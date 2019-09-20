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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4019402040214022 Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:03 Frant написав: Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити! Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити!



Пpидуpиваешься, или такой и есть?



Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!



И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.



О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся... Пpидуpиваешься, или такой и есть?Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся... zРадио

Повідомлень: 3533 З нами з: 02.05.18 Подякував: 790 раз. Подякували: 1876 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 06:44 zРадио написав: Frant написав: Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити! Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити!



Пpидуpиваешься, или такой и есть?



Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!



И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.



О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся... Пpидуpиваешься, или такой и есть?Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся...

Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник" . Проте я добре знаю, що таке "ватнік"))))



П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?

Нагадай нам "успіхи" і порівняй з клятими німцями. Зможеш, спеціаліст з триплексно-ватного зв'язку?



П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку??? Жадні буржуї, немає на них Сталіна чи Путіна!



https://zloy-odessit.livejournal.com/2890390.html Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник" . Проте я добре знаю, що таке "ватнік"))))П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?Нагадай нам "успіхи" і порівняй з клятими німцями. Зможеш, спеціаліст з триплексно-ватного зв'язку?П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку??? Жадні буржуї, немає на них Сталіна чи Путіна! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20445 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4019402040214022 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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