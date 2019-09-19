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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:25
Frant написав: detroytred написав:
flyman
Ага)))
Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.
Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.
Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.
Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах...
А так фигней страдает.
Поумнел, говорите?)))
Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем.
Чудило, настоящие ватники и украинофобы по манере и стилю общения являются твоим зеркальным отражением. То есть также безосновательно и тупо только ... вместо дискуссий и обсуждений.
Всё содержание - в обвинениях, ярлыках, клевете, лжи в адрес оппонентов.
Ты это отлично демонстрируешь))
Только поменял предмет нападок: до этого ты лепил украинскому народу сантехнический менталитет, теперь лепишь ложь в адрес конкретных оппонентов.
Твои постоянные переходы на личности напоминают примитивный уход базарной торговки от темы ее гнилого товара к личной перебранке.
Поэтому просто возьми и объясни оппоненту своё прозвучавшее мнение.
О сантехническом менталитете украинского народа и почему ему не нужно самостийне государство и высокотехнологическая экономика.
Это будет обсуждением мнения, а не ватными нападками и уходом.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 20 вер, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:44
Frant написав: zРадио написав: flyman написав:
дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...
а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...
Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!
Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії!
В глобальном смысле - да.
Но во-первых, речь не об этом - тот же пенициллин пришел в СССР всего на 2 года позже, чем в Европу, а муха тут рассказывает, что жители ЗУ с радостью из времени, победившего чуму, холеру и оспу, вернулись бы во время, когда от них умирал каждый третий.
Во-вторых, в короткий период истории 1950-1990 научные открытия и достижения приходили не только с Запада на Восток, но и Востока на Запад. Например, первую атомную бомбу создали в США, а первый атомный реактор - в СССР. Первый искусственный спутник земли создали и запустили в СССР, а первый спутник связи - в США. Первый ЭВМ построили в США, а первый мобильный телефон - в СССР...
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