RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4011401240134014>
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:35

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Особо умилило в устах "историка": "комуністи і більшовики".


Уявіть собі, що комуністи були не тільки в СРСР, а і в інших країнах і на Галичині. Раз Вас це зацікавило, то читайте https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D0%B8
У 1933 керівники КПЗУ Мирон Заячківський (Косар) і Григорій Іваненко (Бараба) були викликані в СРСР і знищені там за сфабрикованою справою «Української військової організації».
Водночас репресували багатьох західноукраїнських комуністів, що перебували на радянській території. Внаслідок цих подій чисельність партії скоротилася з 4300 до 2600 членів

.....

Уявіть собі, я про це знаю. Знаю і про розстріли західних комуністів (як і наших) в СРСР.
Но какое отношение это имеет к высказыванию историка "комуністи і більшовики"?
В 1939 "большевики" и в СССР было атавизмом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14105
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4257 раз.
Подякували: 3960 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:46

  19yuriy91 написав: та да
двоякое впечатление, вроде и правильно всё показано-сказано, но вся вина на народе.
то ли виноваты все - и влада и народ.

Влада - часть народа. Какой народ - такая и влада.
Детройтред - просьба не отвечать на этот пост.
Всё равно не переубедите.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16204
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:59

  budivelnik написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:..
Это все равно, что от компании отделить подразделение путем опроса сотрудников подразделения. Нонсенс, авантюра и нарушение коллективного договора!

вангую, что если США вероломно присоединят к себе Украину, большинство населения проголосуют двумя руками "за".
но нам хотя бы к Румынии, э-э-эхх :)
Памятаєте мій простий алгоритм визначення хто партіот якої держави
Той хто пропонує відділити частину України на користь іншої Держави є патріотом тієї Держави на користь якої пропонує
Тому припущення що для України добре бути частиною румунії-справедливо для румуна або українця сепаратиста,який є ворогом України

Когда читаю посты будивэльныка, всегда представляю себе подпоручика Дуба из бессмертного произведения бессмертного же чеха (цикл о бравом солдате Швейке Ярослава Гашека).
По-моему попадание на 100%.
Согласны? :lol:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 462
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:07

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Малый бизнес в Украине не достигнет роли-значения-уровня, как в развитых странах, если не получит поддержку для развития со стороны власть имущих. А так и останется на уровне челноков, ларьков.
Що Ви розумієте під словом підтримка?
1 Якщо зменшення оподаткування-то далі зменшувати нікуди-єдиний податок це від 0.3 до 10% -в якій країні є менші ставки?
2 Якщо фінансова підтримка-то за чий рахунок( в кого забрати при нашому дефіцитному бюджеті)?
3 Якщо фантазуєте що 500 млрд грн статків олігархів можна забрати так, щоб вийшло по 250 000 для 2 млн підприємців - це навіть не фантазія-це маразм , бо статки олігархів коштують 500 млрд поки вони в складі цілісних майнових і виробничих комплексів-як тільки почати це дробити-вартість впаде на порядок-два, тим більше ми це вже проходили , при чому ділили не на 2 млн часток а всього на 16

Спросили и сами же *ответили*))
Особенно п.3.


першочерговими заходами ефективної підтримки та визначення головних перспектив розвитку малого бізнесу є: 
державна підтримка: сприяти формуванню сприятливого підприємницького клімату (привести чинні нормативно-правові акти місцевих держав них адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відповідність до принципів державної регуляторної політики; розробити механізм часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; 
міжнародна допомога (фінансова, технічна, у підготовці кадрів): розробити механізми надання матеріальної допомоги малим підприємствам, що виробляють екологічно чисту продукцію сільського господарства, займаються її переробкою та експортом; сприяти переорієнтації вивільненої робочої сили на нові види діяльності у сільському господарстві та у сфері розвитку «зеленого туризму»; сприяти залученню безробітних, зареєстрованих у містах, до працевлаштування на новостворених робочих місцях у сільській місцевості [3]; 
інтеграційна підтримка через субпідряд, франчайзинг, лізинг тощо; 
кооперування та самоорганізація малого бізнесу на політичних та економічних засадах, а саме: спілки, асоціації, громадські об’єднання, кооперативи, мережі, стимулювати проведення регіональних конкурсів (тендерів) щодо закупівлі товарів та надання послуг малими підприємствами за кошти державних та місцевих бюджетів, а також участь підприємців у виконанні регіональних замовлень. 
професійна підготовка та ефективне управління кваліфікованими кадрами: місцевій владі необхідно сприяти самозайнятості безробітних шляхом надання їм одноразової грошової допомоги для започаткування власної підприємницької діяльності; при перепідготовці та підвищенні кваліфікації особливу увагу слід приділяти професіям, що не тільки користуються попитом на ринку праці, але й дають змогу започаткувати власну справу; проводити семінари та курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючи розпочати підприємницьку діяльність. Для інформаційного забезпечення малих підприємців та спрощення їх доступу до необхідної інформації сформувати у регіонах бази даних, які будуть нагромаджувати та впорядковувати інформацію щодо норм чинного законодавства України; інформаційно-аналітичні матеріали відносно розвитку підприємництва регіону, цінової ситуації, регуляторної політики, наявних банківських установ та кредитних спілок з переліком їх послуг у сфері кредитування суб’єктів малого підприємництва.

З.Ы. или Вы считаете, что возможности развития малого бизнеса в Украине исчерпаны?
Если нет, то, что ж тогда сдерживает развитие-то?
У Вас звучит мысль, что только образно - не хотят сами пересичные развивать и увеличивать малый бизнес.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22046
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:16

Starikan
У Вас хибне понимание форума.
Это не площадка для переубеждения.
Тем более мною лично Вас. :lol: :lol: :lol:

ЛАД

*Летчик-истребитель* - наврядли стыкуется с вертолетом.
По-моему, Вы ошиблись.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 вер, 2019 14:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22046
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:28

Когда читаю посты будивэльныка, всегда представляю себе подпоручика Дуба из бессмертного произведения бессмертного же чеха (цикл о бравом солдате Швейке Ярослава Гашека).
По-моему попадание на 100%.
Согласны?

Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной. В его постах несомненно есть внутренняя логика, просто для 95 процентов трезвомыслящих людей она недоступна. Типичное двоемыслие, когда внутри одной головы умещаются две ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ/взаимоотрицающих друг друга (с точки зрения нормальной логики) точки зрения. На такое развитие ситуации повлияла как физиологическая русофобия, впитанная на генетическом уровне, так и 8-ми летняя карьера прапорщика СА, вынужденного все эти году служить врагу/общаться на языке врага/притворяться совсем другим человеком. Не мудрено, что это в итоге сказалось. Но в целом это крепкая мужицкая натура, твердо стоящая на ногах....
Беда в том, что правящий класс страны формируется почти исключительно либо из обычного ворья, либо из образованщины в первом поколении, познания которой о внешнем мире сложились полностью и окончательно после окончания 8-го класса
Волгарь
 
Повідомлень: 7143
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:33

  Волгарь написав:Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной.


Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.

Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.

О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2935
З нами з: 31.08.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:39

  Волгарь написав:физиологическая русофобия, впитанная на генетическом уровне
Це щось нове в науці
Виявляється українці-це генетично модифіковані особи ,заточені під знищення руССкаго міра

Питання тільки
Хто ж цей умілець ,який вміє генетично заточувати?
В мене складається враження що волжанин вважає Христа-Українцем,який просто замаскувався....
Але тоді якого милого кацапо-москальчики заявляють що вони третій рим?Не бояться грому і блискавки?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21397
З нами з: 15.01.09
Подякував: 148 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:46

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Давайте котлети окремо від мух

Ага.. т.е. уже появляются нюансы.. :-)
  budivelnik написав:Є різницяБути частиною іншої ДержавиБути в Союзі з іншими ДержавамиЄС - це союз різних Держав - тому бути в ЄС я згоден

Ну так в этом союзе нужно делегировать часть суверенитета наднациональным органам. Да и "державы" в этом союзе отнюдь не равны. Вон Польшу с Венгрией более европейские европейцы строят - мама не горюй. А уж Украину - и поляки с венграми присоединятся.
Ваш патриотизм такое ограничение суверенитета допускает? И не является ли это гибридным сепаратизмом?
  budivelnik написав:Бути штатом США чи федерельним округом росії чи східними кресами Польщі - я не згоден.
Вот очень уважаю такую жесткую позицию. Хотя ни разу не верю в ее честность :mrgreen:
fokus
 
Повідомлень: 412
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:04

  shapo написав:......
2) Называть себя строителем(правда, последний раз ты уже обозвал себя предпринимателем) и разбираться в предмете на уровне бригадира шабашников - верх наглости
....

Насколько понимаю, он уже несколько лет как не строитель.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14105
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4257 раз.
Подякували: 3960 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4011401240134014>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.