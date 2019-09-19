Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4014401540164017 Додано: Чет 19 вер, 2019 19:13 antey1969 написав: Похоже все идет к тому, что пьяному ушлепку, поставившему на уши пол-столицы, еще и Героя Украины дадут))) Похоже все идет к тому, что пьяному ушлепку, поставившему на уши пол-столицы, еще и Героя Украины дадут)))

Взорвал бы мост - дали.

А так теперь пускай следят, чего б лишнего не взболтнул. Да и другим подобным АТОшникам пример. Нарику, алкашу можно, а чего другим побратимам нельзя? Мост ведь все равно в плачевном состоянии. Еще за "демонтаж" спасибо скажут Взорвал бы мост - дали.А так теперь пускай следят, чего б лишнего не взболтнул. Да и другим подобным АТОшникам пример. Нарику, алкашу можно, а чего другим побратимам нельзя? Мост ведь все равно в плачевном состоянии. Еще за "демонтаж" спасибо скажут Аlександр Повідомлень: 3308 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 19:43



В КИЕВЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ "ЗАМИНИРОВАЛ" МОСТЫ, ТРЦ И РОДДОМА - СМИ

https://tsn.ua/ru/kyiv/v-kieve-neizvestnyy-zaminiroval-mosty-trc-i-roddoma-smi-1413813.html Ещё один герой наверно Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9335 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6256 раз. Подякували: 2506 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 19:51 zРадио написав: pesikot написав:

Тебя бы хоть на месяц в тот СССР. Запросился бы обратно, с криками: - СССР не такой, вы всё врёте. Мне другой СССР показывали.

Тебя бы хоть на месяц в тот СССР. Запросился бы обратно, с криками: - СССР не такой, вы всё врёте. Мне другой СССР показывали.



Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.



Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...



Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал

якась маячня, хоча...на западенщині точно ні, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули якась маячня, хоча...на западенщині точно ні, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16242 З нами з: 09.03.14 Подякував: 955 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 19:52 Народная депутатка из Запорожской области взяла к себе в помощники на зарплату мужа-механика и визажиста

Депутатка Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Марина Никитина, которая попала в парламент, выиграв выборы по округу № 82, записала к себе в помощники на платной основе супруга Александр Никитина.



Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ в разделе «народный депутат Украины», сообщает 061.



Юристка из Гуляйполя Марина Никитина окончила Классический приватный университет по специальности правоведение, но до выборов временно нигде не работала. Депутатка ранее отмечала, что хотела бы заняться развитием сел и улучшением социальной сферы. В связи с этим она и получила место в профильном комитете по вопросам аграрной и земельной политики.



У нее числится четверо помощников, среди которых двое по трудовому договору на постоянной основе. Речь идет о ее супруге Александре Никитине. В е-декларации в разделе доходов не было информации о каком-либо заработке Никитина. По информации сайта «Запорожский центр расследований» Никитин ранее занимался ремонтом машин в Гуляйполе и до 10 сентября у него был зарегистрирован ФОП, где основным видом деятельности значился ремонт и техническое обслуживание автомобилей.



https://www.061.ua/news/2517815/narodnaa-deputatka-iz-zaporozskoj-oblasti-vzala-k-sebe-v-pomosniki-na-zarplatu-muza-mehanika-i-vizazista Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9335 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6256 раз. Подякували: 2506 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 20:08 Вкладчик1234 написав: Народная депутатка из Запорожской области взяла к себе в помощники на зарплату мужа-механика и визажиста

Депутатка Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Марина Никитина, которая попала в парламент, выиграв выборы по округу № 82, записала к себе в помощники на платной основе супруга Александр Никитина.



Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ в разделе «народный депутат Украины», сообщает 061.



Юристка из Гуляйполя Марина Никитина окончила Классический приватный университет по специальности правоведение, но до выборов временно нигде не работала. Депутатка ранее отмечала, что хотела бы заняться развитием сел и улучшением социальной сферы. В связи с этим она и получила место в профильном комитете по вопросам аграрной и земельной политики.



У нее числится четверо помощников, среди которых двое по трудовому договору на постоянной основе. Речь идет о ее супруге Александре Никитине. В е-декларации в разделе доходов не было информации о каком-либо заработке Никитина. По информации сайта «Запорожский центр расследований» Никитин ранее занимался ремонтом машин в Гуляйполе и до 10 сентября у него был зарегистрирован ФОП, где основным видом деятельности значился ремонт и техническое обслуживание автомобилей.



https://www.061.ua/news/2517815/narodnaa-deputatka-iz-zaporozskoj-oblasti-vzala-k-sebe-v-pomosniki-na-zarplatu-muza-mehanika-i-vizazista





зеКоманда в дії!



До речі, Порох і його бригада - до такого не опускалися!



А де посадки злодіїв, обіцяних зеКомандою??? зеКоманда в дії!До речі, Порох і його бригада - до такого не опускалися!А де посадки злодіїв, обіцяних зеКомандою??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20432 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 20:37 Frant написав: зеКоманда в дії!



До речі, Порох і його бригада - до такого не опускалися!



А де посадки злодіїв, обіцяних зеКомандою??? зеКоманда в дії!До речі, Порох і його бригада - до такого не опускалися!А де посадки злодіїв, обіцяних зеКомандою???

"Это нога, кого надо нога". Всё как хотели ЗЕ!прихільники "Это нога, кого надо нога". Всё как хотели ЗЕ!прихільники "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2937 З нами з: 31.08.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 768 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 20:38 Вкладчик1234 написав: Ещё один герой наверно



В КИЕВЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ "ЗАМИНИРОВАЛ" МОСТЫ, ТРЦ И РОДДОМА - СМИ

https://tsn.ua/ru/kyiv/v-kieve-neizvestnyy-zaminiroval-mosty-trc-i-roddoma-smi-1413813.html Ещё один герой наверно

Тоже хочет на поруки к Фейсбук-министру, это же почти как орден Святого Лайка получить. После такого успех в жизни обеспечен Тоже хочет на поруки к Фейсбук-министру, это же почти как орден Святого Лайка получить. После такого успех в жизни обеспечен antey1969 1

Повідомлень: 8753 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1031 раз. Подякували: 2313 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 20:38 flyman написав: zРадио написав:

Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.



Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...



Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал

якась маячня, хоча...на западенщині точно ні, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули якась маячня, хоча...на, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули



Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..



Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну... Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну... zРадио

Повідомлень: 3513 З нами з: 02.05.18 Подякував: 789 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4014401540164017 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостейМодератори: ТупУм