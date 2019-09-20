жжет, не задумываясь, просто)))
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:40
Додано: Суб 21 вер, 2019 14:07
два ди-би-ла - это сила
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 21 вер, 2019 14:58
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:15
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:32
Похоже у них все случилось, как в нетленке Булгакова)))
Где же он сейчас? – перебил модератора взволнованный финдиректор.
– Ну, где ж ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, модератор, – натурально, в вытрезвителе.
– Ну, ну! Ай, спасибо!
А Фейслес продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь ФЛАЕВСКИХ хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего.
Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с графоманом ФРАНТОМ на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками-форумчанками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать ФЛАЮ машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить его форумные паскудства. Словом, темный ужас...
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:48
Дозволенность таких "развлечений" тут приводит к таким же "развлечениям" на др. ветках, в т.ч. самых популярных. Например, на ветке ДС. Surfer "развлекается" - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4751462#p4751462. Да и предыдущее его сообщение ненамного лучше.
Скоро на форум будет противно заходить, разве что забанить для себя больше половины участников.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 21 вер, 2019 16:16
Поздно вечером прочитал и нажал "пожаловаться", а меня уже кто-то опередил - вылезло окно, что жалоба была принята. Днем смотрю - понос оскорблений на месте. Написал Ирине - ноль на массу.
Отвечать этому троллю в его же стиле не стал. Тем более, что месяц назад уже была такая же ситуация один в один: тролль нахамил, спровоцировав соответствующий ответ - меня забанили, а ему даже сообщение не стерли, до сих пор красуется
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:19
Ахаха )) Шедевр. А политическая ветка - нехорошая квартира Ири... то есть Анны Францевны Фужере?
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:25
Це остаточне прощавай
Мининфраструктуры отказалось от проекта Hyperloop в Украине
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:42
Re: Політичні дискусії
Все никак не могу понять зачем Порошенко держал эту кодлу явно невменяемых параноиков типа Омеляна, Ревы. Эти кадры столько рейтинга отгрызли у Порошенко.
|