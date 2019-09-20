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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4018401940204021 Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:03 Re: Політичні дискусії Ой+ написав: Часто тут шпетили минулу владу за роздування видатків на силовиків і урізання на щось таке соціяльне. Дивимось тепер проект бюджету у порівнянні:





Що ж таке надважливе має робити РНБО що видатки на нього мають зрости у 158 раз?

І хто буде їх пиляти? Часто тут шпетили минулу владу за роздування видатків на силовиків і урізання на щось таке соціяльне. Дивимось тепер проект бюджету у порівнянні:Що ж таке надважливе має робити РНБО що видатки на нього мають зрости у 158 раз?І хто буде їх пиляти?



Тут как раз все просто, расходы на Оборонпром и вопросы связанные с национальной безопасностью, бывшие в распоряжении разных ведомств, как я понял, перекинули на РНБО. Тут как раз все просто, расходы на Оборонпром и вопросы связанные с национальной безопасностью, бывшие в распоряжении разных ведомств, как я понял, перекинули на РНБО. freeze 4 Повідомлень: 12850 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3662 раз. Подякували: 5353 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:06 Frant написав:

Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?

Може, варто йому працевлаштуватись? Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?Може, варто йому працевлаштуватись?



За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.



Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.

Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост. За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост. detroytred

Повідомлень: 22052 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:12 detroytred написав: Frant написав:

Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?

Може, варто йому працевлаштуватись? Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?Може, варто йому працевлаштуватись?



За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.



Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.

Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост. За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост.



+++



А еще тролль Франт в который раз пытается нас убедить, что публичную активность могут позволить себе лишь незанятые люди. Мол, либо одно, либо другое.



И я кажется понимаю, откуда растут ноги этого когнитивного искажения - для Франта писанина на форумах и является оплачиваемой работой +++А еще тролль Франт в который раз пытается нас убедить, что публичную активность могут позволить себе лишь незанятые люди. Мол, либо одно, либо другое.И я кажется понимаю, откуда растут ноги этого когнитивного искажения - для Франта писанина на форумах и является оплачиваемой работой zРадио

Повідомлень: 3525 З нами з: 02.05.18 Подякував: 790 раз. Подякували: 1873 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:25 detroytred написав: Frant написав:

Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?

Може, варто йому працевлаштуватись? Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?Може, варто йому працевлаштуватись?



За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.



Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.

Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост. За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост.

Боже упаси. Паспорта в городах в декабре 32-го начали выдавать по одной простой причине (до этого большевики гордились, что в СССР в отличии от Российской империи паспортов нет) - ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРЕМИТЕЛЬНО СОКРАЩАЮЩИХСЯ ПАЙКОВ. Нетрудовые элементы (и члены их семей), т.е.непманы и бывшие (дворяне/священнослужители/бывшие офицеры) паспортов не получали и выселялись в места не столь/столь отдаленные. Тогда же родился элемент прописки, без которой в СССР не брали на работу.

В селах и деревнях паспортов НЕ БЫЛО В ПРИНЦИПЕ ДО 1974-го. Колхозники могли ВРЕМЕННО покинуть деревню только со справкой из колхоза, либо завербовавшись на стройки коммунизма, молодежь - девушки на учебу (в городе давали паспорт со временной пропиской), парни - в РККА/СА, откуда можно было не возвращаться в деревню, а пристроиться в городе с военным билетом.

Недаром ВКП(б) в народе расшифровывали так - ВТОРОЕ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (БОЛЬШЕВИКОВ). Фактически жителей деревень (более 50% населения страны) стали ее полноценными гражданами всего 45 лет назад. Боже упаси. Паспорта в городах в декабре 32-го начали выдавать по одной простой причине (до этого большевики гордились, что в СССР в отличии от Российской империи паспортов нет) - ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРЕМИТЕЛЬНО СОКРАЩАЮЩИХСЯ ПАЙКОВ. Нетрудовые элементы (и члены их семей), т.е.непманы и бывшие (дворяне/священнослужители/бывшие офицеры) паспортов не получали и выселялись в места не столь/столь отдаленные. Тогда же родился элемент прописки, без которой в СССР не брали на работу.В селах и деревнях паспортов НЕ БЫЛО В ПРИНЦИПЕ ДО 1974-го. Колхозники могли ВРЕМЕННО покинуть деревню только со справкой из колхоза, либо завербовавшись на стройки коммунизма, молодежь - девушки на учебу (в городе давали паспорт со временной пропиской), парни - в РККА/СА, откуда можно было не возвращаться в деревню, а пристроиться в городе с военным билетом.Недаром ВКП(б) в народе расшифровывали так - ВТОРОЕ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (БОЛЬШЕВИКОВ). Фактически жителей деревень (более 50% населения страны) стали ее полноценными гражданами всего 45 лет назад. Волгарь Повідомлень: 7152 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 743 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:10 Starikan написав: ЛАД написав: Faceless, если не трудно, обьясните, пожалуйста, какую роль на форуме играет Франт?

Нет, я, конечно, понимаю - плюрализм мнений, свобода слова и всё такое...

Но от персонажа ни мнений, ни мыслей, ничего "такого".

Исключительно однообразные оскорбления, которые, по-видимому, модераторами оскорблениями не считаются.

Почему и зачем?

Буду признателен за ответ. , если не трудно, обьясните, пожалуйста, какую роль на форуме играет Франт?Нет, я, конечно, понимаю - плюрализм мнений, свобода слова и всё такое...Но от персонажа ни мнений, ни мыслей, ничего "такого".Исключительно однообразные оскорбления, которые, по-видимому, модераторами оскорблениями не считаются.Почему и зачем?Буду признателен за ответ.

Я, кажется, об этом писал - менеджменту сайта важны прежде всего темпы роста числа постов.

Иначе владелец закроет проект.

Не обращайте внимания, да и всё. Я, кажется, об этом писал - менеджменту сайта важны прежде всего темпы роста числа постов.Иначе владелец закроет проект.Не обращайте внимания, да и всё.

Да, в общем-то, и не обращаю.

Но просто удивляет скудоумие. Да, в общем-то, и не обращаю.Но просто удивляет скудоумие. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14132 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4258 раз. Подякували: 3963 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4018401940204021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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