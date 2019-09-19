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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4016401740184019> Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:13 flyman написав: дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...

а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ... дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...



Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!! Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!! zРадио

Повідомлень: 3520 З нами з: 02.05.18 Подякував: 790 раз. Подякували: 1873 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:22 zРадио написав: flyman написав: дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...

а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ... дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...



Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!! Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!

толсто толсто В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16247 З нами з: 09.03.14 Подякував: 955 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:23 Puente написав: Ну-ну ... Глянути на карту колишніх Австро-Угорських земель зараз - і зразу стане зрозуміло - де краще ... З географією не дружите взагалі ? Ну-ну ... Глянути на карту колишніх Австро-Угорських земель зараз - і зразу стане зрозуміло - де краще ... З географією не дружите взагалі ?



Дружище, началось все с того, что песикот заявил, что любой, кто из сегодняшней Украины попал бы в СССР, через день попросился бы назад. Я ему ответил, что то же самое сделал бы и житель УССР, попав в Украину 19-го века. Кэп, это же очевидно!



Но муха настолько сильно уважает и любит жителей ЗУ, что возразил, мол, что они бы назад в УССР не попросились



Ты уж извини, что я высмеял глупость - так уж я устроен Еще и оказался прав насчет ура-патриотов, которые никогда не поправят своего опростоволосившегося "коллегу", а будут защищать его, жертвуя собственной репутацией.



Так и случилось - ты и Франт не заставили себя долго ждать Дружище, началось все с того, что песикот заявил, что любой, кто из сегодняшней Украины попал бы в СССР, через день попросился бы назад. Я ему ответил, что то же самое сделал бы и житель УССР, попав в Украину 19-го века. Кэп, это же очевидно!Но муха настолько сильно уважает и любит жителей ЗУ, что возразил, мол, что они бы назад в УССР не попросилисьТы уж извини, что я высмеял глупость - так уж я устроенЕще и оказался прав насчет ура-патриотов, которые никогда не поправят своего опростоволосившегося "коллегу", а будут защищать его, жертвуя собственной репутацией.Так и случилось - ты и Франт не заставили себя долго ждать zРадио

Повідомлень: 3520 З нами з: 02.05.18 Подякував: 790 раз. Подякували: 1873 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:38 detroytred написав: Это даже не недопонимание мнений.



Это очевидная неспособность чтения текста.

Что-то уж очень часто возникаемая на ветке.



Капец...

Это даже не недопонимание мнений.Это очевидная неспособность чтения текста.Что-то уж очень часто возникаемая на ветке.Капец...



Абстрактное мышление, синтез и классификация - штуки не очень наживные. Они либо есть, либо нет



Я бы и сам хотел видеть оппонентов более высокого качества, но... какие имеются



detroytred написав: В одних случаях хоть трижды участник БД привлекают к ответственности по полной, а тут уволенный по наркоте наркоша по факту совершил такой масштабный проступок и ... забота.



Интересны три момента:

1. Вовк прямым текстом указывает на целый ряд инсценировочных элементов. И прямым текстом говорит, что такие игры это уже за рамками допустимого.

2. Непонятно кто ему не давал 6 суток спать и главное -- куда и зачем он везде обращался и ему эти все отказывали.

Всё свели к ... девушке и наркотикам. К следствию. В одних случаях хоть трижды участник БД привлекают к ответственности по полной, а тут уволенный по наркоте наркоша по факту совершил такой масштабный проступок и ... забота.Интересны три момента:1. Вовк прямым текстом указывает на целый ряд инсценировочных элементов. И прямым текстом говорит, что такие игры это уже за рамками допустимого.2. Непонятно кто ему не давал 6 суток спать и главное -- куда и зачем он везде обращался и ему эти все отказывали.Всё свели к ... девушке и наркотикам. К следствию.



Для меня самое печальное в этой истории - это то, что безнаказанность породит безответственность. Этого отмажут, следующий в полной уверенности в своем иммунитете либо кого-то убьет, либо что-то взорвет... Абстрактное мышление, синтез и классификация - штуки не очень наживные. Они либо есть, либо нетЯ бы и сам хотел видеть оппонентов более высокого качества, но... какие имеютсяДля меня самое печальное в этой истории - это то, что безнаказанность породит безответственность. Этого отмажут, следующий в полной уверенности в своем иммунитете либо кого-то убьет, либо что-то взорвет... zРадио

Повідомлень: 3520 З нами з: 02.05.18 Подякував: 790 раз. Подякували: 1873 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:52 zРадио написав: Puente написав: Ну-ну ... Глянути на карту колишніх Австро-Угорських земель зараз - і зразу стане зрозуміло - де краще ... З географією не дружите взагалі ? Ну-ну ... Глянути на карту колишніх Австро-Угорських земель зараз - і зразу стане зрозуміло - де краще ... З географією не дружите взагалі ?



Дружище, началось все с того, что песикот заявил, что любой, кто из сегодняшней Украины попал бы в СССР, через день попросился бы назад. Я ему ответил, что то же самое сделал бы и житель УССР, попав в Украину 19-го века. Кэп, это же очевидно!

Но муха настолько сильно уважает и любит жителей ЗУ, что возразил, мол, что они бы назад в УССР не попросились

Дружище, началось все с того, что песикот заявил, что любой, кто из сегодняшней Украины попал бы в СССР, через день попросился бы назад. Я ему ответил, что то же самое сделал бы и житель УССР, попав в Украину 19-го века. Кэп, это же очевидно!Но муха настолько сильно уважает и любит жителей ЗУ, что возразил, мол, что они бы назад в УССР не попросились



Щодо часів цісаря є деякий казково-реалістичний ореол порівняно спокійного і часу розвитку. На ЗУ побудували залізницю - значно швидше ніж в частині України в складі імперії Романових, загальне виборче право і люди, які потім зазнавали репресій при поляках, мадярах та росіянах пройшли до парламенту і т.д.

Але чи захотіли би жителі УРСР в минуле ст.?

Думаю, якщо би ті 600 тис. репресованих радянською владою західноукраїнців мали би такий вибір, то не відмовились. Щодо часів цісаря є деякий казково-реалістичний ореол порівняно спокійного і часу розвитку. На ЗУ побудували залізницю - значно швидше ніж в частині України в складі імперії Романових, загальне виборче право і люди, які потім зазнавали репресій при поляках, мадярах та росіянах пройшли до парламенту і т.д.Але чи захотіли би жителі УРСР в минуле ст.?Думаю, якщо би ті 600 тис. репресованих радянською владою західноукраїнців мали би такий вибір, то не відмовились. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2789 З нами з: 19.04.12 Подякував: 34 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:03 zРадио написав: flyman написав: дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...

а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ... дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...



Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!! Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!

Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії! Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20440 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:06 zРадио написав: detroytred написав: Это даже не недопонимание мнений.



Это очевидная неспособность чтения текста.

Что-то уж очень часто возникаемая на ветке.



Капец...

Это даже не недопонимание мнений.Это очевидная неспособность чтения текста.Что-то уж очень часто возникаемая на ветке.Капец...



Абстрактное мышление, синтез и классификация - штуки не очень наживные. Они либо есть, либо нет



Я бы и сам хотел видеть оппонентов более высокого качества, но... какие имеются



detroytred написав: В одних случаях хоть трижды участник БД привлекают к ответственности по полной, а тут уволенный по наркоте наркоша по факту совершил такой масштабный проступок и ... забота.



Интересны три момента:

1. Вовк прямым текстом указывает на целый ряд инсценировочных элементов. И прямым текстом говорит, что такие игры это уже за рамками допустимого.

2. Непонятно кто ему не давал 6 суток спать и главное -- куда и зачем он везде обращался и ему эти все отказывали.

Всё свели к ... девушке и наркотикам. К следствию. В одних случаях хоть трижды участник БД привлекают к ответственности по полной, а тут уволенный по наркоте наркоша по факту совершил такой масштабный проступок и ... забота.Интересны три момента:1. Вовк прямым текстом указывает на целый ряд инсценировочных элементов. И прямым текстом говорит, что такие игры это уже за рамками допустимого.2. Непонятно кто ему не давал 6 суток спать и главное -- куда и зачем он везде обращался и ему эти все отказывали.Всё свели к ... девушке и наркотикам. К следствию.



Для меня самое печальное в этой истории - это то, что безнаказанность породит безответственность. Этого отмажут, следующий в полной уверенности в своем иммунитете либо кого-то убьет, либо что-то взорвет... Абстрактное мышление, синтез и классификация - штуки не очень наживные. Они либо есть, либо нетЯ бы и сам хотел видеть оппонентов более высокого качества, но... какие имеютсяДля меня самое печальное в этой истории - это то, что безнаказанность породит безответственность. Этого отмажут, следующий в полной уверенности в своем иммунитете либо кого-то убьет, либо что-то взорвет...

Люди працюють десь і інколи читають і щось пишуть. На відміну від безробітних російських троллей, які сидять тут 16 годин на добу і пишуть українофобщину.

______



Якщо хто бажає прочитати про укро-добровольців на війні 2014-2019, з'явилась цікава книжка



https://censor.net.ua/photo_news/314951 ... fiksatsiya Люди працюють десь і інколи читають і щось пишуть. На відміну від безробітних російських троллей, які сидять тут 16 годин на добу і пишуть українофобщину.______Якщо хто бажає прочитати про укро-добровольців на війні 2014-2019, з'явилась цікава книжка Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20440 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:09 detroytred написав: flyman

Ага)))

Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.



Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.



Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.



Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах...

А так фигней страдает.

Поумнел, говорите?))) flymanАга)))Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах...А так фигней страдает.Поумнел, говорите?)))



Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем. Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20440 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:17 Ой+ написав: Думаю, якщо би ті 600 тис. репресованих радянською владою західноукраїнців мали би такий вибір, то не відмовились. Думаю, якщо би ті 600 тис. репресованих радянською владою західноукраїнців мали би такий вибір, то не відмовились.



Ну да, ну да... В 19-м веке то царил гуманизм и гражданские права - куда там послевоенным советским репрессиям



Напомню для тех, кто забыл и отмечу для тех, кто не знал, что концентрационные лагеря - изобретение не нацистской Германии, а Австро-Венгрии! Да и в целом Австро-Венгрия была самым отсталым государством Европы с преобладанием феодализма, а следовательно и такими прелестями, как самоуправство магнатов и убийства за иноверие.



В составе Австро-Венгрии ни один украинец не стоял во главе Галичины и Буковины - этими территориями управляли австрийские наместники из числа поляков, немцев и румын. Ну да, ну да... В 19-м веке то царил гуманизм и гражданские права - куда там послевоенным советским репрессиямНапомню для тех, кто забыл и отмечу для тех, кто не знал, что концентрационные лагеря - изобретение не нацистской Германии, а Австро-Венгрии! Да и в целом Австро-Венгрия была самым отсталым государством Европы с преобладанием феодализма, а следовательно и такими прелестями, как самоуправство магнатов и убийства за иноверие.В составе Австро-Венгрии ни один украинец не стоял во главе Галичины и Буковины - этими территориями управляли австрийские наместники из числа поляков, немцев и румын. zРадио

Повідомлень: 3520 З нами з: 02.05.18 Подякував: 790 раз. Подякували: 1873 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:18 Frant написав: detroytred написав: flyman

Ага)))

Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.



Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.



Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.



Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах...

А так фигней страдает.

Поумнел, говорите?))) flymanАга)))Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах...А так фигней страдает.Поумнел, говорите?)))



Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем. Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем.

б***, снимаю сегодня туфли с ног и внутри вижу фирменную торговую марку BATA на стельке. Покупал их в торговом центре Караван когда-то. б***,снимаю сегодня туфли с ног и внутри вижу фирменную торговую марку BATA на стельке. Покупал их в торговом центре Караван когда-то. buratinyo

Повідомлень: 1186 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2137 раз. Подякували: 387 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4016401740184019> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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