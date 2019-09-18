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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:11
Puente написав:
Краще про це поговоріть :
Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.
А о чём тут говорить?
3 года человек просидел в СИЗО. За это время не смогли/не захотели доказать его вину и отдать под суд.
По-видимому, не смогли.
Сейчас он ещё выкатит иск за незаконное содержание под стражей и государство ему выплатит несколько тысяч (десятков тысяч?) евро.
К Ахметову вообще никаких претензий за 2014 не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:15
Похоже все идет к тому, что пьяному ушлепку, поставившему на уши пол-столицы, еще и Героя Украины дадут)))
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antey1969
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:21
Ну а тоді говорити про гіпотетичне приєднання ОРДЛО на умовах РФ до України - є хоч якийсь сенс ? У мене виникає тільки один сценарій після такого - неймовірний ріст "злочинності" і злочинності реальної - коли буде стрільба політична та бандитська під шумок , а потім наведення порядку і зміна всього - найбільш імовірно білоруський варіант .
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Puente
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:30
Волгарь написав:
.....
Вы плохо знаете историю - Роcтово-суздальский князь Юрий, сын Владимира Мономаха
, основал Москву в 1147-ом году, и лишь в 1155-ом занял Киевский стол, за что и прозвался ДОЛГОРУКИМ - дотянулся из Суздали до Киева.
Ю́рий (Гео́ргий) Влади́мирович, по прозвищу Долгору́кий (др.-рус. Гюрьги, Дюрьги; 1090-е годы — 15 мая 1157 года, Киев) — князь ростово-суздальский и великий князь киевский, 6-й сын Владимира Всеволодовича Мономаха. Традиционно считается основателем Москвы.
....
М. М. Щербатов полагал, что Юрия прозвали Долгоруким подобно персидскому царю Артаксерксу — за «алчность к приобретению»
Из Вики.
О его борьбе за киевский престол и "любви" к нему киевлян писать не буду, здесь это ни к чему. Но:
15 мая 1157 Юрий Долгорукий умер — по-видимому, отравленный киевскими боярами. Он был крайне непопулярен среди киевлян; сразу же после смерти хозяина его двор был разграблен народом. Киев снова занял представитель линии черниговских Давыдовичей Изяслав.
Лень искать, когда его прозвали Долгоруким, но учитывая, что "вместе со старым союзником Святославом Ольговичем занял Киев" только в марте 1155, Ваша версия прозвища выглядит сомнительной. Вряд ли он получил его почти перед самой смертью.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:34
detroytred написав:Starikan
У Вас хибне понимание форума.
Это не площадка для переубеждения.
Тем более мною лично Вас. ЛАД
*Летчик-истребитель* - наврядли стыкуется с вертолетом.
По-моему, Вы ошиблись.
Форум, за думкою безробітних промосковських ботів - це місце для російської ватної пропаганди , намагання на "чорне" сказати "біле" і довести, що всі місцеві ватніки - то патріоти України.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:35
zРадио написав: sal написав: zРадио написав:
не российский политик, потому что из Питера, а не Москвы
И Москва и Питер - города одной страны.
Точно так же, как Ростов, Суздаль, Новгород, Чернигов, Владимир, Киев и др. в то время были городами одной страны - Руси со столицей в Киеве
Ради исторической справедливости - одной страны тогда не существовало. Была куча феодальных княжеств. В общем-то, независимых.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:38
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
ЛАД никакого внимания не обратил. Он буквально заявил безапелляционно в ответ на слова ПесИкот о моем участии с 14-го года в АТО, что я не мог понимать там участие,так как авиация давно его там не принимает. Что-то ещё?
Если Вас лично оскорбили мои слова, то приношу извинения.
Но не стоит принимать все слова на свой счёт. Я писал не о Вашем участии в АТО, а о боевых действиях авиации. Ваша цитата из устава ВВС (или откуда) не делает их по-настоящему боевыми. Уже надоело объяснять.
Да и shapo
не стремился унизить ни Вас лично, ни украинскую армию, участвующую в контингентах ООН, а писал о роли и поведении ооновских контингентов вообще, не зависимо от национальной принадлежности.
По-моему, Вы путаете поведение на форуме и бой с истребителем противника.
Лад, це не ти написав книжку "Війна у повітрі" в 1930 році? Під ніком "генерал Дуе"? Твої "глибокі і широкі" знання в галузі використання бойової авіації - просто шокують нас, пересічних форумчан. А може, тебе звати Ерік Хартман? Чи твоє прізвище Кожедуб?
Ти працюєш де небудь? Чи лише в Ольгіно, строчиш антиукраїнські пости?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:42
detroytred написав:
.....ЛАД
*Летчик-истребитель* - наврядли стыкуется с вертолетом.
По-моему, Вы ошиблись.
Возможно. Я не знаю точно военной специальности hotab
"а.
Но в данном случае это не принципиально.
Надеюсь, hotab
не обидится на мою ошибку, если так.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:57
ЛАД написав:
Знаю і про розстріли західних комуністів (як і наших) в СРСР.
Но какое отношение это имеет к высказыванию историка "комуністи і більшовики"?
В 1939 "большевики" и в СССР было атавизмом.
Приємно бачити зростання дописувачів українською.
Але щодо термінів і років:
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:04
antey1969 написав:
Похоже все идет к тому, что пьяному ушлепку, поставившему на уши пол-столицы, еще и Героя Украины дадут)))
А что, так можно было?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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