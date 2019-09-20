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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4020402140224023
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:40

  zРадио написав:
  flyman написав:в штатах прватні тюрми, так що більше в"язнів, більше профіт


:shock: :shock: :shock:

Вот это каминг-аут :mrgreen:

жжет, не задумываясь, просто)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:07

  antey1969 написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:в штатах прватні тюрми, так що більше в"язнів, більше профіт


:shock: :shock: :shock:

Вот это каминг-аут :mrgreen:

жжет, не задумываясь, просто)))

два ди-би-ла - это сила
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 4020402140224023
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