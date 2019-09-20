Тут как раз все просто, расходы на Оборонпром и вопросы связанные с национальной безопасностью, бывшие в распоряжении разных ведомств, как я понял, перекинули на РНБО.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:03
Re: Політичні дискусії
Тут как раз все просто, расходы на Оборонпром и вопросы связанные с национальной безопасностью, бывшие в распоряжении разных ведомств, как я понял, перекинули на РНБО.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:06
За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.
Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.
Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:12
+++
А еще тролль Франт в который раз пытается нас убедить, что публичную активность могут позволить себе лишь незанятые люди. Мол, либо одно, либо другое.
И я кажется понимаю, откуда растут ноги этого когнитивного искажения - для Франта писанина на форумах и является оплачиваемой работой
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:25
Боже упаси. Паспорта в городах в декабре 32-го начали выдавать по одной простой причине (до этого большевики гордились, что в СССР в отличии от Российской империи паспортов нет) - ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРЕМИТЕЛЬНО СОКРАЩАЮЩИХСЯ ПАЙКОВ. Нетрудовые элементы (и члены их семей), т.е.непманы и бывшие (дворяне/священнослужители/бывшие офицеры) паспортов не получали и выселялись в места не столь/столь отдаленные. Тогда же родился элемент прописки, без которой в СССР не брали на работу.
В селах и деревнях паспортов НЕ БЫЛО В ПРИНЦИПЕ ДО 1974-го. Колхозники могли ВРЕМЕННО покинуть деревню только со справкой из колхоза, либо завербовавшись на стройки коммунизма, молодежь - девушки на учебу (в городе давали паспорт со временной пропиской), парни - в РККА/СА, откуда можно было не возвращаться в деревню, а пристроиться в городе с военным билетом.
Недаром ВКП(б) в народе расшифровывали так - ВТОРОЕ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (БОЛЬШЕВИКОВ). Фактически жителей деревень (более 50% населения страны) стали ее полноценными гражданами всего 45 лет назад.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:10
Да, в общем-то, и не обращаю.
Но просто удивляет скудоумие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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