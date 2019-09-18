Додано: Чет 19 вер, 2019 16:14

Ой+ написав: ЛАД написав: Знаю і про розстріли західних комуністів (як і наших) в СРСР.

Но какое отношение это имеет к высказыванию историка "комуністи і більшовики"?

В 1939 "большевики" и в СССР было атавизмом. Знаю і про розстріли західних комуністів (як і наших) в СРСР.Но какое отношение это имеет к высказыванию историка "комуністи і більшовики"?В 1939 "большевики" и в СССР было атавизмом.



Приємно бачити зростання дописувачів українською.

Але щодо термінів і років:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BA%D0%B8 Слово «большевиков» сохранялось в названии коммунистической партии до 1952 года, когда XIX съезд переименовал партию, называвшуюся к тому времени ВКП(б), в Коммунистическую партию Советского Союза. Приємно бачити зростання дописувачів українською.Але щодо термінів і років:

не писал

, что не было слова "большевиков" в названии партии.Говорил, что это было атавизмом, т.к. меньшевиков к 1939 не было уже почти 20 лет.Из того, что у человека есть копчик (атавизм), не следует, что у него есть хвост.На украинском у меня далеко не первый пост, но всё же русский для меня родной и мне на нём писать легче. Кроме того, на телефоне у меня украинского нет, тоже вызывает проблемы (часто пишу с телефона).