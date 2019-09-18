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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4014401540164017>
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:19

  ЛАД написав: Ах, какой человек!
Какая забота "чтобы не навредить людям"!
И у него есть официально зарегистрированное оружие (2 ствола)!
А вообще, явный клиент холявы.

Он наркоман.
https://www.rbc.ua/rus/news/avakov-bude ... 93964.html
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:26

  Starikan написав:
В Офисе президента Украины ничего не знают о согласовании "формулы Штайнмайера", о котором накануне объявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Об этом в кулуарах парламента сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского не слышали о согласовании "формулы Штайнмайера".

"Я думаю, господин Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу и я многие спрашивал и в Офисе президента. Они говорят, что ничего такого нет", - отметил Арахамия.

https://www.rbc.ua/rus/news/arahamiya-z ... 97926.html
Здесь вообще нечего комментировать. Даже смайлы не буду ставить.


Все просто обьясняется.

Выбрали клоуна - получили клоунаду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:47

  Мизантрóп написав:
  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Похоже все идет к тому, что пьяному ушлепку, поставившему на уши пол-столицы, еще и Героя Украины дадут)))

А что, так можно было? :)

пока выдали ЗЕленую куртку))

Может назначить его каким-нибудь министром? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:54

Вкладчик1234 я вижу его в парламенте.Там такие не в диковину
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:20

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Ах, какой человек!
Какая забота "чтобы не навредить людям"!
И у него есть официально зарегистрированное оружие (2 ствола)!
А вообще, явный клиент холявы.

Он наркоман.
https://www.rbc.ua/rus/news/avakov-bude ... 93964.html

Правильно.
А кто у нас занимается наркоманами? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:24

Re: Політичні дискусії

на границе Бурятии с Иркутской областью сотрудники полиции задержали якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина».
движение возглавит Дед Мороз. Он - правая рука шамана. Ему 79 лет.
Они сделали мой день :lol: :lol: :lol:

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/1069 ... moroz.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:36

Я Вам ещё тяжёлой наркомании сюда принёс :)

София Федина онлайн премьера на Бигус ТВ!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:01

  Вкладчик1234 написав:


Забужко -> Фарион -> Ницой -> Федина. Эстафету приняла :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Эта форма объединения просуществовала вплоть до нашествия монгол - т.е. 2,5 века


В кінці ХІІ ст. Київ уже мав швидше символічне значення у символічному об'єднанні-роз'єднанні. Його захоплювали і грабували.
З другої половини XII століття роль Києва як політичного центру Русі занепала. Цьому сприяло розорення міста в 1169, здійснене князем Андрієм «Боголюбським», володарем північно-східного Владимиро-Суздальського князівства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%87%D1%8F

А вже проти монголів обороною керував воєвода галицький:
1239-го, напередодні монголо-татарської навали, князь Данило заволодів Києвом і поставив там Дмитра своїм тисяцьким. У листопаді-грудні 1240 тисяцький Дмитро очолив оборону Києва від військ хана Батия. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%B9)
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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