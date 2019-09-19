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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4017401840194020>
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:25

  Frant написав:
  detroytred написав:flyman
Ага)))
Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.

Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.

Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.

Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах...
А так фигней страдает.
Поумнел, говорите?)))


Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем.

Чудило, настоящие ватники и украинофобы по манере и стилю общения являются твоим зеркальным отражением. То есть также безосновательно и тупо только ... вместо дискуссий и обсуждений.
Всё содержание - в обвинениях, ярлыках, клевете, лжи в адрес оппонентов.

Ты это отлично демонстрируешь))

Только поменял предмет нападок: до этого ты лепил украинскому народу сантехнический менталитет, теперь лепишь ложь в адрес конкретных оппонентов.

Твои постоянные переходы на личности напоминают примитивный уход базарной торговки от темы ее гнилого товара к личной перебранке.

Поэтому просто возьми и объясни оппоненту своё прозвучавшее мнение.
О сантехническом менталитете украинского народа и почему ему не нужно самостийне государство и высокотехнологическая экономика.

Это будет обсуждением мнения, а не ватными нападками и уходом.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 20 вер, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:44

  Frant написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...
а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...


Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!

Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії!


В глобальном смысле - да.

Но во-первых, речь не об этом - тот же пенициллин пришел в СССР всего на 2 года позже, чем в Европу, а муха тут рассказывает, что жители ЗУ с радостью из времени, победившего чуму, холеру и оспу, вернулись бы во время, когда от них умирал каждый третий.

Во-вторых, в короткий период истории 1950-1990 научные открытия и достижения приходили не только с Запада на Восток, но и Востока на Запад. Например, первую атомную бомбу создали в США, а первый атомный реактор - в СССР. Первый искусственный спутник земли создали и запустили в СССР, а первый спутник связи - в США. Первый ЭВМ построили в США, а первый мобильный телефон - в СССР...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:08

  Frant написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...
а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...


Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!

Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії!

С какой Америки, Европы всё пришло? )))))

Франт:
* Все американские проблемы (более или менее) удалось решить.
Американцы производят 20% мирового ВВП, а потребляют 40%. Вот что значит - иметь в руках печатный станок.
Главный продукт американского экспорта - это зеленые бумажки с портретами их президентов.
Кстати, до 1920 какого-то года главной мировой валютой был английский фунт стерлингов. Англия была империей над которой никогда не заходило Солнце. И где эта англия и ее фунт сейчас?*
Горячие новости по драгоценным металлам (архив за 2012)

Зелёные бумажки оттуда идут!!!
Как утверждают ватники, киселевцы и т.п,
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:28

Франт:
* Все американские проблемы (более или менее) удалось решить.
Американцы производят 20% мирового ВВП, а потребляют 40%. Вот что значит - иметь в руках печатный станок.
Главный продукт американского экспорта - это зеленые бумажки с портретами их президентов.
Кстати, до 1920 какого-то года главной мировой валютой был английский фунт стерлингов. Англия была империей над которой никогда не заходило Солнце. И где эта англия и ее фунт сейчас?*

Горячие новости по драгоценным металлам (архив за 2012)

Зелёные бумажки оттуда идут!!!
Как утверждают ватники, киселевцы и т.п,[/quote]
НИЧЕГО НИОТКУДА НЕ ИДЕТ!
US MONETARY BASE
20/9/2019 - 3 254 285
https://usdebtclock.org/index.html
20/9/2016 - 3 883 709
https://usdebtclock.org/2016.html
Как видите, количество долларов (нал+безнал) в обращении сократилось на 650 млрд. за 4 года. А вот госдолг вырос с 19 945 млрд. 4 года назад до 22 557 млрд. сегодня. Соответственно, выросло и количество обязательств.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:30

  zРадио написав:...а первый мобильный телефон - в СССР...

когда-то была в обиходе поговорка о свинье, которая лужу свою обязательно найдёт
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:37

  Frant написав:Питання до Лада, зРаліо та інших ватніків.

В яких європейських країнах вони бували? Якщо бували, звісно.

Вообще, на Ваши посты стараюсь не обращать внимания, но так и быть отвечу.
Бывал в Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Праге, Будапеште.
Вы удовлетворены?

Ответный вопрос, где бывали Вы кроме Кацапетовки?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:39

  Puente написав:......
Ну-ну ... Глянути на карту колишніх Австро-Угорських земель зараз - і зразу стане зрозуміло - де краще ... З географією не дружите взагалі ?

Не очень понятна связь с географией.
Не объясните чуть подробнее?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:46

  flyman написав:....
дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ...

На ЗУ прекрасные люди. Есть, как и везде, никто не спорит.
Но читая пост, вспоминаю пословицу: "В огороде бузина, а в Киеве дядька".

а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...

flyman, Вы же всё-таки не Франт.
Не стоит так опускаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:53

Faceless, если не трудно, обьясните, пожалуйста, какую роль на форуме играет Франт?
Нет, я, конечно, понимаю - плюрализм мнений, свобода слова и всё такое...
Но от персонажа ни мнений, ни мыслей, ничего "такого".
Исключительно однообразные оскорбления, которые, по-видимому, модераторами оскорблениями не считаются.
Почему и зачем?
Буду признателен за ответ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:07

  ЛАД написав:Faceless, если не трудно, обьясните, пожалуйста, какую роль на форуме играет Франт?
Нет, я, конечно, понимаю - плюрализм мнений, свобода слова и всё такое...
Но от персонажа ни мнений, ни мыслей, ничего "такого".
Исключительно однообразные оскорбления, которые, по-видимому, модераторами оскорблениями не считаются.
Почему и зачем?
Буду признателен за ответ.

Я, кажется, об этом писал - менеджменту сайта важны прежде всего темпы роста числа постов.
Иначе владелец закроет проект.
Не обращайте внимания, да и всё.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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