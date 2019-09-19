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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4014401540164017 Додано: Чет 19 вер, 2019 20:38 flyman написав: zРадио написав:

Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.



Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...



Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал

якась маячня, хоча...на западенщині точно ні, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули якась маячня, хоча...на, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули



Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..



Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну... Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну... zРадио

Повідомлень: 3515 З нами з: 02.05.18 Подякував: 790 раз. Подякували: 1871 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 06:01 zРадио написав: flyman написав: zРадио написав:

Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.



Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...



Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал

якась маячня, хоча...на западенщині точно ні, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули якась маячня, хоча...на, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули



Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..



Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну... Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну...

дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...

а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ... дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ... В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16245 З нами з: 09.03.14 Подякував: 955 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:20 zРадио написав: flyman написав: zРадио написав:

Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.



Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...



Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал Точно так же, как житель УССР с криками попросился бы назад, побывав в Украине конца 19-го века.Ты настолько инфантильные аргументы толкаешь, что я сомневаюсь, что ты сам по возрасту застал совок...Возможно, даже 90-е из ясельной группы садика наблюдал

якась маячня, хоча...на западенщині точно ні, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули якась маячня, хоча...на, а от вихідці з ОРДЛО, мабуть таки так... подрачують двома руками на совок, який собі вернули



Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..



Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну... Ухаха... Вот скажите мне, форумчане, почему ура-патриоты, в большинстве своем являющиеся жителями ЗУ, сами же позорят родной край так, как не позорят его даже россияне в своей пропаганде? И сами же друг друга в этом поддерживают вместо того, чтобы покрутить пальцем у виска земляка и сказать "я не с ним"?..Муха, ты хоть понял, какую глупость только что вывалил? В рамках мысленного эксперимента ты заявил, что жители ЗУ времен УССР, имеющие повсеместную электрификацию, канализацию, отопление, телефон, телевидение, бесплатную медицину и образование, с радостью променяли бы все это на жизнь в Австро-Венгрии 19-го века, где по понятным причинам ничего из этого не было... Ну-ну...

Знову українофоб зРадіо висмоктує з пальця інформацію. Головне для ватніка, щоб теза була антиукраїнською. Знову українофоб зРадіо висмоктує з пальця інформацію. Головне для ватніка, щоб теза була антиукраїнською. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20436 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:24 Sommer написав: pesikot написав: Волгарь написав: Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной. Вы, мне кажется не правы. Подпоручик Дуб был просто клинический идиот, у которого ура-патриотизм довлел над элементарным здравым смыслом. Случай с будивельником принципиально иной.



Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.



Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.



О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным.





Самое интересное - скорее всего это волгари переписываются между собой. Или даже один волгарь. Самое интересное - скорее всего это волгари переписываются между собой. Или даже один волгарь. То не волгарі, а Герберти фон Караяни разом з Полями Моріа і Еріками Хартманами ведуть антиукраїнську агітацію((( срані ватніки отримують ЗП і пенсію від України, і щиро ненавидять її всіма фібрами своєї мілкотравчатої російської душі... То не волгарі, а Герберти фон Караяни разом з Полями Моріа і Еріками Хартманами ведуть антиукраїнську агітацію((( срані ватніки отримують ЗП і пенсію від України, і щиро ненавидять її всіма фібрами своєї мілкотравчатої російської душі... Востаннє редагувалось Frant в П'ят 20 вер, 2019 07:28, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20436 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:28 Питання до Лада, зРаліо та інших ватніків.



В яких європейських країнах вони бували? Якщо бували, звісно. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20436 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4014401540164017 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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