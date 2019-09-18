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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4010401140124013
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:35

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Особо умилило в устах "историка": "комуністи і більшовики".


Уявіть собі, що комуністи були не тільки в СРСР, а і в інших країнах і на Галичині. Раз Вас це зацікавило, то читайте https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D0%B8
У 1933 керівники КПЗУ Мирон Заячківський (Косар) і Григорій Іваненко (Бараба) були викликані в СРСР і знищені там за сфабрикованою справою «Української військової організації».
Водночас репресували багатьох західноукраїнських комуністів, що перебували на радянській території. Внаслідок цих подій чисельність партії скоротилася з 4300 до 2600 членів

.....

Уявіть собі, я про це знаю. Знаю і про розстріли західних комуністів (як і наших) в СРСР.
Но какое отношение это имеет к высказыванию историка "комуністи і більшовики"?
В 1939 "большевики" и в СССР было атавизмом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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