Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Чет 19 вер, 2019 12:29 sal написав: Волгарь написав: десятки больших и малых городов были основаны на землях, отвоеванных у Крымского Ханства, и носивших ненавистное форуму название НОВОРОССИЯ (даже Одесский университет назывался тогда Новороссийским), а если еще вспомнить, что и Харьков вообще никогда не входил даже в состав ВКЛ или Речи Посполитой.

Поэтому правильнее узнавать/опрашивать граждан, а не основываться на историческую целесообразность/справедливость.

Особливо - громадян країни-агресора РФ!

Поэтому правильнее узнавать/опрашивать граждан, а не основываться на историческую целесообразность/справедливость. Поэтому правильнее узнавать/опрашивать граждан, а не основываться на историческую целесообразность/справедливость.

Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців

Повідомлень: 20429 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 12:31 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Если лётчик-истребитель "не видит" разницы между боем с другим истребителем или бомбёжкой наземного объекта, защищённого силами ПВО, и перехватом беспилотника ... Если лётчик-истребитель "не видит" разницы между боем с другим истребителем или бомбёжкой наземного объекта, защищённого силами ПВО, и перехватом беспилотника ... Льотчик- бачить

Ботан-ватан - не бачить що вліз з свинним рилом в калашний ряд

1 Виліт Іл-76 в Луганськ був пасажирським чи бойовим?

Після того як його збили - він став бойовим... А на момент перельоту з одного українського аеродрому на інший?

2 Для того і створюються правила в яких визначається що таке бойова ситуація а що таке навчання чи цивільна....

Вам показали що згідно з правил написаних кровью попередніх періодів сотень пілотів -ОРДЛО бойові умови

в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21396 З нами з: 15.01.09 Подякував: 148 раз. Подякували: 2149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 12:39 sal написав: zРадио написав: крымчане, действительно, поддержали. Но было ли это легитимным - конечно, нет! крымчане, действительно, поддержали. Но было ли это легитимным - конечно, нет!

Легитимность определяется поддержкой народа. А не чужими странами. Легитимность определяется поддержкой народа. А не чужими странами.



Не согласен. Вы процитировали без моего примера, раскрывающего суть этой авантюры - нельзя отделить часть компании путем голосования части сотрудников, как и нельзя отделить часть государства путем голосования части населения.



А по поводу чужих стран - так о незаконности аннексии Крыма говорят не только чужие страны, но и своя, в состав которой юридически Крым входит. Т.е. Украина Не согласен. Вы процитировали без моего примера, раскрывающего суть этой авантюры - нельзя отделить часть компании путем голосования части сотрудников, как и нельзя отделить часть государства путем голосования части населения.А по поводу чужих стран - так о незаконности аннексии Крыма говорят не только чужие страны, но и своя, в состав которой юридически Крым входит. Т.е. Украина zРадио

Повідомлень: 3508 З нами з: 02.05.18 Подякував: 789 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 12:43 Hotab написав: .........

ЛАД никакого внимания не обратил. Он буквально заявил безапелляционно в ответ на слова ПесИкот о моем участии с 14-го года в АТО, что я не мог понимать там участие,так как авиация давно его там не принимает. Что-то ещё? .........ЛАД никакого внимания не обратил. Он буквально заявил безапелляционно в ответ на слова ПесИкот о моем участии с 14-го года в АТО, что я не мог понимать там участие,так как авиация давно его там не принимает. Что-то ещё?

Если Вас лично оскорбили мои слова, то приношу извинения.

Но не стоит принимать все слова на свой счёт. Я писал не о Вашем участии в АТО, а о боевых действиях авиации. Ваша цитата из устава ВВС (или откуда) не делает их по-настоящему боевыми. Уже надоело объяснять.

Да и shapo не стремился унизить ни Вас лично, ни украинскую армию, участвующую в контингентах ООН, а писал о роли и поведении ооновских контингентов вообще, не зависимо от национальной принадлежности.



Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан.

Додано: Чет 19 вер, 2019 12:43 sal написав: zРадио написав: не российский политик, потому что из Питера, а не Москвы

И Москва и Питер - города одной страны.

Точно так же, как Ростов, Суздаль, Новгород, Чернигов, Владимир, Киев и др. в то время были городами одной страны - Руси со столицей в Киеве

И Москва и Питер - города одной страны. И Москва и Питер - города одной страны.



Точно так же, как Ростов, Суздаль, Новгород, Чернигов, Владимир, Киев и др. в то время были городами одной страны - Руси со столицей в Киеве Точно так же, как Ростов, Суздаль, Новгород, Чернигов, Владимир, Киев и др. в то время были городами одной страны - Руси со столицей в Киеве zРадио

Повідомлень: 3508 З нами з: 02.05.18 Подякував: 789 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 12:54 zРадио написав: fokus написав: А кто говорит про одни ворота? Судить нужно военных преступников с обеих сторон. А кто говорит про одни ворота? Судить нужно военных преступников с обеих сторон.



Судят всегда только проигравшую сторону. Именно поэтому сепары не сложат оружие. Наемники с российскими паспортами еще могут рассчитывать быть отправленными в другие точки внешних военных интересов РФ, а "наши" - должны быть уничтожены. По-другому никак. При этом уничтожить их может и РФ при заинтересованности. Но это уже большая политика, где Украина - субъект Судят всегда только проигравшую сторону. Именно поэтому сепары не сложат оружие. Наемники с российскими паспортами еще могут рассчитывать быть отправленными в другие точки внешних военных интересов РФ, а "наши" - должны быть уничтожены. По-другому никак. При этом уничтожить их может и РФ при заинтересованности. Но это уже большая политика, где Украина - субъект

Именно поэтому в минских соглашениях есть пункт об амнистии. И на нём сильно настаивают.

Ну и правильно написал fokus viewtopic.php?p=4749653#p4749653 :

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14102 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4257 раз. Подякували: 3960 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 13:02



Додано: Чет 19 вер, 2019 13:02

https://ain.ua/2019/09/19/kievskaya-botoferma-rabotala-na-vakarchuka-i-gricenko-smi/ Киевская ботоферма, закрытая Facebook, работала на Вакарчука и Гриценко — СМИ

Форумчанин року Повідомлень: 9327 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6256 раз. Подякували: 2505 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 13:11 Frant написав: zРадио написав: budivelnik написав: Простий приклад

Подушовий дохід росії=подушовому доходу Польщі

При цьому

а - поляки в кращих кліматичних умовах

б - не воюють в Сірії

в - не запускають в космос глоносас

г - витрачають на армію 2% ВВП а не 10-15%

д - не витрачають мільярди на пропаганду в інших країнах

є - не мають розгалуженої і дороговартісної системи підкупу іноземних політиків

ж - не впливають на вибори в інших держав

Два питання на засипку

1 Де краще/легше жити людям

2 Навіщо людям які живуть добре і без росії-погіршувати своє життя внаслідок годування голодних росіян Простий прикладПодушовий дохід росії=подушовому доходу ПольщіПри цьомуа - поляки в кращих кліматичних умовахб - не воюють в Сіріїв - не запускають в космос глоносасг - витрачають на армію 2% ВВП а не 10-15%д - не витрачають мільярди на пропаганду в інших країнахє - не мають розгалуженої і дороговартісної системи підкупу іноземних політиківж - не впливають на вибори в інших державДва питання на засипку1 Де краще/легше жити людям2 Навіщо людям які живуть добре і без росії-погіршувати своє життя внаслідок годування голодних росіян



Не очень удачный пример. Все, что ты написал про РФ, кроме климата, актуально и для США, но если сравнить поляков с американцами, то качество жизни будет выше у последних.



Не эти факторы топят РФ, а другие. А именно - отсутствие политической конкуренции, низкое качество образования и финансирования науки, большой госсектор, высокая монополизация отраслей экономики, бюрократия, неразвитая инфраструктура и т.д. Не очень удачный пример. Все, что ты написал про РФ, кроме климата, актуально и для США, но если сравнить поляков с американцами, то качество жизни будет выше у последних.Не эти факторы топят РФ, а другие. А именно - отсутствие политической конкуренции, низкое качество образования и финансирования науки, большой госсектор, высокая монополизация отраслей экономики, бюрократия, неразвитая инфраструктура и т.д.

А також екстенсивний шлях розвитку , зокрема захоплення чужих територій і засвинячення їх (Кенігсбергська область і Крим - класичні зразки російського господарювання) А також екстенсивний шлях розвитку , зокрема захоплення чужих територій і засвинячення їх (Кенігсбергська область і Крим - класичні зразки російського господарювання)

GDP per capita, PPP (current international $)

Poland 2018 32,356.5

Russian Federation 2018 27,147.3

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD

Poland Government Debt

Government Debt in Poland decreased to 975 114.05 PLN Million

https://www.google.ru/search?newwindow= ... gS8qJ_oDA&

Или 260 млрд. долларов - 6 800 долларов на человека. У РФ госдолг 12,5 трлн. рублей - 195 млрд. долларов, 1 300 долларов на человека. Доведи РФ госдолг до такого же уровня (номинально),и среднедушевой ВВП по ППС в России приблизился бы к французскому. Насчет военых расходов они в РФ не превышают 60 млрд. долларов - 3,7% от номинального ВВП.

А именно - отсутствие политической конкуренции, низкое качество образования и финансирования науки, большой госсектор, высокая монополизация отраслей экономики, бюрократия, неразвитая инфраструктура и т.д.

Даже не предполагал подобной наивности. Какая политическая конкуренция существует в любой крупной стране мира? Между кем - группами финансовой олигархии? В самой быстроразвивающейся стране мира (КНР), вообще тоталитарный строй, а в преуспевающих Тайване/Сингапуре/Республике Корее лишь десять-двадцать лет назад перешли от диктаруры к начаткам многопартийности. Если же брать образование, то уровень против советского, конечно, упал, но судя по тому, что российские школьники и студенты выигрывают или занимают призовые места на всех олимпиадах, в которых участвуют, это утверждение ПОЛНОСТЬЮ ПРОТИВОРЕЧИТ ЭЛЕМЕНТАРНЫМ ФАКТАМ.

Большой госсектор - ПРОСТО БРЕД. Есть казенные предприятия, принадлежащие государству, но их доля невелика (хотя именно так удалось сохранить высокотехнологичные отрасли, давно исчезнувшие на Украине), флагманы российской экономики по форме ПАО (Публичные акционерные общества), в которых доля государства может составлять и 50+%, но работают они так же, как любые крупные АКЦИОНЕРНЫЕ КОМПАНИИ во все мире (и, судя, по доходности на капитал - весьма успешно). Слабое финансирование науки - может и правда, но тогда объясните, как российская промышленность создает изделия, где 1 гр сухого веса стоит 5-6 долларов (на порядок дороже серебра)? да, за счет десятков миллионов часов НИОКР, которые и входят в цену.

Додано: Чет 19 вер, 2019 13:21 Hotab написав: ...........

Вот если бы мне сказали "ували по школе с детишками" или по больнице. Или по жилому дому , в котором точно есть люди. А тут приказ "по штабу террористов".

Не выдумывайте ответственность летчика там, где ее нет.

....

А если бы сказали: «"ували по школе с детишками" или по больнице", где находится штаб террористов?»

Хотя согласен, что вопрос об ответственности лётчика не простой.

Если это произойдет, никто не станет воевать вообще. Ну как "никто".. Русофашисты будут. Им хоть Доньас равнять с землёй, хоть Грозный, хоть Аллепо.

И не надо демонизировать "русофашисто". Там в самолётах такие же ребята, как Вы. И не думаю, что никого из них не стала бы мучить совесть, если бы они узнали, что разбомбили "школу с детишками".

Хотя, судя по зкипажам "Энола Гей" и "Бокскара" ...

«Комплекс Изерли»

На протяжении многих лет ходили разговоры о раскаянии, которое испытывают участники бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. На деле никто из основных действующих лиц в действительности какой-либо вины не испытывал. Летчик Клод Роберт Изерли, действительно вскоре сошедший с ума, входил в экипаж одного из самолетов, выполнявших во время налета вспомогательные функции. Он много лет провел в психиатрической клинике, и в его честь даже был названо новое заболевание, связанное с повреждением психики людей, применивших оружие массового поражения — «комплекс Изерли».

У его коллег психика оказалась значительно крепче. Чарльз Суини и его экипаж, бомбивший Нагасаки, смог лично оценить масштаб содеянного через месяц. Американские летчики после подписания Японией капитуляции привезли в Нагасаки ученых-физиков, а также медикаменты для пострадавших. Жуткие картины, которые они увидели на том, что осталось от улиц города, произвели на них впечатление, но психику не поколебали. Хотя один из летчиков признавался затем — хорошо, что оставшиеся в живых жители не знали, что перед ними именно те пилоты, что сбросили бомбу 9 августа 1945 года...

Тиббетс, (командир «Энолы Гей» получившей имя в честь матери Тиббетса ) служивший в ВВС до 1966 года, дослужился до звания бригадного генерала. Впоследствии он много лет работал в частных авиационных компаниях. На протяжении всей своей жизни он не только выражал уверенность в правильности атомного удара по Хиросиме, но и заявлял о готовности сделать это еще раз. В 1976 году из-за Тиббетса вспыхнул скандал между США и Японией — на одном из авиашоу в Техасе пилот сделал полную постановку бомбардировки Хиросимы. За этот инцидент правительство США принесло Японии официальные извинения.

https://aif.ru/society/history/vsadniki_apokalipsisa_istoriya_pilotov_bombivshih_hirosimu_i_nagasaki .

Это были не "русофашисто", а

Вот если бы мне сказали "ували по школе с детишками" или по больнице. Или по жилому дому , в котором точно есть люди. А тут приказ "по штабу террористов".



Не выдумывайте ответственность летчика там, где ее нет.

.... ...........Вот если бы мне сказали "ували по школе с детишками" или по больнице. Или по жилому дому , в котором точно есть люди. А тут приказ "по штабу террористов".Не выдумывайте ответственность летчика там, где ее нет.....

А если бы сказали: «"ували по школе с детишками" или по больнице", где находится штаб террористов?»

Хотя согласен, что вопрос об ответственности лётчика не простой.



Или за случайные смерти мирных кого-то судили?

Если это произойдет, никто не станет воевать вообще. Ну как "никто".. Русофашисты будут. Им хоть Доньас равнять с землёй, хоть Грозный, хоть Аллепо.

И не надо демонизировать "русофашисто". Там в самолётах такие же ребята, как Вы. И не думаю, что никого из них не стала бы мучить совесть, если бы они узнали, что разбомбили "школу с детишками".

Хотя, судя по зкипажам "Энола Гей" и "Бокскара" ...

«Комплекс Изерли»



На протяжении многих лет ходили разговоры о раскаянии, которое испытывают участники бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. На деле никто из основных действующих лиц в действительности какой-либо вины не испытывал. Летчик Клод Роберт Изерли, действительно вскоре сошедший с ума, входил в экипаж одного из самолетов, выполнявших во время налета вспомогательные функции. Он много лет провел в психиатрической клинике, и в его честь даже был названо новое заболевание, связанное с повреждением психики людей, применивших оружие массового поражения — «комплекс Изерли».



У его коллег психика оказалась значительно крепче. Чарльз Суини и его экипаж, бомбивший Нагасаки, смог лично оценить масштаб содеянного через месяц. Американские летчики после подписания Японией капитуляции привезли в Нагасаки ученых-физиков, а также медикаменты для пострадавших. Жуткие картины, которые они увидели на том, что осталось от улиц города, произвели на них впечатление, но психику не поколебали. Хотя один из летчиков признавался затем — хорошо, что оставшиеся в живых жители не знали, что перед ними именно те пилоты, что сбросили бомбу 9 августа 1945 года...

Тиббетс, (командир «Энолы Гей» получившей имя в честь матери Тиббетса ) служивший в ВВС до 1966 года, дослужился до звания бригадного генерала. Впоследствии он много лет работал в частных авиационных компаниях. На протяжении всей своей жизни он не только выражал уверенность в правильности атомного удара по Хиросиме, но и заявлял о готовности сделать это еще раз. В 1976 году из-за Тиббетса вспыхнул скандал между США и Японией — на одном из авиашоу в Техасе пилот сделал полную постановку бомбардировки Хиросимы. За этот инцидент правительство США принесло Японии официальные извинения.

https://aif.ru/society/history/vsadniki_apokalipsisa_istoriya_pilotov_bombivshih_hirosimu_i_nagasaki .

Это были не "русофашисто", а американцы, боровшиеся с фашизмом . А если бы сказали: «"ували по школе с детишками" или по больнице", где находится штаб террористов?»Хотя согласен, что вопрос об ответственности лётчика не простой.И не надо демонизировать "русофашисто". Там в самолётах такие же ребята, как Вы. И не думаю, что никого из них не стала бы мучить совесть, если бы они узнали, что разбомбили "школу с детишками".Хотя, судя по зкипажам "Энола Гей" и "Бокскара" ...Это были не "русофашисто", а Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14102 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4257 раз. Подякували: 3960 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 13:25 zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав: ....

Судят всегда только проигравшую сторону. Именно поэтому сепары не сложат оружие. Наемники с российскими паспортами еще могут рассчитывать быть отправленными в другие точки внешних военных интересов РФ, а "наши" - должны быть уничтожены. По-другому никак. При этом уничтожить их может и РФ при заинтересованности. Но это уже большая политика, где Украина - субъект ....Судят всегда только проигравшую сторону. Именно поэтому сепары не сложат оружие. Наемники с российскими паспортами еще могут рассчитывать быть отправленными в другие точки внешних военных интересов РФ, аНо это уже большая политика, где Украина - субъект

Уничтожить 2 армейских корпуса (или сколько их там местных)? Уничтожить 2 армейских корпуса (или сколько их там местных)?



Чисто по хэдкаунту местные там в абсолютном большинстве. Уничижительно можно говорить о степени их влияния, но не количестве Чисто по хэдкаунту местные там в абсолютном большинстве. Уничижительно можно говорить о степени их влияния, но не количестве

Ну так, Starikan об этом и говорит.

Слишком много "уничтожать". Добро бы ещё в бою, а после сдачи ... Нереально. Ну так,об этом и говорит.Слишком много "уничтожать". Добро бы ещё в бою, а после сдачи ... Нереально. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

