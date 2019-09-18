Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
У 1933 керівники КПЗУ Мирон Заячківський (Косар) і Григорій Іваненко (Бараба) були викликані в СРСР і знищені там за сфабрикованою справою «Української військової організації». Водночас репресували багатьох західноукраїнських комуністів, що перебували на радянській території. Внаслідок цих подій чисельність партії скоротилася з 4300 до 2600 членів
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Уявіть собі, я про це знаю. Знаю і про розстріли західних комуністів (як і наших) в СРСР. Но какое отношение это имеет к высказыванию историка "комуністи і більшовики"? В 1939 "большевики" и в СССР было атавизмом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:.. Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора!
вангую, что если США вероломно присоединят к себе Украину, большинство населения проголосуют двумя руками "за". но нам хотя бы к Румынии, э-э-эхх
Памятаєте мій простий алгоритм визначення хто партіот якої держави Той хто пропонує відділити частину України на користь іншої Держави є патріотом тієї Держави на користь якої пропонує Тому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України
Когда читаю посты будивэльныка, всегда представляю себе подпоручика Дуба из бессмертного произведения бессмертного же чеха (цикл о бравом солдате Швейке Ярослава Гашека). По-моему попадание на 100%. Согласны?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
detroytred написав:Малый бизнес в Украине не достигнет роли-значения-уровня, как в развитых странах, если не получит поддержку для развития со стороны власть имущих. А так и останется на уровне челноков, ларьков.
Що Ви розумієте під словом підтримка? 1 Якщо зменшення оподаткування-то далі зменшувати нікуди-єдиний податок це від 0.3 до 10% -в якій країні є менші ставки? 2 Якщо фінансова підтримка-то за чий рахунок( в кого забрати при нашому дефіцитному бюджеті)? 3 Якщо фантазуєте що 500 млрд грн статків олігархів можна забрати так, щоб вийшло по 250 000 для 2 млн підприємців - це навіть не фантазія-це маразм , бо статки олігархів коштують 500 млрд поки вони в складі цілісних майнових і виробничих комплексів-як тільки почати це дробити-вартість впаде на порядок-два, тим більше ми це вже проходили , при чому ділили не на 2 млн часток а всього на 16
Спросили и сами же *ответили*)) Особенно п.3.
першочерговими заходами ефективної підтримки та визначення головних перспектив розвитку малого бізнесу є: державна підтримка: сприяти формуванню сприятливого підприємницького клімату (привести чинні нормативно-правові акти місцевих держав них адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відповідність до принципів державної регуляторної політики; розробити механізм часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; міжнародна допомога (фінансова, технічна, у підготовці кадрів): розробити механізми надання матеріальної допомоги малим підприємствам, що виробляють екологічно чисту продукцію сільського господарства, займаються її переробкою та експортом; сприяти переорієнтації вивільненої робочої сили на нові види діяльності у сільському господарстві та у сфері розвитку «зеленого туризму»; сприяти залученню безробітних, зареєстрованих у містах, до працевлаштування на новостворених робочих місцях у сільській місцевості [3]; інтеграційна підтримка через субпідряд, франчайзинг, лізинг тощо; кооперування та самоорганізація малого бізнесу на політичних та економічних засадах, а саме: спілки, асоціації, громадські об’єднання, кооперативи, мережі, стимулювати проведення регіональних конкурсів (тендерів) щодо закупівлі товарів та надання послуг малими підприємствами за кошти державних та місцевих бюджетів, а також участь підприємців у виконанні регіональних замовлень. професійна підготовка та ефективне управління кваліфікованими кадрами: місцевій владі необхідно сприяти самозайнятості безробітних шляхом надання їм одноразової грошової допомоги для започаткування власної підприємницької діяльності; при перепідготовці та підвищенні кваліфікації особливу увагу слід приділяти професіям, що не тільки користуються попитом на ринку праці, але й дають змогу започаткувати власну справу; проводити семінари та курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючи розпочати підприємницьку діяльність. Для інформаційного забезпечення малих підприємців та спрощення їх доступу до необхідної інформації сформувати у регіонах бази даних, які будуть нагромаджувати та впорядковувати інформацію щодо норм чинного законодавства України; інформаційно-аналітичні матеріали відносно розвитку підприємництва регіону, цінової ситуації, регуляторної політики, наявних банківських установ та кредитних спілок з переліком їх послуг у сфері кредитування суб’єктів малого підприємництва.
З.Ы. или Вы считаете, что возможности развития малого бизнеса в Украине исчерпаны? Если нет, то, что ж тогда сдерживает развитие-то? У Вас звучит мысль, что только образно - не хотят сами пересичные развивать и увеличивать малый бизнес.
Когда читаю посты будивэльныка, всегда представляю себе подпоручика Дуба из бессмертного произведения бессмертного же чеха (цикл о бравом солдате Швейке Ярослава Гашека). По-моему попадание на 100%. Согласны?
Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной. В его постах несомненно есть внутренняя логика, просто для 95 процентов трезвомыслящих людей она недоступна. Типичное двоемыслие, когда внутри одной головы умещаются две ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ/взаимоотрицающих друг друга (с точки зрения нормальной логики) точки зрения. На такое развитие ситуации повлияла как физиологическая русофобия, впитанная на генетическом уровне, так и 8-ми летняя карьера прапорщика СА, вынужденного все эти году служить врагу/общаться на языке врага/притворяться совсем другим человеком. Не мудрено, что это в итоге сказалось. Но в целом это крепкая мужицкая натура, твердо стоящая на ногах.... Беда в том, что правящий класс страны формируется почти исключительно либо из обычного ворья, либо из образованщины в первом поколении, познания которой о внешнем мире сложились полностью и окончательно после окончания 8-го класса
Волгарь написав:физиологическая русофобия, впитанная на генетическом уровне
Це щось нове в науці Виявляється українці-це генетично модифіковані особи ,заточені під знищення руССкаго міра
Питання тільки Хто ж цей умілець ,який вміє генетично заточувати? В мене складається враження що волжанин вважає Христа-Українцем,який просто замаскувався.... Але тоді якого милого кацапо-москальчики заявляють що вони третій рим?Не бояться грому і блискавки?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Є різницяБути частиною іншої ДержавиБути в Союзі з іншими ДержавамиЄС - це союз різних Держав - тому бути в ЄС я згоден
Ну так в этом союзе нужно делегировать часть суверенитета наднациональным органам. Да и "державы" в этом союзе отнюдь не равны. Вон Польшу с Венгрией более европейские европейцы строят - мама не горюй. А уж Украину - и поляки с венграми присоединятся. Ваш патриотизм такое ограничение суверенитета допускает? И не является ли это гибридным сепаратизмом?
budivelnik написав:Бути штатом США чи федерельним округом росії чи східними кресами Польщі - я не згоден.
Вот очень уважаю такую жесткую позицию. Хотя ни разу не верю в ее честность