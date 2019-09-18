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В Офисе президента Украины ничего не знают о согласовании "формулы Штайнмайера", о котором накануне объявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Об этом в кулуарах парламента сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, в команде президента Владимира Зеленского не слышали о согласовании "формулы Штайнмайера".
"Я думаю, господин Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу и я многие спрашивал и в Офисе президента. Они говорят, что ничего такого нет", - отметил Арахамия.
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