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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4012401340144015
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:08

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
ЛАД никакого внимания не обратил. Он буквально заявил безапелляционно в ответ на слова ПесИкот о моем участии с 14-го года в АТО, что я не мог понимать там участие,так как авиация давно его там не принимает. Что-то ещё?

Если Вас лично оскорбили мои слова, то приношу извинения.
Но не стоит принимать все слова на свой счёт. Я писал не о Вашем участии в АТО, а о боевых действиях авиации. Ваша цитата из устава ВВС (или откуда) не делает их по-настоящему боевыми. Уже надоело объяснять.
Да и shapo не стремился унизить ни Вас лично, ни украинскую армию, участвующую в контингентах ООН, а писал о роли и поведении ооновских контингентов вообще, не зависимо от национальной принадлежности.

По-моему, Вы путаете поведение на форуме и бой с истребителем противника.

Лад, це не ти написав книжку "Війна у повітрі" в 1930 році? Під ніком "генерал Дуе"? Твої "глибокі і широкі" знання в галузі використання бойової авіації - просто шокують нас, пересічних форумчан. А може, тебе звати Ерік Хартман? Чи твоє прізвище Кожедуб?

Ти працюєш де небудь? Чи лише в Ольгіно, строчиш антиукраїнські пости?

А Вы, видимо обладаете монополией на истину в последней инстанции. И всякий, кто пишет о том, КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ (в данном случае - ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ АВИАЦИИ ВСУ НА ДОНБАССЕ С ИЮЛЯ 14-го) - враг государства, ни?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:14

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Знаю і про розстріли західних комуністів (як і наших) в СРСР.
Но какое отношение это имеет к высказыванию историка "комуністи і більшовики"?
В 1939 "большевики" и в СССР было атавизмом.


Приємно бачити зростання дописувачів українською.
Але щодо термінів і років:
Слово «большевиков» сохранялось в названии коммунистической партии до 1952 года, когда XIX съезд переименовал партию, называвшуюся к тому времени ВКП(б), в Коммунистическую партию Советского Союза. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BA%D0%B8

Я не писал, что не было слова "большевиков" в названии партии.
Говорил, что это было атавизмом, т.к. меньшевиков к 1939 не было уже почти 20 лет.
Из того, что у человека есть копчик (атавизм), не следует, что у него есть хвост. :)

На украинском у меня далеко не первый пост, но всё же русский для меня родной и мне на нём писать легче. Кроме того, на телефоне у меня украинского нет, тоже вызывает проблемы (часто пишу с телефона).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:24

  Волгарь написав:GDP per capita, PPP (current international $)
Poland 2018 32,356.5
Russian Federation 2018 27,147.3
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD


ВВП на душу не равно средним доходам, и уж тем более - медианным доходам населения.

Основная часть богатства РФ как государства - это торговля угреводородами и другим сырьем. Ты ж, надеюсь, не хочешь сказать, что эти доходы распределяются равномерно.

Если взять какого-нибудь Вагита Алекперова и еще 10 000 россиян, то в среднем 10 001 россиян будут миллионерами :mrgreen: Нужно смотреть на неравномерность распределеня богатств - коэффициент Джини:

РФ - 40;
Польша - 30.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:29

  pesikot написав:
  Волгарь написав:Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной.


Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.

Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.

О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.


Самое интересное - скорее всего это волгари переписываются между собой. Или даже один волгарь. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:29

  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Похоже все идет к тому, что пьяному ушлепку, поставившему на уши пол-столицы, еще и Героя Украины дадут)))

А что, так можно было? :)

пока выдали ЗЕленую куртку))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:35

Интересная статья - https://focus.ua/ukraine/440172-iuval_noi_kharari_mir_zhdet_neravenstvo_tsifrovaia_diktatura_i_klimaticheskaia_katastrofa.
Многие вещи актуальны для нас. Да практически всё.
Некоторые вопросы затрагивались и здесь на форуме.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:36

  ЛАД написав:
  zРадио написав:
Точно так же, как Ростов, Суздаль, Новгород, Чернигов, Владимир, Киев и др. в то время были городами одной страны - Руси со столицей в Киеве

Ради исторической справедливости - одной страны тогда не существовало. Была куча феодальных княжеств. В общем-то, независимых.


Это вопрос вполне дискуссионный - при живом Мономахе Русь точно еще можно считать единым государством со строгой иерархией управления. После его смерти - скорее некое подобие Священной Римской Империи, объединенной киевским православием. Со времен Владимира региональные князья были удельниками великого князя киевского. Эта форма объединения просуществовала вплоть до нашествия монгол - т.е. 2,5 века, и застала период основания Москвы
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:39

  antey1969 написав:Похоже все идет к тому, что пьяному ушлепку, поставившему на уши пол-столицы, еще и Героя Украины дадут)))


Понять и простить (с)
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