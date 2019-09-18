|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:40
budivelnik написав:
Простий приклад
Подушовий дохід росії=подушовому доходу Польщі
При цьому
а - поляки в кращих кліматичних умовах
б - не воюють в Сірії
в - не запускають в космос глоносас
г - витрачають на армію 2% ВВП а не 10-15%
д - не витрачають мільярди на пропаганду в інших країнах
є - не мають розгалуженої і дороговартісної системи підкупу іноземних політиків
ж - не впливають на вибори в інших держав
Два питання на засипку
1 Де краще/легше жити людям
2 Навіщо людям які живуть добре і без росії-погіршувати своє життя внаслідок годування голодних росіян
Не очень удачный пример. Все, что ты написал про РФ, кроме климата, актуально и для США, но если сравнить поляков с американцами, то качество жизни будет выше у последних.
Не эти факторы топят РФ, а другие. А именно - отсутствие политической конкуренции, низкое качество образования и финансирования науки, большой госсектор, высокая монополизация отраслей экономики, бюрократия, неразвитая инфраструктура и т.д.
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 19 вер, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3506
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 789 раз.
- Подякували: 1869 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:41
Волгарь написав:
Вы плохо знаете историю - Роcтово-суздальский князь Юрий, сын Владимира Мономаха, основал Москву в 1147-ом году, и лишь в 1155-ом занял Киевский стол, за что и прозвался ДОЛГОРУКИМ - дотянулся из Суздали до Киева.
Да? Обидно..
Ну ладно, украинские историки найдут правильный аргумент для аннексии, не сомневайтесь. Главное - дайте повод
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:42
zРадио написав:
..
Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора!
вангую, что если США вероломно присоединят к себе Украину, большинство населения проголосуют двумя руками "за".
но нам хотя бы к Румынии, э-э-эхх
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2909
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 341 раз.
- Подякували: 730 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:49
fokus
Що за дикі порівняння ... Не може бути аналогів в повсякденному житті . Всі зовнішні кордони встановлювалися в результаті воєн . А Крим ( в радянські часи ) - це взагалі був чисто бюрократичний перехід для покращення управління та економіки всередині країни . Перед тим було багато адміністративних змін - і області , і райони ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:50
Волгарь написав:
Вы плохо знаете историю - Роcтово-суздальский князь Юрий, сын Владимира Мономаха, основал Москву в 1147-ом году, и лишь в 1155-ом занял Киевский стол, за что и прозвался ДОЛГОРУКИМ - дотянулся из Суздали до Киева.
Сказочник волгарь снова за свое - и Мономах, и Долгорукий умирали великими
князьями киевскими, добиваясь этого трона в течение всей своей жизни, до этого будучи просто князьями (без приставки "великий") других городов Киевской Руси!
Это своего рода был карьерный рост - для того, чтобы занять центральный пост единого государства с центром в Киеве, нужно было пройти долгий путь.
То, что ты мелешь, равносильно утверждению, что путен - не российский политик, потому что из Питера, а не Москвы
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3506
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 789 раз.
- Подякували: 1869 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:54
sequence написав: zРадио написав:
..
Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора!
вангую, что если США вероломно присоединят к себе Украину, большинство населения проголосуют двумя руками "за".
но нам хотя бы к Румынии, э-э-эхх
Памятаєте мій простий алгоритм визначення хто партіот якої держави
Той хто пропонує відділити частину України на користь іншої Держави є патріотом тієї Держави на користь якої пропонує
Тому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21394
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 2149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:08
budivelnik написав:
Тому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України
Ну с Румынией понятно. Я тоже против Румынии.
А стать частью США тоже плохо?
А Евросоюза?
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|