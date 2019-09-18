RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4014401540164017
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:13

  antey1969 написав:Похоже все идет к тому, что пьяному ушлепку, поставившему на уши пол-столицы, еще и Героя Украины дадут)))

Взорвал бы мост - дали.
А так теперь пускай следят, чего б лишнего не взболтнул. Да и другим подобным АТОшникам пример. Нарику, алкашу можно, а чего другим побратимам нельзя? Мост ведь все равно в плачевном состоянии. Еще за "демонтаж" спасибо скажут 8)
Аlександр
 
Повідомлень: 3308
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:43

Ещё один герой наверно

В КИЕВЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ "ЗАМИНИРОВАЛ" МОСТЫ, ТРЦ И РОДДОМА - СМИ
https://tsn.ua/ru/kyiv/v-kieve-neizvestnyy-zaminiroval-mosty-trc-i-roddoma-smi-1413813.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9335
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6256 раз.
Подякували: 2506 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:51

  zРадио написав:
  pesikot написав:
Тебя бы хоть на месяц в тот СССР. Запросился бы обратно, с криками: - СССР не такой, вы всё врёте. Мне другой СССР показывали.


Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.

Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...

Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал :mrgreen:

якась маячня, хоча...на западенщині точно ні, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16241
З нами з: 09.03.14
Подякував: 955 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:52

Народная депутатка из Запорожской области взяла к себе в помощники на зарплату мужа-механика и визажиста
Депутатка Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Марина Никитина, которая попала в парламент, выиграв выборы по округу № 82, записала к себе в помощники на платной основе супруга Александр Никитина.

Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ в разделе «народный депутат Украины», сообщает 061.

Юристка из Гуляйполя Марина Никитина окончила Классический приватный университет по специальности правоведение, но до выборов временно нигде не работала. Депутатка ранее отмечала, что хотела бы заняться развитием сел и улучшением социальной сферы. В связи с этим она и получила место в профильном комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

У нее числится четверо помощников, среди которых двое по трудовому договору на постоянной основе. Речь идет о ее супруге Александре Никитине. В е-декларации в разделе доходов не было информации о каком-либо заработке Никитина. По информации сайта «Запорожский центр расследований» Никитин ранее занимался ремонтом машин в Гуляйполе и до 10 сентября у него был зарегистрирован ФОП, где основным видом деятельности значился ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

Зображення
https://www.061.ua/news/2517815/narodnaa-deputatka-iz-zaporozskoj-oblasti-vzala-k-sebe-v-pomosniki-na-zarplatu-muza-mehanika-i-vizazista
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9335
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6256 раз.
Подякували: 2506 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 4014401540164017
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76495)
19.09.2019 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.