать вспоминать, что и Херсон, и Екатеринослав, и Александров (Запорожье), и Николаев, и Юзовка (Донецк) и еще десятки больших и малых городов были основаны на землях, отвоеванных у Крымского Ханства, и носивших ненавистное форуму название НОВОРОССИЯ (даже Одесский университет назывался тогда Новороссийским), а если еще вспомнить, что и Харьков вообще никогда не входил даже в состав ВКЛ или Речи Посполитой..
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:47

Re: переименуем

  Волгарь написав:десятки больших и малых городов были основаны на землях, отвоеванных у Крымского Ханства, и носивших ненавистное форуму название НОВОРОССИЯ (даже Одесский университет назывался тогда Новороссийским), а если еще вспомнить, что и Харьков вообще никогда не входил даже в состав ВКЛ или Речи Посполитой.

Поэтому правильнее узнавать/опрашивать граждан, а не основываться на историческую целесообразность/справедливость.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:53

  Волгарь написав:Опасную тему Вы подняли, особенно если начать вспоминать, что и Херсон, и Екатеринослав, и Александров (Запорожье), и Николаев, и Юзовка (Донецк) и еще десятки больших и малых городов были основаны на землях, отвоеванных у Крымского Ханства, и носивших ненавистное форуму название НОВОРОССИЯ (даже Одесский университет назывался тогда Новороссийским), а если еще вспомнить, что и Харьков вообще никогда не входил даже в состав ВКЛ или Речи Посполитой..


И чем она опасней темы основания Москвы киевским князем Юрием Долгоруким?

Неважно, кто и что когда-то давно в истории. Важно, что россия аннексировала Крым при действующей системе международного права и отношений ПРОТИВ воли Украины.

При этом передавала она его и некоторые другие территории Украине ПО СОБСТВЕННОЙ воле.

Разницу понимаешь?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:03

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Малый бизнес в Украине не достигнет роли-значения-уровня, как в развитых странах, если не получит поддержку для развития со стороны власть имущих. А так и останется на уровне челноков, ларьков.
Що Ви розумієте під словом підтримка?
1 Якщо зменшення оподаткування-то далі зменшувати нікуди-єдиний податок це від 0.3 до 10% -в якій країні є менші ставки?
2 Якщо фінансова підтримка-то за чий рахунок( в кого забрати при нашому дефіцитному бюджеті)?
3 Якщо фантазуєте що 500 млрд грн статків олігархів можна забрати так, щоб вийшло по 250 000 для 2 млн підприємців - це навіть не фантазія-це маразм , бо статки олігархів коштують 500 млрд поки вони в складі цілісних майнових і виробничих комплексів-як тільки почати це дробити-вартість впаде на порядок-два, тим більше ми це вже проходили , при чому ділили не на 2 млн часток а всього на 16
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Важно, что россия аннексировала Крым при действующей системе международного права и отношений ПРОТИВ воли Украины.

Но ПО ВОЛЕ населения Крыма. Или такие мелочи в расчет принимать не надо? :-)
Надеюсь про "под дулами автоматов" вы рассказывать не будете?
  zРадио написав:И чем она опасней темы основания Москвы киевским князем Юрием Долгоруким?
А вот это, кстати, неплохой аргумент. Когда москвичи и прочие московиты с бурятами, чукчами, Кубанью и Сибирью выразят желание присоединиться к Украине (Россия же скоро начнет разваливаться, как общеизвестно) - я думаю под этим предлогом можно их и аннексировать.
Вот только не знаю, пойдет ли на это Украина из уважения к действующей системе международного права.
Я бы лично пошел. И хрен с ним, с этим международным правом :-)
Уверен, что и Польша с Германией тоже пойдут с удовольствием. И даже прецедент с Гюрги Володимировичем не понадобится. Скорее Рюрика вспомнят, а он европеец как ни крути :-)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:28

  fokus написав:Но ПО ВОЛЕ населения Крыма. Или такие мелочи в расчет принимать не надо? :-)
Надеюсь про "под дулами автоматов" вы рассказывать не будете?


Не буду, разумеется - крымчане, действительно, поддержали. Но было ли это легитимным - конечно, нет!

Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:31

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Когда москвичи и прочие московиты с бурятами, чукчами, Кубанью и Сибирью выразят желание присоединиться к Украине (Россия же скоро начнет разваливаться, как общеизвестно) - я думаю под этим предлогом можно их и аннексировать.
А навіщо?
Невже Ви думаєте, що для людини росія-це рай?
Простий приклад
Подушовий дохід росії=подушовому доходу Польщі
При цьому
а - поляки в кращих кліматичних умовах
б - не воюють в Сірії
в - не запускають в космос глоносас
г - витрачають на армію 2% ВВП а не 10-15%
д - не витрачають мільярди на пропаганду в інших країнах
є - не мають розгалуженої і дороговартісної системи підкупу іноземних політиків
ж - не впливають на вибори в інших держав
Два питання на засипку
1 Де краще/легше жити людям
2 Навіщо людям які живуть добре і без росії-погіршувати своє життя внаслідок годування голодних росіян
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:33

  fokus написав:
  zРадио написав:Важно, что россия аннексировала Крым при действующей системе международного права и отношений ПРОТИВ воли Украины.

Но ПО ВОЛЕ населения Крыма. Или такие мелочи в расчет принимать не надо? :-)
Надеюсь про "под дулами автоматов" вы рассказывать не будете?
  zРадио написав:И чем она опасней темы основания Москвы киевским князем Юрием Долгоруким?
А вот это, кстати, неплохой аргумент. Когда москвичи и прочие московиты с бурятами, чукчами, Кубанью и Сибирью выразят желание присоединиться к Украине (Россия же скоро начнет разваливаться, как общеизвестно) - я думаю под этим предлогом можно их и аннексировать.
Вот только не знаю, пойдет ли на это Украина из уважения к действующей системе международного права.
Я бы лично пошел. И хрен с ним, с этим международным правом :-)
Уверен, что и Польша с Германией тоже пойдут с удовольствием. И даже прецедент с Гюрги Володимировичем не понадобится. Скорее Рюрика вспомнят, а он европеец как ни крути :-)

Вы плохо знаете историю - Роcтово-суздальский князь Юрий, сын Владимира Мономаха, основал Москву в 1147-ом году, и лишь в 1155-ом занял Киевский стол, за что и прозвался ДОЛГОРУКИМ - дотянулся из Суздали до Киева.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:36

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения.
Смешно сравнивать корпоративные отношения с международными. Там наемные работники нанятые хозяином, здесь - добровольное (или нет?) объединение людей.
Я бы скорее сравнил с женой, которая разлюбила мужа и ушла к другому. Да, конечно можно попытаться не отпускать, ссылаясь на закон и свидетельство о браке. Но можно ли считать это реальным аргументом для решения проблемы?
fokus
 
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