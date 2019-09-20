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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4018401940204021
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:03

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:Часто тут шпетили минулу владу за роздування видатків на силовиків і урізання на щось таке соціяльне. Дивимось тепер проект бюджету у порівнянні:
Зображення

Що ж таке надважливе має робити РНБО що видатки на нього мають зрости у 158 раз?
І хто буде їх пиляти?


Тут как раз все просто, расходы на Оборонпром и вопросы связанные с национальной безопасностью, бывшие в распоряжении разных ведомств, как я понял, перекинули на РНБО.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:06

  Frant написав:
Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?
Може, варто йому працевлаштуватись?


За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.

Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.
Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:12

  detroytred написав:
  Frant написав:
Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?
Може, варто йому працевлаштуватись?


За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.

Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.
Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост.


+++

А еще тролль Франт в который раз пытается нас убедить, что публичную активность могут позволить себе лишь незанятые люди. Мол, либо одно, либо другое.

И я кажется понимаю, откуда растут ноги этого когнитивного искажения - для Франта писанина на форумах и является оплачиваемой работой :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:25

  detroytred написав:
  Frant написав:
Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?
Може, варто йому працевлаштуватись?


За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.

Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.
Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост.

Боже упаси. Паспорта в городах в декабре 32-го начали выдавать по одной простой причине (до этого большевики гордились, что в СССР в отличии от Российской империи паспортов нет) - ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРЕМИТЕЛЬНО СОКРАЩАЮЩИХСЯ ПАЙКОВ. Нетрудовые элементы (и члены их семей), т.е.непманы и бывшие (дворяне/священнослужители/бывшие офицеры) паспортов не получали и выселялись в места не столь/столь отдаленные. Тогда же родился элемент прописки, без которой в СССР не брали на работу.
В селах и деревнях паспортов НЕ БЫЛО В ПРИНЦИПЕ ДО 1974-го. Колхозники могли ВРЕМЕННО покинуть деревню только со справкой из колхоза, либо завербовавшись на стройки коммунизма, молодежь - девушки на учебу (в городе давали паспорт со временной пропиской), парни - в РККА/СА, откуда можно было не возвращаться в деревню, а пристроиться в городе с военным билетом.
Недаром ВКП(б) в народе расшифровывали так - ВТОРОЕ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (БОЛЬШЕВИКОВ). Фактически жителей деревень (более 50% населения страны) стали ее полноценными гражданами всего 45 лет назад.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:10

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Faceless, если не трудно, обьясните, пожалуйста, какую роль на форуме играет Франт?
Нет, я, конечно, понимаю - плюрализм мнений, свобода слова и всё такое...
Но от персонажа ни мнений, ни мыслей, ничего "такого".
Исключительно однообразные оскорбления, которые, по-видимому, модераторами оскорблениями не считаются.
Почему и зачем?
Буду признателен за ответ.

Я, кажется, об этом писал - менеджменту сайта важны прежде всего темпы роста числа постов.
Иначе владелец закроет проект.
Не обращайте внимания, да и всё.

Да, в общем-то, и не обращаю.
Но просто удивляет скудоумие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 4018401940204021
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