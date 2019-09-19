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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:38
flyman написав: zРадио написав:
Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.
Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...
Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал
якась маячня, хоча...на западенщині точно ні
, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули
Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..
Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну...
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:01
zРадио написав: flyman написав: zРадио написав:
Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.
Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...
Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал
якась маячня, хоча...на западенщині точно ні
, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули
Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..
Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну...
дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...
а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:20
zРадио написав: flyman написав: zРадио написав:
Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.
Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...
Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал
якась маячня, хоча...на западенщині точно ні
, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули
Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..
Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну...
Знову українофоб зРадіо висмоктує з пальця інформацію. Головне для ватніка, щоб теза була антиукраїнською.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:24
Sommer написав: pesikot написав: Волгарь написав:
Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной.
Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.
О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.
Самое интересное - скорее всего это волгари переписываются между собой. Или даже один волгарь.
То не волгарі, а Герберти фон Караяни разом з Полями Моріа і Еріками Хартманами ведуть антиукраїнську агітацію((( срані ватніки отримують ЗП і пенсію від України, і щиро ненавидять її всіма фібрами своєї мілкотравчатої російської душі...
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 20 вер, 2019 07:28, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:28
Питання до Лада, зРаліо та інших ватніків.
В яких європейських країнах вони бували? Якщо бували, звісно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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