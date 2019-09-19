Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:flyman Ага))) Дурiсть, если не исчезла после подросткового возраста, то уже не пройдёт.
Не порозумнiшав, а из одной дурнуватой крайности ударился в другую.
Причём ладно бы просто заменил украинофобство на русофобство, но он занялся тупыми безосновательными нападками на форумчан.
Троллил бы на настоящих ватников и украинофобов на росфорумах... А так фигней страдает. Поумнел, говорите?)))
Так ти і є справжнім ватніком. Разом з Ладом і громадянином РФ Волгарем.
Чудило, настоящие ватники и украинофобы по манере и стилю общения являются твоим зеркальным отражением. То есть также безосновательно и тупо только ... вместо дискуссий и обсуждений. Всё содержание - в обвинениях, ярлыках, клевете, лжи в адрес оппонентов.
Ты это отлично демонстрируешь))
Только поменял предмет нападок: до этого ты лепил украинскому народу сантехнический менталитет, теперь лепишь ложь в адрес конкретных оппонентов.
Твои постоянные переходы на личности напоминают примитивный уход базарной торговки от темы ее гнилого товара к личной перебранке.
Поэтому просто возьми и объясни оппоненту своё прозвучавшее мнение. О сантехническом менталитете украинского народа и почему ему не нужно самостийне государство и высокотехнологическая экономика.
Это будет обсуждением мнения, а не ватными нападками и уходом.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 20 вер, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ... а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...
Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!
Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії!
В глобальном смысле - да.
Но во-первых, речь не об этом - тот же пенициллин пришел в СССР всего на 2 года позже, чем в Европу, а муха тут рассказывает, что жители ЗУ с радостью из времени, победившего чуму, холеру и оспу, вернулись бы во время, когда от них умирал каждый третий.
Во-вторых, в короткий период истории 1950-1990 научные открытия и достижения приходили не только с Запада на Восток, но и Востока на Запад. Например, первую атомную бомбу создали в США, а первый атомный реактор - в СССР. Первый искусственный спутник земли создали и запустили в СССР, а первый спутник связи - в США. Первый ЭВМ построили в США, а первый мобильный телефон - в СССР...
flyman написав:дядя ти дурак... до ЗУ тобі як до москви рачки... на ЗУ прекрасні люди, в чому я ще раз переконався...просто тре бути людиною а не скотинякою ... а з тебе вилазить російсько-шовіністична свиня і обсирає все українське ...
Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!
Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії!
С какой Америки, Европы всё пришло? )))))
Франт: * Все американские проблемы (более или менее) удалось решить. Американцы производят 20% мирового ВВП, а потребляют 40%. Вот что значит - иметь в руках печатный станок. Главный продукт американского экспорта - это зеленые бумажки с портретами их президентов. Кстати, до 1920 какого-то года главной мировой валютой был английский фунт стерлингов. Англия была империей над которой никогда не заходило Солнце. И где эта англия и ее фунт сейчас?* Горячие новости по драгоценным металлам (архив за 2012)
Зелёные бумажки оттуда идут!!! Как утверждают ватники, киселевцы и т.п,
Франт: * Все американские проблемы (более или менее) удалось решить. Американцы производят 20% мирового ВВП, а потребляют 40%. Вот что значит - иметь в руках печатный станок. Главный продукт американского экспорта - это зеленые бумажки с портретами их президентов. Кстати, до 1920 какого-то года главной мировой валютой был английский фунт стерлингов. Англия была империей над которой никогда не заходило Солнце. И где эта англия и ее фунт сейчас?*
Зелёные бумажки оттуда идут!!! Как утверждают ватники, киселевцы и т.п,[/quote] НИЧЕГО НИОТКУДА НЕ ИДЕТ! US MONETARY BASE 20/9/2019 - 3 254 285 https://usdebtclock.org/index.html 20/9/2016 - 3 883 709 https://usdebtclock.org/2016.html Как видите, количество долларов (нал+безнал) в обращении сократилось на 650 млрд. за 4 года. А вот госдолг вырос с 19 945 млрд. 4 года назад до 22 557 млрд. сегодня. Соответственно, выросло и количество обязательств.
Faceless, если не трудно, обьясните, пожалуйста, какую роль на форуме играет Франт? Нет, я, конечно, понимаю - плюрализм мнений, свобода слова и всё такое... Но от персонажа ни мнений, ни мыслей, ничего "такого". Исключительно однообразные оскорбления, которые, по-видимому, модераторами оскорблениями не считаются. Почему и зачем? Буду признателен за ответ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Faceless, если не трудно, обьясните, пожалуйста, какую роль на форуме играет Франт? Нет, я, конечно, понимаю - плюрализм мнений, свобода слова и всё такое... Но от персонажа ни мнений, ни мыслей, ничего "такого". Исключительно однообразные оскорбления, которые, по-видимому, модераторами оскорблениями не считаются. Почему и зачем? Буду признателен за ответ.
Я, кажется, об этом писал - менеджменту сайта важны прежде всего темпы роста числа постов. Иначе владелец закроет проект. Не обращайте внимания, да и всё.