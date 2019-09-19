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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4016401740184019 Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:25 Frant написав: detroytred написав: flyman

Ага)))

Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.



Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.



Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.



Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах...

А так фигней страдает.

Поумнел, говорите?))) flymanАга)))Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах...А так фигней страдает.Поумнел, говорите?)))



Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем. Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем.

Чудило, настоящие ватники и украинофобы по манере и стилю общения являются твоим зеркальным отражением. То есть также безосновательно и тупо только ... вместо дискуссий и обсуждений.

Всё содержание - в обвинениях, ярлыках, клевете, лжи в адрес оппонентов.



Ты это отлично демонстрируешь))



Только поменял предмет нападок: до этого ты лепил украинскому народу сантехнический менталитет, теперь лепишь ложь в адрес конкретных оппонентов.



Твои постоянные переходы на личности напоминают примитивный уход базарной торговки от темы ее гнилого товара к личной перебранке.



Поэтому просто возьми и объясни оппоненту своё прозвучавшее мнение.

О сантехническом менталитете украинского народа и почему ему не нужно самостийне государство и высокотехнологическая экономика.



Это будет обсуждением мнения, а не ватными нападками и уходом. Чудило, настоящие ватники и украинофобы по манере и стилю общения являются твоим зеркальным отражением. То есть также безосновательно и тупо только ... вместо дискуссий и обсуждений.Всё содержание - в обвинениях, ярлыках, клевете, лжи в адрес оппонентов.Ты это отлично демонстрируешь))Только поменял предмет нападок: до этого ты лепил украинскому народу сантехнический менталитет, теперь лепишь ложь в адрес конкретных оппонентов.Твои постоянные переходы на личности напоминают примитивный уход базарной торговки от темы ее гнилого товара к личной перебранке.Поэтому просто возьми и объясни оппоненту своё прозвучавшее мнение.О сантехническом менталитете украинского народа и почему ему не нужно самостийне государство и высокотехнологическая экономика.Это будет обсуждением мнения, а не ватными нападками и уходом. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 20 вер, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22050 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:44 Frant написав: zРадио написав: flyman написав: дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...

а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ... дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...



Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!! Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!

Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії! Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії!



В глобальном смысле - да.



Но во-первых, речь не об этом - тот же пенициллин пришел в СССР всего на 2 года позже, чем в Европу, а муха тут рассказывает, что жители ЗУ с радостью из времени, победившего чуму, холеру и оспу, вернулись бы во время, когда от них умирал каждый третий.



Во-вторых, в короткий период истории 1950-1990 научные открытия и достижения приходили не только с Запада на Восток, но и Востока на Запад. Например, первую атомную бомбу создали в США, а первый атомный реактор - в СССР. Первый искусственный спутник земли создали и запустили в СССР, а первый спутник связи - в США. Первый ЭВМ построили в США, а первый мобильный телефон - в СССР... В глобальном смысле - да.Но во-первых, речь не об этом - тот же пенициллин пришел в СССР всего на 2 года позже, чем в Европу, а муха тут рассказывает, что жители ЗУ с радостью из времени, победившего чуму, холеру и оспу, вернулись бы во время, когда от них умирал каждый третий.Во-вторых, в короткий период истории 1950-1990 научные открытия и достижения приходили не только с Запада на Восток, но и Востока на Запад. Например, первую атомную бомбу создали в США, а первый атомный реактор - в СССР. Первый искусственный спутник земли создали и запустили в СССР, а первый спутник связи - в США. Первый ЭВМ построили в США, а первый мобильный телефон - в СССР... zРадио

Повідомлень: 3520 З нами з: 02.05.18 Подякував: 790 раз. Подякували: 1873 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4016401740184019 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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