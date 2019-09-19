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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4016401740184019>
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:13

  flyman написав:дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...
а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...


Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:22

  zРадио написав:
  flyman написав:дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...
а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...


Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!

толсто
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:23

  Puente написав:Ну-ну ... Глянути на карту колишніх Австро-Угорських земель зараз - і зразу стане зрозуміло - де краще ... З географією не дружите взагалі ?


Дружище, началось все с того, что песикот заявил, что любой, кто из сегодняшней Украины попал бы в СССР, через день попросился бы назад. Я ему ответил, что то же самое сделал бы и житель УССР, попав в Украину 19-го века. Кэп, это же очевидно!

Но муха настолько сильно уважает и любит жителей ЗУ, что возразил, мол, что они бы назад в УССР не попросились :mrgreen:

Ты уж извини, что я высмеял глупость - так уж я устроен :D Еще и оказался прав насчет ура-патриотов, которые никогда не поправят своего опростоволосившегося "коллегу", а будут защищать его, жертвуя собственной репутацией.

Так и случилось - ты и Франт не заставили себя долго ждать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:38

  detroytred написав:Это даже не недопонимание мнений.

Это очевидная неспособность чтения текста.
Что-то уж очень часто возникаемая на ветке.

Капец...


Абстрактное мышление, синтез и классификация - штуки не очень наживные. Они либо есть, либо нет :mrgreen:

Я бы и сам хотел видеть оппонентов более высокого качества, но... какие имеются :mrgreen:

  detroytred написав:В одних случаях хоть трижды участник БД привлекают к ответственности по полной, а тут уволенный по наркоте наркоша по факту совершил такой масштабный проступок и ... забота.

Интересны три момента:
1. Вовк прямым текстом указывает на целый ряд инсценировочных элементов. И прямым текстом говорит, что такие игры это уже за рамками допустимого.
2. Непонятно кто ему не давал 6 суток спать и главное -- куда и зачем он везде обращался и ему эти все отказывали.
Всё свели к ... девушке и наркотикам. К следствию.


Для меня самое печальное в этой истории - это то, что безнаказанность породит безответственность. Этого отмажут, следующий в полной уверенности в своем иммунитете либо кого-то убьет, либо что-то взорвет...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:52

  zРадио написав:
  Puente написав:Ну-ну ... Глянути на карту колишніх Австро-Угорських земель зараз - і зразу стане зрозуміло - де краще ... З географією не дружите взагалі ?


Дружище, началось все с того, что песикот заявил, что любой, кто из сегодняшней Украины попал бы в СССР, через день попросился бы назад. Я ему ответил, что то же самое сделал бы и житель УССР, попав в Украину 19-го века. Кэп, это же очевидно!
Но муха настолько сильно уважает и любит жителей ЗУ, что возразил, мол, что они бы назад в УССР не попросились :mrgreen:


Щодо часів цісаря є деякий казково-реалістичний ореол порівняно спокійного і часу розвитку. На ЗУ побудували залізницю - значно швидше ніж в частині України в складі імперії Романових, загальне виборче право і люди, які потім зазнавали репресій при поляках, мадярах та росіянах пройшли до парламенту і т.д.
Але чи захотіли би жителі УРСР в минуле ст.?
Думаю, якщо би ті 600 тис. репресованих радянською владою західноукраїнців мали би такий вибір, то не відмовились.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:03

  zРадио написав:
  flyman написав:дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...
а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...


Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!

Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:06

  zРадио написав:
  detroytred написав:Это даже не недопонимание мнений.

Это очевидная неспособность чтения текста.
Что-то уж очень часто возникаемая на ветке.

Капец...


Абстрактное мышление, синтез и классификация - штуки не очень наживные. Они либо есть, либо нет :mrgreen:

Я бы и сам хотел видеть оппонентов более высокого качества, но... какие имеются :mrgreen:

  detroytred написав:В одних случаях хоть трижды участник БД привлекают к ответственности по полной, а тут уволенный по наркоте наркоша по факту совершил такой масштабный проступок и ... забота.

Интересны три момента:
1. Вовк прямым текстом указывает на целый ряд инсценировочных элементов. И прямым текстом говорит, что такие игры это уже за рамками допустимого.
2. Непонятно кто ему не давал 6 суток спать и главное -- куда и зачем он везде обращался и ему эти все отказывали.
Всё свели к ... девушке и наркотикам. К следствию.


Для меня самое печальное в этой истории - это то, что безнаказанность породит безответственность. Этого отмажут, следующий в полной уверенности в своем иммунитете либо кого-то убьет, либо что-то взорвет...

Люди працюють десь і інколи читають і щось пишуть. На відміну від безробітних російських троллей, які сидять тут 16 годин на добу і пишуть українофобщину.
______

Якщо хто бажає прочитати про укро-добровольців на війні 2014-2019, з'явилась цікава книжка

https://censor.net.ua/photo_news/314951 ... fiksatsiya
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:09

  detroytred написав:flyman
Ага)))
Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.

Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.

Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.

Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах...
А так фигней страдает.
Поумнел, говорите?)))


Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:17

  Ой+ написав:Думаю, якщо би ті 600 тис. репресованих радянською владою західноукраїнців мали би такий вибір, то не відмовились.


Ну да, ну да... В 19-м веке то царил гуманизм и гражданские права - куда там послевоенным советским репрессиям :mrgreen:

Напомню для тех, кто забыл и отмечу для тех, кто не знал, что концентрационные лагеря - изобретение не нацистской Германии, а Австро-Венгрии! Да и в целом Австро-Венгрия была самым отсталым государством Европы с преобладанием феодализма, а следовательно и такими прелестями, как самоуправство магнатов и убийства за иноверие.

В составе Австро-Венгрии ни один украинец не стоял во главе Галичины и Буковины - этими территориями управляли австрийские наместники из числа поляков, немцев и румын.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:18

  Frant написав:
  detroytred написав:flyman
Ага)))
Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.

Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.

Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.

Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах...
А так фигней страдает.
Поумнел, говорите?)))


Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем.

б***, :mrgreen: снимаю сегодня туфли с ног и внутри вижу фирменную торговую марку BATA на стельке. Покупал их в торговом центре Караван когда-то. :mrgreen:
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