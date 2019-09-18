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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:41
Волгарь написав:
Вы плохо знаете историю - Роcтово-суздальский князь Юрий, сын Владимира Мономаха, основал Москву в 1147-ом году, и лишь в 1155-ом занял Киевский стол, за что и прозвался ДОЛГОРУКИМ - дотянулся из Суздали до Киева.
Да? Обидно..
Ну ладно, украинские историки найдут правильный аргумент для аннексии, не сомневайтесь. Главное - дайте повод
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:42
zРадио написав:
..
Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора!
вангую, что если США вероломно присоединят к себе Украину, большинство населения проголосуют двумя руками "за".
но нам хотя бы к Румынии, э-э-эхх
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:49
fokus
Що за дикі порівняння ... Не може бути аналогів в повсякденному житті . Всі зовнішні кордони встановлювалися в результаті воєн . А Крим ( в радянські часи ) - це взагалі був чисто бюрократичний перехід для покращення управління та економіки всередині країни . Перед тим було багато адміністративних змін - і області , і райони ...
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:50
Волгарь написав:
Вы плохо знаете историю - Роcтово-суздальский князь Юрий, сын Владимира Мономаха, основал Москву в 1147-ом году, и лишь в 1155-ом занял Киевский стол, за что и прозвался ДОЛГОРУКИМ - дотянулся из Суздали до Киева.
Сказочник волгарь снова за свое - и Мономах, и Долгорукий умирали великими
князьями киевскими, добиваясь этого трона в течение всей своей жизни, до этого будучи просто князьями (без приставки "великий") других городов Киевской Руси!
Это своего рода был карьерный рост - для того, чтобы занять центральный пост единого государства с центром в Киеве, нужно было пройти долгий путь.
То, что ты мелешь, равносильно утверждению, что путен - не российский политик, потому что из Питера, а не Москвы
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:54
sequence написав: zРадио написав:
..
Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора!
вангую, что если США вероломно присоединят к себе Украину, большинство населения проголосуют двумя руками "за".
но нам хотя бы к Румынии, э-э-эхх
Памятаєте мій простий алгоритм визначення хто партіот якої держави
Той хто пропонує відділити частину України на користь іншої Держави є патріотом тієї Держави на користь якої пропонує
Тому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:08
budivelnik написав:
Тому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України
Ну с Румынией понятно. Я тоже против Румынии.
А стать частью США тоже плохо?
А Евросоюза?
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fokus
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:19
Hotab написав: ЛАД написав:
Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается
Слушайте, сколько вы собираетесь юлить
своим "согласитесь"?
Я вам доказал выдержками из документов вашу неправоту.
Вам давно пора просто признать, что вы ошиблись во фразе "авиация очень давно не принимает участия в боевых действиях" и все.
Ваши рассказы об очевидном отличии одних боевых действий от других не сделает внезапно вашу эту фразу правильной.
"В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать".
Или, если больше нравится первоисточник:
«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь… Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». w:Евангелие от Матфея. Гл. 7:3—5.
Вы были сильно недовольны тоном shapo
, а за своим тоном не следите.
То обзываете людей "ватанами" (без оснований), то мне заявляете "не юлите".
Если лётчик-истребитель "не видит" разницы между боем с другим истребителем или бомбёжкой наземного объекта, защищённого силами ПВО, и перехватом беспилотника ...
Вы прекрасно понимаете, о чём я говорил, но "юлите".
Зачем???
Хотите доказать собственную значимость?
Я и так уважаю военных лётчиков (и гражданских тоже).
Боитесь, что заберут статус участника боевых действий?
От высказываний на форуме это не зависит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:26
fokus написав: budivelnik написав:
Тому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України
Ну с Румынией понятно. Я тоже против Румынии.
А стать частью США тоже плохо?
А Евросоюза?
Давайте котлети окремо від мух
Є різниця
Бути частиною іншої Держави
Бути в Союзі з іншими Державами
ЄС - це союз різних Держав - тому бути в ЄС я згоден
Бути штатом США чи федерельним округом росії чи східними кресами Польщі - я не згоден.
І останнє
Можливо через якийсь час(як мінімум десятки - сотні років буде єдина Держава=Земля) , але до того часу я проти обговорення що Україна може стати часточною іншої Держави
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:27
zРадио написав: budivelnik написав:
Простий приклад
Подушовий дохід росії=подушовому доходу Польщі
При цьому
а - поляки в кращих кліматичних умовах
б - не воюють в Сірії
в - не запускають в космос глоносас
г - витрачають на армію 2% ВВП а не 10-15%
д - не витрачають мільярди на пропаганду в інших країнах
є - не мають розгалуженої і дороговартісної системи підкупу іноземних політиків
ж - не впливають на вибори в інших держав
Два питання на засипку
1 Де краще/легше жити людям
2 Навіщо людям які живуть добре і без росії-погіршувати своє життя внаслідок годування голодних росіян
Не очень удачный пример. Все, что ты написал про РФ, кроме климата, актуально и для США, но если сравнить поляков с американцами, то качество жизни будет выше у последних.
Не эти факторы топят РФ, а другие. А именно - отсутствие политической конкуренции, низкое качество образования и финансирования науки, большой госсектор, высокая монополизация отраслей экономики, бюрократия, неразвитая инфраструктура и т.д.
А також екстенсивний шлях розвитку , зокрема захоплення чужих територій і засвинячення їх (Кенігсбергська область і Крим - класичні зразки російського господарювання)
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 19 вер, 2019 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:27
sal написав: ЛАД написав:
задачи для высадки в тылу врага не то же самое, что перевозка военнослужащих, к примеру, из Киева в Мариуполь. А специальные боевые полёты отличаются от "нанесения авиационных ударов, ведения воздушных сражений (боев)"
Риски быть сбитым при перевозке из Мариуполя в Киев в мирном небе и над окуп.тер. разные.
Полагаю, сейчас из Мариуполя в Киев над окуп.тер. не летают.
Не нравится маршрут, могу написать Львов- Киев.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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