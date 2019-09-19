Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Я и без тебя знаю, что там прекрасные люди в большинстве своем. Поэтому и делаю тебе замечание за их унижение - утверждать, что они сменили бы гигиену, санитарию и образованность на грязь, холеру и мракобесие только, чтобы не жить в клятом совке, это нужно додуматься еще!!
Санітарія, освіта, медицина - все прийшло з Заходу, з Європи та Америки. А не з Московії!
В глобальном смысле - да.
Но во-первых, речь не об этом - тот же пенициллин пришел в СССР всего на 2 года позже, чем в Европу, а муха тут рассказывает, что жители ЗУ с радостью из времени, победившего чуму, холеру и оспу, вернулись бы во время, когда от них умирал каждый третий.
Во-вторых, в короткий период истории 1950-1990 научные открытия и достижения приходили не только с Запада на Восток, но и Востока на Запад. Например, первую атомную бомбу создали в США, а первый атомный реактор - в СССР. Первый искусственный спутник земли создали и запустили в СССР, а первый спутник связи - в США. Первый ЭВМ построили в США, а первый мобильный телефон - в СССР...
Ха-ха! зРадіо і тут трохи, да збрехав.
В короткий проміжок часу - між 1950 і 1980 роками. Ціна того прогресу??? Скільки млн людей в СРСР було знищено, репресовано, вмерло від голоду за період 1920-1946 роки, які були фундаментом для розвитку індустріальної бази СРСР???
Як тільки в СРСР відмінили кріпосне право для селян, дали їм паспорти в середині 1960, як тільки випустили мільйони людей з сибірських концтаборів в середині 1950-х, так прогрес в СРСР зразу ж став гальмувати. Без рабської сили, шарашок і ГуЛагів.
Щодо першого мобільного телефона, "створеного в СРСР" - насмішив ватнік))) зРадіо, ти ще з пафосом згадай "перший у світі русіш-танк Пороховщикова" (з однією гусеницею, далі експерименту діло не пішло) і "перший в світі" літак Можайського, який не навіть не міг злети в повітря.
Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний? Може, варто йому працевлаштуватись?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 20 вер, 2019 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ЛАД написав:Faceless, если не трудно, обьясните, пожалуйста, какую роль на форуме играет Франт? Нет, я, конечно, понимаю - плюрализм мнений, свобода слова и всё такое... Но от персонажа ни мнений, ни мыслей, ничего "такого". Исключительно однообразные оскорбления, которые, по-видимому, модераторами оскорблениями не считаются. Почему и зачем? Буду признателен за ответ.
Я, кажется, об этом писал - менеджменту сайта важны прежде всего темпы роста числа постов. Иначе владелец закроет проект. Не обращайте внимания, да и всё.
Собственно и наличие всего форума сайта не несет никакой явной доходности, кроме того момента, что активные пользователи форума, заходя сюда методично по несколько десятков раз за день, набивают число просмотров сайта, что положительно сказывается решениях рекламодателей разместить рекламу на сайте.
zРадио написав:Напомню для тех, кто забыл и отмечу для тех, кто не знал, что концентрационные лагеря - изобретение не нацистской Германии, а Австро-Венгрии! Да и в целом Австро-Венгрия была самым отсталым государством Европы с преобладанием феодализма, а следовательно и такими прелестями, как самоуправство магнатов и убийства за иноверие.
Поділіться джерелами, бо:
Большинство историков считает, что первые концлагеря в современном понимании были созданы лордом Китченером для бурских семей в Южной Африке во время англо-бурской войны 1899—1902 гг.[3], однако так считают не все. Немалое количество историков считает, что первыми концлагерями следует считать лагеря для военнопленных во время Гражданской войны в США 1861-1865 гг.[4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%80%D1%8C
або:
Концлагеря появились в XIX веке. Формально первым концлагерем исследователи считают Андерсонвилль — американский лагерь для военнопленных-северян, организованный южанами вблизи одноименного города во время Гражданской войны в США в феврале-марте 1864 года. У северян был свой лагерь для военнопленных-южан — Кэмп-Дуглас. https://lenta.ru/articles/2016/05/14/co ... tion_camp/
Якщо Австро-Угорщина і була відсталою у Європі, то більшості питань і по ступені гуманності все ж таки випереджувалу ту частину України, що належала до царської Росії. Я мав неодноразову нагоду колись спілкуватись з людьми які пам'ятали ті часи, то всі наступні вони оцінювали як гірші. В 80-х австрійці виплачували пенсії своїм колишнім мобілізованим військовослужбовцям у валюті, що зразу підносило австрійських ветеранів високо-високо серед ровесників. Німці виплачували в'язням, а коли покається і розкошелеться країна правонаступниця того устрою, що найбільше загнав безневинних людей по тюрмах та таборах?