Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав:......... ЛАД никакого внимания не обратил. Он буквально заявил безапелляционно в ответ на слова ПесИкот о моем участии с 14-го года в АТО, что я не мог понимать там участие,так как авиация давно его там не принимает. Что-то ещё?
Если Вас лично оскорбили мои слова, то приношу извинения. Но не стоит принимать все слова на свой счёт. Я писал не о Вашем участии в АТО, а о боевых действиях авиации. Ваша цитата из устава ВВС (или откуда) не делает их по-настоящему боевыми. Уже надоело объяснять. Да и shapo не стремился унизить ни Вас лично, ни украинскую армию, участвующую в контингентах ООН, а писал о роли и поведении ооновских контингентов вообще, не зависимо от национальной принадлежности.
По-моему, Вы путаете поведение на форуме и бой с истребителем противника.
Лад, це не ти написав книжку "Війна у повітрі" в 1930 році? Під ніком "генерал Дуе"? Твої "глибокі і широкі" знання в галузі використання бойової авіації - просто шокують нас, пересічних форумчан. А може, тебе звати Ерік Хартман? Чи твоє прізвище Кожедуб?
Ти працюєш де небудь? Чи лише в Ольгіно, строчиш антиукраїнські пости?
А Вы, видимо обладаете монополией на истину в последней инстанции. И всякий, кто пишет о том, КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ (в данном случае - ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ АВИАЦИИ ВСУ НА ДОНБАССЕ С ИЮЛЯ 14-го) - враг государства, ни?
Я не писал, что не было слова "большевиков" в названии партии. Говорил, что это было атавизмом, т.к. меньшевиков к 1939 не было уже почти 20 лет. Из того, что у человека есть копчик (атавизм), не следует, что у него есть хвост.
На украинском у меня далеко не первый пост, но всё же русский для меня родной и мне на нём писать легче. Кроме того, на телефоне у меня украинского нет, тоже вызывает проблемы (часто пишу с телефона).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав: Точно так же, как Ростов, Суздаль, Новгород, Чернигов, Владимир, Киев и др. в то время были городами одной страны - Руси со столицей в Киеве
Ради исторической справедливости - одной страны тогда не существовало. Была куча феодальных княжеств. В общем-то, независимых.
Это вопрос вполне дискуссионный - при живом Мономахе Русь точно еще можно считать единым государством со строгой иерархией управления. После его смерти - скорее некое подобие Священной Римской Империи, объединенной киевским православием. Со времен Владимира региональные князья были удельниками великого князя киевского. Эта форма объединения просуществовала вплоть до нашествия монгол - т.е. 2,5 века, и застала период основания Москвы