Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:12

Это даже не недопонимание мнений.



Это очевидная неспособность чтения текста.

Что-то уж очень часто возникаемая на ветке.



Капец...

Такой же, как и с киевским мостовым террористом.



В одних случаях хоть трижды участник БД привлекают к ответственности по полной, а тут уволенный по наркоте наркоша по факту совершил такой масштабный проступок и ... забота.



Интересны три момента:

1. Вовк прямым текстом указывает на целый ряд инсценировочных элементов. И прямым текстом говорит, что такие игры это уже за рамками допустимого.

2. Непонятно кто ему не давал 6 суток спать и главное -- куда и зачем он везде обращался и ему эти все отказывали.

Всё свели к ... девушке и наркотикам. К следствию.