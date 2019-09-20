Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:04

Но во-первых, речь не об этом - тот же пенициллин пришел в СССР всего на 2 года позже, чем в Европу, а муха тут рассказывает, что жители ЗУ с радостью из времени, победившего чуму, холеру и оспу, вернулись бы во время, когда от них умирал каждый третий.



Во-вторых, в короткий период истории 1950-1990 научные открытия и достижения приходили не только с Запада на Восток, но и Востока на Запад. Например, первую атомную бомбу создали в США, а первый атомный реактор - в СССР. Первый искусственный спутник земли создали и запустили в СССР, а первый спутник связи - в США. Первый ЭВМ построили в США, а первый мобильный телефон - в СССР...

Ха-ха! зРадіо і тут трохи, да збрехав.



В короткий проміжок часу - між 1950 і 1980 роками. Ціна того прогресу???

Скільки млн людей в СРСР було знищено, репресовано, вмерло від голоду за період 1920-1946 роки, які були фундаментом для розвитку індустріальної бази СРСР???



Як тільки в СРСР відмінили кріпосне право для селян, дали їм паспорти в середині 1960, як тільки випустили мільйони людей з сибірських концтаборів в середині 1950-х, так прогрес в СРСР зразу ж став гальмувати. Без рабської сили, шарашок і ГуЛагів.



Щодо першого мобільного телефона, "створеного в СРСР" - насмішив ватнік))) зРадіо, ти ще з пафосом згадай "перший у світі русіш-танк Пороховщикова" (з однією гусеницею, далі експерименту діло не пішло) і "перший в світі" літак Можайського, який не навіть не міг злети в повітря.





Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?

Може, варто йому працевлаштуватись?

Справедливости ради, первый атомный реактор тоже создали в США, 2-ой - ...в Канаде, и лишь третий в СССР. В СССР создали первую работающую АЭС. Кроме того, первую транспортабельную водородную бомбу, 1-ю в мире МБР, запустили 1-ый спутник, 1-го человека в космос, впервые вышли в открытый космос. А вот паспорта в селах выдали только в 1974-ом (в городах - в 1932-ом)