Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:25

detroytred написав: Frant написав:

Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?

Може, варто йому працевлаштуватись? Все таки - пан зРадіо - працює десь? Чи на пенсії? Чи безробітний?Може, варто йому працевлаштуватись?



За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.



Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.

Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост. За окошко выглянь. Уже давно не СССР, только при котором кого-то волновало работает человек или нет.Ну и насчёт роли уменьшения принудительного труда (выдачи паспортов) ты ошибся, поставив телегу впереди лошади.Паспорта начали выдавать, потому что исчерпался данный ресурс роста. А не - стали выдавать паспорта и поэтому тормознулся рост.

Боже упаси. Паспорта в городах в декабре 32-го начали выдавать по одной простой причине (до этого большевики гордились, что в СССР в отличии от Российской империи паспортов нет) - ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРЕМИТЕЛЬНО СОКРАЩАЮЩИХСЯ ПАЙКОВ. Нетрудовые элементы (и члены их семей), т.е.непманы и бывшие (дворяне/священнослужители/бывшие офицеры) паспортов не получали и выселялись в места не столь/столь отдаленные. Тогда же родился элемент прописки, без которой в СССР не брали на работу.В селах и деревнях паспортов НЕ БЫЛО В ПРИНЦИПЕ ДО 1974-го. Колхозники могли ВРЕМЕННО покинуть деревню только со справкой из колхоза, либо завербовавшись на стройки коммунизма, молодежь - девушки на учебу (в городе давали паспорт со временной пропиской), парни - в РККА/СА, откуда можно было не возвращаться в деревню, а пристроиться в городе с военным билетом.Недаром ВКП(б) в народе расшифровывали так - ВТОРОЕ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (БОЛЬШЕВИКОВ). Фактически жителей деревень (более 50% населения страны) стали ее полноценными гражданами всего 45 лет назад.