RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4008400940104011
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:40

  budivelnik написав:Простий приклад
Подушовий дохід росії=подушовому доходу Польщі
При цьому
а - поляки в кращих кліматичних умовах
б - не воюють в Сірії
в - не запускають в космос глоносас
г - витрачають на армію 2% ВВП а не 10-15%
д - не витрачають мільярди на пропаганду в інших країнах
є - не мають розгалуженої і дороговартісної системи підкупу іноземних політиків
ж - не впливають на вибори в інших держав
Два питання на засипку
1 Де краще/легше жити людям
2 Навіщо людям які живуть добре і без росії-погіршувати своє життя внаслідок годування голодних росіян


Не очень удачный пример. Все, что ты написал про РФ, кроме климата, актуально и для США, но если сравнить поляков с американцами, то качество жизни будет выше у последних.

Не эти факторы топят РФ, а другие. А именно - отсутствие политической конкуренции, низкое качество образования и финансирования науки, большой госсектор, высокая монополизация отраслей экономики, бюрократия, неразвитая инфраструктура и т.д.
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 19 вер, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3506
З нами з: 02.05.18
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:41

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Вы плохо знаете историю - Роcтово-суздальский князь Юрий, сын Владимира Мономаха, основал Москву в 1147-ом году, и лишь в 1155-ом занял Киевский стол, за что и прозвался ДОЛГОРУКИМ - дотянулся из Суздали до Киева.

Да? Обидно..
Ну ладно, украинские историки найдут правильный аргумент для аннексии, не сомневайтесь. Главное - дайте повод :-)
fokus
 
Повідомлень: 411
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:42

  zРадио написав:..
Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора!

вангую, что если США вероломно присоединят к себе Украину, большинство населения проголосуют двумя руками "за".
но нам хотя бы к Румынии, э-э-эхх :)
sequence
 
Повідомлень: 2909
З нами з: 29.12.15
Подякував: 341 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:49

fokus
Що за дикі порівняння ... Не може бути аналогів в повсякденному житті . Всі зовнішні кордони встановлювалися в результаті воєн . А Крим ( в радянські часи ) - це взагалі був чисто бюрократичний перехід для покращення управління та економіки всередині країни . Перед тим було багато адміністративних змін - і області , і райони ...
Puente
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:50

  Волгарь написав:Вы плохо знаете историю - Роcтово-суздальский князь Юрий, сын Владимира Мономаха, основал Москву в 1147-ом году, и лишь в 1155-ом занял Киевский стол, за что и прозвался ДОЛГОРУКИМ - дотянулся из Суздали до Киева.


Сказочник волгарь снова за свое - и Мономах, и Долгорукий умирали великими князьями киевскими, добиваясь этого трона в течение всей своей жизни, до этого будучи просто князьями (без приставки "великий") других городов Киевской Руси!

Это своего рода был карьерный рост - для того, чтобы занять центральный пост единого государства с центром в Киеве, нужно было пройти долгий путь.

То, что ты мелешь, равносильно утверждению, что путен - не российский политик, потому что из Питера, а не Москвы :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3506
З нами з: 02.05.18
Подякував: 789 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:54

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора!

вангую, что если США вероломно присоединят к себе Украину, большинство населения проголосуют двумя руками "за".
но нам хотя бы к Румынии, э-э-эхх :)
Памятаєте мій простий алгоритм визначення хто партіот якої держави
Той хто пропонує відділити частину України на користь іншої Держави є патріотом тієї Держави на користь якої пропонує
Тому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21394
З нами з: 15.01.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:08

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Тому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України

Ну с Румынией понятно. Я тоже против Румынии.
А стать частью США тоже плохо? :-) А Евросоюза? :-)
fokus
 
Повідомлень: 411
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4008400940104011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (661)
19.09.2019 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.