Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ... а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...
Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!
flyman написав:дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ... а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...
Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!
толсто
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Puente написав:Ну-ну ... Глянути на карту колишніх Австро-Угорських земель зараз - і зразу стане зрозуміло - де краще ... З географією не дружите взагалі ?
Дружище, началось все с того, что песикот заявил, что любой, кто из сегодняшней Украины попал бы в СССР, через день попросился бы назад. Я ему ответил, что то же самое сделал бы и житель УССР, попав в Украину 19-го века. Кэп, это же очевидно!
Но муха настолько сильно уважает и любит жителей ЗУ, что возразил, мол, что они бы назад в УССР не попросились
Ты уж извини, что я высмеял глупость - так уж я устроен Еще и оказался прав насчет ура-патриотов, которые никогда не поправят своего опростоволосившегося "коллегу", а будут защищать его, жертвуя собственной репутацией.
Так и случилось - ты и Франт не заставили себя долго ждать
detroytred написав:Это даже не недопонимание мнений.
Это очевидная неспособность чтения текста. Что-то уж очень часто возникаемая на ветке.
Капец...
Абстрактное мышление, синтез и классификация - штуки не очень наживные. Они либо есть, либо нет
Я бы и сам хотел видеть оппонентов более высокого качества, но... какие имеются
detroytred написав:В одних случаях хоть трижды участник БД привлекают к ответственности по полной, а тут уволенный по наркоте наркоша по факту совершил такой масштабный проступок и ... забота.
Интересны три момента: 1. Вовк прямым текстом указывает на целый ряд инсценировочных элементов. И прямым текстом говорит, что такие игры это уже за рамками допустимого. 2. Непонятно кто ему не давал 6 суток спать и главное -- куда и зачем он везде обращался и ему эти все отказывали. Всё свели к ... девушке и наркотикам. К следствию.
Для меня самое печальное в этой истории - это то, что безнаказанность породит безответственность. Этого отмажут, следующий в полной уверенности в своем иммунитете либо кого-то убьет, либо что-то взорвет...
Puente написав:Ну-ну ... Глянути на карту колишніх Австро-Угорських земель зараз - і зразу стане зрозуміло - де краще ... З географією не дружите взагалі ?
Дружище, началось все с того, что песикот заявил, что любой, кто из сегодняшней Украины попал бы в СССР, через день попросился бы назад. Я ему ответил, что то же самое сделал бы и житель УССР, попав в Украину 19-го века. Кэп, это же очевидно! Но муха настолько сильно уважает и любит жителей ЗУ, что возразил, мол, что они бы назад в УССР не попросились
Щодо часів цісаря є деякий казково-реалістичний ореол порівняно спокійного і часу розвитку. На ЗУ побудували залізницю - значно швидше ніж в частині України в складі імперії Романових, загальне виборче право і люди, які потім зазнавали репресій при поляках, мадярах та росіянах пройшли до парламенту і т.д. Але чи захотіли би жителі УРСР в минуле ст.? Думаю, якщо би ті 600 тис. репресованих радянською владою західноукраїнців мали би такий вибір, то не відмовились.
flyman написав:дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ... а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...
Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!
Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
detroytred написав:Это даже не недопонимание мнений.
Это очевидная неспособность чтения текста. Что-то уж очень часто возникаемая на ветке.
Капец...
Абстрактное мышление, синтез и классификация - штуки не очень наживные. Они либо есть, либо нет
Я бы и сам хотел видеть оппонентов более высокого качества, но... какие имеются
detroytred написав:В одних случаях хоть трижды участник БД привлекают к ответственности по полной, а тут уволенный по наркоте наркоша по факту совершил такой масштабный проступок и ... забота.
Интересны три момента: 1. Вовк прямым текстом указывает на целый ряд инсценировочных элементов. И прямым текстом говорит, что такие игры это уже за рамками допустимого. 2. Непонятно кто ему не давал 6 суток спать и главное -- куда и зачем он везде обращался и ему эти все отказывали. Всё свели к ... девушке и наркотикам. К следствию.
Для меня самое печальное в этой истории - это то, что безнаказанность породит безответственность. Этого отмажут, следующий в полной уверенности в своем иммунитете либо кого-то убьет, либо что-то взорвет...
Люди працюють десь і інколи читають і щось пишуть. На відміну від безробітних російських троллей, які сидять тут 16 годин на добу і пишуть українофобщину. ______
Якщо хто бажає прочитати про укро-добровольців на війні 2014-2019, з'явилась цікава книжка
Ой+ написав:Думаю, якщо би ті 600 тис. репресованих радянською владою західноукраїнців мали би такий вибір, то не відмовились.
Ну да, ну да... В 19-м веке то царил гуманизм и гражданские права - куда там послевоенным советским репрессиям
Напомню для тех, кто забыл и отмечу для тех, кто не знал, что концентрационные лагеря - изобретение не нацистской Германии, а Австро-Венгрии! Да и в целом Австро-Венгрия была самым отсталым государством Европы с преобладанием феодализма, а следовательно и такими прелестями, как самоуправство магнатов и убийства за иноверие.
В составе Австро-Венгрии ни один украинец не стоял во главе Галичины и Буковины - этими территориями управляли австрийские наместники из числа поляков, немцев и румын.