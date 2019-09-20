Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити!
Пpидуpиваешься, или такой и есть?
Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!
И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.
О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся...
Frant написав:Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити!
Пpидуpиваешься, или такой и есть?
Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!
И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.
О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся...
Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник" . Проте я добре знаю, що таке "ватнік"))))
П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року? Нагадай нам "успіхи" і порівняй з клятими німцями. Зможеш, спеціаліст з триплексно-ватного зв'язку?
П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку??? Жадні буржуї, немає на них Сталіна чи Путіна!