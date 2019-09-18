Додано: Чет 19 вер, 2019 11:22

zРадио написав: Важно, что россия аннексировала Крым при действующей системе международного права и отношений ПРОТИВ воли Украины. Важно, что россия аннексировала Крым при действующей системе международного права и отношений ПРОТИВ воли Украины.

zРадио написав: И чем она опасней темы основания Москвы киевским князем Юрием Долгоруким? И чем она опасней темы основания Москвы киевским князем Юрием Долгоруким?

Но ПО ВОЛЕ населения Крыма. Или такие мелочи в расчет принимать не надо?Надеюсь про "под дулами автоматов" вы рассказывать не будете?А вот это, кстати, неплохой аргумент. Когда москвичи и прочие московиты с бурятами, чукчами, Кубанью и Сибирью выразят желание присоединиться к Украине (Россия же скоро начнет разваливаться, как общеизвестно) - я думаю под этим предлогом можно их и аннексировать.Вот только не знаю, пойдет ли на это Украина из уважения к действующей системе международного права.Я бы лично пошел. И хрен с ним, с этим международным правомУверен, что и Польша с Германией тоже пойдут с удовольствием. И даже прецедент с Гюрги Володимировичем не понадобится. Скорее Рюрика вспомнят, а он европеец как ни крути