Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:Похоже все идет к тому, что пьяному ушлепку, поставившему на уши пол-столицы, еще и Героя Украины дадут)))
Взорвал бы мост - дали. А так теперь пускай следят, чего б лишнего не взболтнул. Да и другим подобным АТОшникам пример. Нарику, алкашу можно, а чего другим побратимам нельзя? Мост ведь все равно в плачевном состоянии. Еще за "демонтаж" спасибо скажут
pesikot написав: Тебя бы хоть на месяц в тот СССР. Запросился бы обратно, с криками: - СССР не такой, вы всё врёте. Мне другой СССР показывали.
Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.
Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...
Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал
якась маячня, хоча...на западенщині точно ні, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Народная депутатка из Запорожской области взяла к себе в помощники на зарплату мужа-механика и визажиста
Депутатка Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Марина Никитина, которая попала в парламент, выиграв выборы по округу № 82, записала к себе в помощники на платной основе супруга Александр Никитина.
Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ в разделе «народный депутат Украины», сообщает 061.
Юристка из Гуляйполя Марина Никитина окончила Классический приватный университет по специальности правоведение, но до выборов временно нигде не работала. Депутатка ранее отмечала, что хотела бы заняться развитием сел и улучшением социальной сферы. В связи с этим она и получила место в профильном комитете по вопросам аграрной и земельной политики.
У нее числится четверо помощников, среди которых двое по трудовому договору на постоянной основе. Речь идет о ее супруге Александре Никитине. В е-декларации в разделе доходов не было информации о каком-либо заработке Никитина. По информации сайта «Запорожский центр расследований» Никитин ранее занимался ремонтом машин в Гуляйполе и до 10 сентября у него был зарегистрирован ФОП, где основным видом деятельности значился ремонт и техническое обслуживание автомобилей.
Вкладчик1234 написав:Народная депутатка из Запорожской области взяла к себе в помощники на зарплату мужа-механика и визажиста
Депутатка Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Марина Никитина, которая попала в парламент, выиграв выборы по округу № 82, записала к себе в помощники на платной основе супруга Александр Никитина.
Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ в разделе «народный депутат Украины», сообщает 061.
Юристка из Гуляйполя Марина Никитина окончила Классический приватный университет по специальности правоведение, но до выборов временно нигде не работала. Депутатка ранее отмечала, что хотела бы заняться развитием сел и улучшением социальной сферы. В связи с этим она и получила место в профильном комитете по вопросам аграрной и земельной политики.
У нее числится четверо помощников, среди которых двое по трудовому договору на постоянной основе. Речь идет о ее супруге Александре Никитине. В е-декларации в разделе доходов не было информации о каком-либо заработке Никитина. По информации сайта «Запорожский центр расследований» Никитин ранее занимался ремонтом машин в Гуляйполе и до 10 сентября у него был зарегистрирован ФОП, где основным видом деятельности значился ремонт и техническое обслуживание автомобилей.
zРадио написав: Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.
Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...
Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал
якась маячня, хоча...на западенщині точно ні, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули
Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..
Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну...