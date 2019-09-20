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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4020402140224023> Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:03 Frant написав: Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити! Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити!



Пpидуpиваешься, или такой и есть?



Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!



И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.



О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся... Пpидуpиваешься, или такой и есть?Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся... zРадио

Повідомлень: 3536 З нами з: 02.05.18 Подякував: 791 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 06:44 zРадио написав: Frant написав: Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити! Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити!



Пpидуpиваешься, или такой и есть?



Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!



И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.



О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся... Пpидуpиваешься, или такой и есть?Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся...

Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник" . Проте я добре знаю, що таке "ватнік"))))



П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?

Нагадай нам "успіхи" і порівняй з клятими німцями. Зможеш, спеціаліст з триплексно-ватного зв'язку?



П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку??? Жадні буржуї, немає на них Сталіна чи Путіна!



https://zloy-odessit.livejournal.com/2890390.html Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник" . Проте я добре знаю, що таке "ватнік"))))П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?Нагадай нам "успіхи" і порівняй з клятими німцями. Зможеш, спеціаліст з триплексно-ватного зв'язку?П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку??? Жадні буржуї, немає на них Сталіна чи Путіна! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20445 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 08:26 Frant написав: zРадио написав: Frant написав: Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити! Звісно, і супутниковий зв'язок, і радіо зв'язок - все винайшли московити!



Пpидуpиваешься, или такой и есть?



Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!



И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.



О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся... Пpидуpиваешься, или такой и есть?Я не говорил, что первыми спутник и рацию изобрели в СССР, я говорил, что первыми в СССР изобрели мобильный телефон!И дал все необходимые для этого детали - 1957-й год, стандарт дуплексной радиосвязи.О спутнике и рации я заговорил лишь тогда, когда понял, что ты не догоняешь понятия беспроводной связи, подразумевая под ней лишь современный мобильник, работающий в сотовых сетях. Понадеялся, что хоть после этого до тебя дойдет - увы, я ошибся...

Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник" . Проте я добре знаю, що таке "ватнік"))))



П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?

Нагадай нам "успіхи" і порівняй з клятими німцями. Зможеш, спеціаліст з триплексно-ватного зв'язку?



П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку??? Жадні буржуї, немає на них Сталіна чи Путіна!



https://zloy-odessit.livejournal.com/2890390.html Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник" . Проте я добре знаю, що таке "ватнік"))))П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?Нагадай нам "успіхи" і порівняй з клятими німцями. Зможеш, спеціаліст з триплексно-ватного зв'язку?П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку??? Жадні буржуї, немає на них Сталіна чи Путіна!



Чудило, ты не выдумывай за оппонента утверждений, задавая вопросы. То есть с потолка.



Ты растолкуй СВОЁ утверждение о сантехническом менталитете украинского народа и о том, что ему не нужно самостийне государство и высокотехнологическое производство.



А то ты, как Кисель, придумаешь-припишешь и прыгаешь вокруг этого.

Оперируй конкретными фактическими утверждениями.

А не генерируй, как ватник с потолка. Чудило, ты не выдумывай за оппонента утверждений, задавая вопросы. То есть с потолка.Ты растолкуй СВОЁ утверждение о сантехническом менталитете украинского народа и о том, что ему не нужно самостийне государство и высокотехнологическое производство.А то ты, как Кисель, придумаешь-припишешь и прыгаешь вокруг этого.Оперируй конкретными фактическими утверждениями.А не генерируй, как ватник с потолка. detroytred

Повідомлень: 22053 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 09:52 Yuri_61 Повідомлень: 1671 З нами з: 30.09.15 Подякував: 183 раз. Подякували: 286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 10:43 Frant написав: Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник"

Я взагалі не знаю, що таке "спутнік" і що таке "мобільник"



Уверен, здесь ты этим никого не удивил



Frant написав: П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?

П.С. так що там з радіофікацією "найпередовіших" червонозоряних танків і літаків влітку 1941 року?



Тролльчик, перечитай мое сообщение - я говорил о научном и техническом паритете в 1950-1990 гг, а не во времена ВМВ.



Frant написав: П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку??? П.С.С. І як це американці без масових репресій, без концтаборів створюють найпередовішу військову техніку???



Доля заключенных в США - самая высокая в мире. Была и остается. В то время, как за противление режиму в СССР отправляли в ГУЛАГ, в США за такое же противление режиму отправляли на каторгу.



К слову, из бывших республик СССР лишь в Беларуси на сегодня остается смертная казнь. Т.е. в 1 стране из 15. А в США продолжают казнить в 29 штатах из 50!!!



Вот тебе и "без массовых репрессий"







По ссылке более длинный список стран, чтоб ты не спрашивал "а де Китай?" - тут есть и Китай, и Пакистан, и Иран, и Руанда, и др. "демократии", а США все равно на 1-м месте

https://www.themarshallproject.org/2015 ... punishment Уверен, здесь ты этим никого не удивилТролльчик, перечитай мое сообщение - я говорил о научном и техническом паритете в 1950-1990 гг, а не во времена ВМВ.Доля заключенных в США - самая высокая в мире. Была и остается. В то время, как за противление режиму в СССР отправляли в ГУЛАГ, в США за такое же противление режиму отправляли на каторгу.К слову, из бывших республик СССР лишь в Беларуси на сегодня остается смертная казнь. Т.е. в 1 стране из 15. А в США продолжают казнить в 29 штатах из 50!!!Вот тебе и "без массовых репрессий"По ссылке более длинный список стран, чтоб ты не спрашивал "а де Китай?" - тут есть и Китай, и Пакистан, и Иран, и Руанда, и др. "демократии", а США все равно на 1-м месте zРадио

Повідомлень: 3536 З нами з: 02.05.18 Подякував: 791 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 11:26 Frant написав: Погані новини для ватніків:





"Законопроектом предлагается законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены."



https://censor.net.ua/news/3149648/rada ... _chastyami Погані новини для ватніків:"Законопроектом предлагается законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены."

Все логично и правильно, но законопроект:

"Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройних Сил України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період ".

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66595

а не в любое время.

Термін «Особливий період»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/19414 Все логично и правильно, но законопроект:а не в любое время. yanyura Повідомлень: 4937 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 11:42 zРадио

Не треба плутати масові репресії (в основному безпідставні, тільки щоб виконати нормативи для "галочки") з кримінал. в-стю за злочини. До речі, ці показники високі не в останню чергу через те, що мені в цій штатівській с-мі правосуддя імпонує найбільше: у них йде сумування термінів, а не "поглинання" більших меншими, і якщо людина має рецидиви злочинів (а не один "випадковий"), то загримить всерйоз і надовго. L Повідомлень: 334 З нами з: 19.05.08 Подякував: 2 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 12:14 L написав: zРадио

Не треба плутати масові репресії (в основному безпідставні, тільки щоб виконати нормативи для "галочки") з кримінал. в-стю за злочини. До речі, ці показники високі не в останню чергу через те, що мені в цій штатівській с-мі правосуддя імпонує найбільше: у них йде сумування термінів, а не "поглинання" більших меншими, і якщо людина має рецидиви злочинів (а не один "випадковий"), то загримить всерйоз і надовго. Не треба плутати масові репресії (в основному безпідставні, тільки щоб виконати нормативи для "галочки") з кримінал. в-стю за злочини. До речі, ці показники високі не в останню чергу через те, що мені в цій штатівській с-мі правосуддя імпонує найбільше: у них йде сумування термінів, а не "поглинання" більших меншими, і якщо людина має рецидиви злочинів (а не один "випадковий"), то загримить всерйоз і надовго.



Ну да - откуда в американском обществе в 6-8 раз больше криминала, чем в европейском, в том числе, например, французском, где доля выходцев из Африки ничуть не меньше (если вы намекаете на разный рассовый состав)?



В СССР, значит, большинство были политическими преследуемыеми, а в США - уголовные преследуемые, но при этом всего преследуемых в США в разы больше, чем в Европе, где тоже якобы обошлось без политических преследуемых?



Не пишите, пож-ста, чушь!



Правовая мысль развивалась по всему миру более-менее равномерно. Нравы, ценности сейчас и 100 лет назад отличались радикально на любой части земного шара, кроме, возможно, некоторых племен Центральной Африки, где ничего не успело поменяться.



Да что там 100 лет назад. В части стран Западной Европы еще в начале 1990-х были запрещены разводы и аборты, а сегодня - разрешены однополые браки.



Сталинские лагеря - это ужасный антигуманный пример морали и права ТОГО времени. Но не СВОЕГО времени! Потому что в большинстве других стран, в т.ч. считаемых сегодня демократическими, происходило то же самое со своим локальным "колоритом"



PS: по поводу суммирования сроков в США - справедливое замечание, и сама практика мне тоже импонирует. Но это не объясняет американский "феномен", потому что такая практика существует не только у них, но в лидеры антирейтинга выбивается именно США... Ну да - откуда в американском обществе в 6-8 раз больше криминала, чем в европейском, в том числе, например, французском, где доля выходцев из Африки ничуть не меньше (если вы намекаете на разный рассовый состав)?В СССР, значит, большинство были политическими преследуемыеми, а в США - уголовные преследуемые, но при этом всего преследуемых в США в разы больше, чем в Европе, где тоже якобы обошлось без политических преследуемых?Не пишите, пож-ста, чушь!Правовая мысль развивалась по всему миру более-менее равномерно. Нравы, ценности сейчас и 100 лет назад отличались радикально на любой части земного шара, кроме, возможно, некоторых племен Центральной Африки, где ничего не успело поменяться.Да что там 100 лет назад. В части стран Западной Европы еще в начале 1990-х были запрещены разводы и аборты, а сегодня - разрешены однополые браки.Сталинские лагеря - это ужасный антигуманный пример морали и права ТОГО времени. Но не СВОЕГО времени! Потому что в большинстве других стран, в т.ч. считаемых сегодня демократическими, происходило то же самое со своим локальным "колоритом"PS: по поводу суммирования сроков в США - справедливое замечание, и сама практика мне тоже импонирует. Но это не объясняет американский "феномен", потому что такая практика существует не только у них, но в лидеры антирейтинга выбивается именно США... zРадио

Повідомлень: 3536 З нами з: 02.05.18 Подякував: 791 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 12:23 zРадио написав: L написав: zРадио

Не треба плутати масові репресії (в основному безпідставні, тільки щоб виконати нормативи для "галочки") з кримінал. в-стю за злочини. До речі, ці показники високі не в останню чергу через те, що мені в цій штатівській с-мі правосуддя імпонує найбільше: у них йде сумування термінів, а не "поглинання" більших меншими, і якщо людина має рецидиви злочинів (а не один "випадковий"), то загримить всерйоз і надовго. Не треба плутати масові репресії (в основному безпідставні, тільки щоб виконати нормативи для "галочки") з кримінал. в-стю за злочини. До речі, ці показники високі не в останню чергу через те, що мені в цій штатівській с-мі правосуддя імпонує найбільше: у них йде сумування термінів, а не "поглинання" більших меншими, і якщо людина має рецидиви злочинів (а не один "випадковий"), то загримить всерйоз і надовго.



Ну да - откуда в американском обществе в 6-8 раз больше криминала, чем в европейском, в том числе, например, французском, где доля выходцев из Африки ничуть не меньше (если вы намекаете на разный рассовый состав)?



В СССР, значит, большинство были политическими преследуемыеми, а в США - уголовные преследуемые, но при этом всего преследуемых в США в разы больше, чем в Европе, где тоже якобы обошлось без политических преследуемых?



Не пишите, пож-ста, чушь!



Правовая мысль развивалась по всему миру более-менее равномерно. Нравы, ценности сейчас и 100 лет назад отличались радикально на любой части земного шара, кроме, возможно, некоторых племен Центральной Африки, где ничего не успело поменяться.



Да что там 100 лет назад. В части стран Западной Европы еще в начале 1990-х были запрещены разводы и аборты, а сегодня - разрешены однополые браки.



Сталинские лагеря - это ужасный антигуманный пример морали и права ТОГО времени. Но не СВОЕГО времени! Потому что в большинстве других стран, в т.ч. считаемых сегодня демократическими, происходило то же самое со своим локальным "колоритом"



PS: по поводу суммирования сроков в США - справедливое замечание, и сама практика мне тоже импонирует. Но это не объясняет американский "феномен", потому что такая практика существует не только у них, но в лидеры антирейтинга выбивается именно США... Ну да - откуда в американском обществе в 6-8 раз больше криминала, чем в европейском, в том числе, например, французском, где доля выходцев из Африки ничуть не меньше (если вы намекаете на разный рассовый состав)?В СССР, значит, большинство были политическими преследуемыеми, а в США - уголовные преследуемые, но при этом всего преследуемых в США в разы больше, чем в Европе, где тоже якобы обошлось без политических преследуемых?Не пишите, пож-ста, чушь!Правовая мысль развивалась по всему миру более-менее равномерно. Нравы, ценности сейчас и 100 лет назад отличались радикально на любой части земного шара, кроме, возможно, некоторых племен Центральной Африки, где ничего не успело поменяться.Да что там 100 лет назад. В части стран Западной Европы еще в начале 1990-х были запрещены разводы и аборты, а сегодня - разрешены однополые браки.Сталинские лагеря - это ужасный антигуманный пример морали и права ТОГО времени. Но не СВОЕГО времени! Потому что в большинстве других стран, в т.ч. считаемых сегодня демократическими, происходило то же самое со своим локальным "колоритом"PS: по поводу суммирования сроков в США - справедливое замечание, и сама практика мне тоже импонирует. Но это не объясняет американский "феномен", потому что такая практика существует не только у них, но в лидеры антирейтинга выбивается именно США...

в штатах прватні тюрми, так що більше в"язнів, більше профіт в штатах прватні тюрми, так що більше в"язнів, більше профіт В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16254 З нами з: 09.03.14 Подякував: 955 раз. Подякували: 980 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 12:33 flyman написав: в штатах прватні тюрми, так що більше в"язнів, більше профіт в штатах прватні тюрми, так що більше в"язнів, більше профіт







Вот это каминг-аут Вот это каминг-аут zРадио

Повідомлень: 3536 З нами з: 02.05.18 Подякував: 791 раз. Подякували: 1877 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4020402140224023> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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