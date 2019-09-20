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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4019402040214022
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:03

  Frant написав:Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити!


Пpидуpиваешься, или такой и есть? :mrgreen:

Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!

И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.

О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся...
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 06:44

  zРадио написав:
  Frant написав:Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити!


Пpидуpиваешься, или такой и есть? :mrgreen:

Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!

И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.

О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся...

Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник" . Проте я добре знаю, що таке "ватнік"))))

П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?
Нагадай нам "успіхи" і порівняй з клятими німцями. Зможеш, спеціаліст з триплексно-ватного зв'язку?

П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку??? Жадні буржуї, немає на них Сталіна чи Путіна!

https://zloy-odessit.livejournal.com/2890390.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:26

  Frant написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити!


Пpидуpиваешься, или такой и есть? :mrgreen:

Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!

И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.

О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся...

Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник" . Проте я добре знаю, що таке "ватнік"))))

П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?
Нагадай нам "успіхи" і порівняй з клятими німцями. Зможеш, спеціаліст з триплексно-ватного зв'язку?

П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку??? Жадні буржуї, немає на них Сталіна чи Путіна!

https://zloy-odessit.livejournal.com/2890390.html


Чудило, ты не выдумывай за оппонента утверждений, задавая вопросы. То есть с потолка.

Ты растолкуй СВОЁ утверждение о сантехническом менталитете украинского народа и о том, что ему не нужно самостийне государство и высокотехнологическое производство.

А то ты, как Кисель, придумаешь-припишешь и прыгаешь вокруг этого.
Оперируй конкретными фактическими утверждениями.
А не генерируй, как ватник с потолка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:52

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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:43

  Frant написав:Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник"


Уверен, здесь ты этим никого не удивил :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  Frant написав:П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?


Тролльчик, перечитай мое сообщение - я говорил о научном и техническом паритете в 1950-1990 гг, а не во времена ВМВ.

  Frant написав:П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку???


Доля заключенных в США - самая высокая в мире. Была и остается. В то время, как за противление режиму в СССР отправляли в ГУЛАГ, в США за такое же противление режиму отправляли на каторгу.

К слову, из бывших республик СССР лишь в Беларуси на сегодня остается смертная казнь. Т.е. в 1 стране из 15. А в США продолжают казнить в 29 штатах из 50!!!

Вот тебе и "без массовых репрессий"

Зображення

По ссылке более длинный список стран, чтоб ты не спрашивал "а де Китай?" - тут есть и Китай, и Пакистан, и Иран, и Руанда, и др. "демократии", а США все равно на 1-м месте :oops:
https://www.themarshallproject.org/2015 ... punishment
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:26

  Frant написав:Погані новини для ватніків:


"Законопроектом предлагается законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены."

https://censor.net.ua/news/3149648/rada ... _chastyami

Все логично и правильно, но законопроект:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройних Сил України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період".

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66595
а не в любое время.
Термін «Особливий період»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/19414
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:42

zРадио
Не треба плутати масові репресії (в основному безпідставні, тільки щоб виконати нормативи для "галочки") з кримінал. в-стю за злочини. До речі, ці показники високі не в останню чергу через те, що мені в цій штатівській с-мі правосуддя імпонує найбільше: у них йде сумування термінів, а не "поглинання" більших меншими, і якщо людина має рецидиви злочинів (а не один "випадковий"), то загримить всерйоз і надовго.
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